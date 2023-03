Warnstreik im Allgäu

Am heutigen Warnstreik sollen sich mehr als 150 Beschäftigte im Allgäu beteiligt haben. (Symbolbild) © Ilka Trautmann

Allgäu – Am heutigen Warnstreik von ver.di und EVG im Allgäu beteiligten sich mehr als 150 Beschäftigte von Busse, Bahn und Autobahn GmbH, lautet es in deren Pressemitteilung. „Es ist heute der Tag, an dem die Beschäftigten zusammenstehen und zeigen das wir nachhaltige Lohnerhöhungen sowie Arbeitsbedingungen benötigen“ so Manuel Büttner Gewerkschaftssekretär von ver.di im Allgäu.

Die Tarifverhandlungen in den nächsten Wochen werden in allen Bereichen zeigen, ob die Arbeitgeber das Signal der Beschäftigten verstanden haben, ansonsten müssen wir weiter und ggf. die Arbeit länger niederlegen, Das haben aber dann die Arbeitgeber und die Politisch Verantwortlichen zu verantworten“ so Manuel Büttner weiter.

Für den Öffentlichen Dienst finden die Verhandlungen von heute dem 27. März bis Mittwoch den 29. März in Potsdam statt.

Heute streikten ver.di Kempten und die EVG gemeinsam vor dem Kemptner Hauptbahnhof.