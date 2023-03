Wechsel im Memminger Rathaus: Mehrheit der Wähler entscheidet sich Jan Rothenbacher

Von: Tom Otto

Große Freude beim Wahlsieger: SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzender Matthias Ressler hatte Jan Rothenbachers Ehefrau Ariana (links) zum Erfolg ihres Gatten (2.v.l.) Blumen überreicht. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Susanne Friederich-Scheuerl (rechts) und SPD-Stadträtin Petra Beer waren ebenfalls begeistert. © Tom Otto

Memmingen – Das überraschend deutliche Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl vom Sonntag sorgte noch am Wahlabend für reichlich Gesprächsstoff. Schon als um 18.30 Uhr der erste Stimmbezirk in der Innenstadt ausgezählt war und auf die große Leinwand im Rathaus-Foyer übertragen wurde, ging ein deutliches Raunen durch die Menge der Besucher. Jan Rothenbacher war dort mit über 50 Prozent der Stimmen und deutlichem Vorsprung vor Amtsinhaber Manfred Schilder mit weniger als 40 Prozent zu sehen. Damit hatten bei den Anwesenden offenbar nur wenige gerechnet, auch wenn es erst der erste Stimmbezirk war.

Bevor weitere Stimmbezirke ausgezählt und angezeigt wurden, vergingen etwa zehn Minuten und in dieser Zeit konnte man aller Orten vernehmen, „warten wir mal ab“ und „da kann sich noch vieles ändern“. Fast alle Beobachter hatten mit einem Ergebnis gerechnet, das eine Stichwahl zwischen den beiden männlichen Kandidaten erforderlich machen würde. Doch es sollte ganz anders kommen. Stimmbezirk für Stimmbezirk gingen an SPD-Kandidat Jan Rothenbacher und die Karte mit den Memminger Wahlbezirken wurde immer roter. Erst am Ende tauchte das „kleine gallische Dorf“ am westlichen Stadtrand als einziger Bezirk auf, der schwarz gekennzeichnet werden konnte. Amtsinhaber Manfred Schilder (CSU) holte im Stimmbezirk „Theodor-Heuss-Schule II“ 35 Stimmen mehr als sein Herausforderer von der SPD.

Damit hatte niemand gerechnet: Gespanntes Warten und anschließendes Staunen gab es am Wahlabend bei den Besuchern im Rathaus-Foyer als auf der großen Leinwand nach und nach die eingehenden Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken erschienen. © Tom Otto

Schmerzliche Niederlage für Amtsinhaber Manfred Schilder

Noch bevor Wahlsieger Jan Rothenbacher im Rathaus-Foyer erschien, erklärte Amtsinhaber Manfred Schilder gegenüber dem Memminger KURIER seine Niederlage und gab seine Enttäuschung kund: „Ich habe keine Erklärung für die Deutlichkeit des Ergebnisses.“ Er gratulierte dem SPD-Kandidaten und gestand zugleich ein, dass diese Niederlage schmerze. „Ich konnte vieles in Bewegung setzen und in den vergangenen sechs Jahren schaffen, aber offenbar wurde das nicht gesehen oder entsprechend gewürdigt“, verschaffte er seinem Frust Luft. Zur Desillusionierung gesellte sich mehr und mehr Traurigkeit in den wertschätzenden Umarmungen seiner Weggefährten und politischen Mitstreitern, die Trost spendeten. Andere Stimmen, die dem (noch) Oberbürgermeister vermutlich weniger nahestanden, sprachen angesichts der Deutlichkeit der Niederlage gar von einer Abwahl des Amtsinhabers.

Applaus und Jubel für den Wahlsieger

Die gedämpfte Stimmung im Foyer änderte sich erst, als Jan Rothenbacher den Saal betrat. Applaus und Jubelrufe brandeten auf – der Sieger hielt Einzug. Gegenüber unserer Redaktion erklärte er noch im Hereinkommen: „Ich bin echt überwältigt von dem Vertrauen und sehr stolz und froh über das Ergebnis!“ Auch die Parteigenossen hatten keine so richtig greifbare Erklärung für die Deutlichkeit des Wahlergebnisses. „Damit haben wir nicht gerechnet“, hieß es bei vielen SPD-Mitgliedern – außer einen: Ortsvereinsvorsitzende Susanne Friederich-Scheuerl hatte es schon länger geahnt. „Jan hat die Ausbildung und Kompetenz dazu, den Elan und die jugendliche Frische und darauf haben wir unseren Wahlkampf aufgebaut“, so Friederich-Scheuerl stolz. „Die Zeiten sind hart, das heißt, die Helden müssen jünger werden“, wiederholte sie die Forderung, die sie schon vergangenes Jahr bei der Vorstellung des SPD-Kandidaten äußerte. Jan Rothenbacher wird indes wenig Zeit zum Feiern und Genießen seines Wahlerfolges haben.

Amtsantritt des neuen Oberbürgermeisters bereits am 21. März 2023

Bereits am 21. März 2023 muss er die Amtsgeschäfte von Manfred Schilder übernehmen. „Zu allererst werde ich auf die Mitarbeiter im Rathaus und der Verwaltung zugehen und mich mit ihnen austauschen; die anstehenden Aufgaben sind nur mit Transparenz und gemeinsam zu schaffen“, betonte er auf Anfrage.

OB-Kandidatinnen vom Wahlausgang angenehm überrascht und keineswegs enttäuscht

Die drittplatzierte Kandidatin Nur Sensoy (Team Todenhöfer) war von ihrem Wahlergebnis sehr angenehm überrascht. „Ich bin stolz, dass ich mit meinem kleinen Team und ohne großes Budget und entgegen allen Hass-Anfeindungen einen solchen Achtungserfolg erzielen konnte.“ Dass sie sogar die ÖDP-Kandidatin überrunden konnte, gibt ihr Zuversicht. Die alleinerziehende Mutter und Selbständige erwägt nun vielleicht auch bei der nächsten Stadtratswahl anzutreten. „Offenbar gibt es in Memmingen viele, die so wie ich ein anderes Politikverständnis als das gängige haben. “



Krimhilde Dornach von der ÖDP ist keineswegs enttäuscht über ihr Abschneiden. Sie weiß, dass viele ihrer potenziellen Wählerinnen und Wähler „dieses Mal den SPD-Kandidaten gewählt haben, weil sie unbedingt einen Wechsel im Rathaus haben wollten“.

Das vorläufige Wahlergebnis der Oberbürgermeisterwahl am 5. März 2023 in Memmingen

Zahl der Stimmberechtigten: 32.561

32.561 Zahl der Personen, die gewählt haben: 15.181

15.181 Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 15.117

15.117 Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 64

64 Wahlbeteiligung: 46,6 Prozent

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:

Jan Rothenbacher: 8.379 Stimmen (55,4 Prozent)

8.379 Stimmen (55,4 Prozent) Manfred Schilder: 5.784 Stimmen (38,3 Prozent)

5.784 Stimmen (38,3 Prozent) Krimhilde Marianne Dornach: 459 Stimmen (3 Prozent)

459 Stimmen (3 Prozent) Nur Hayat Sensoy: 495 Stimmen (3,3 Prozent)

