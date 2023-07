Der 14-jährige Felix ist einer der jüngsten Rettungsschwimmer Bayerns 

Andere über Wasser halten

Von Lutz Bäucker

Seltmans/Weitnau – Den richtigen „baywatch-body“ hat er schon, die nötige Ausbildung sowieso und jetzt jede Menge Arbeit: Felix Strobel sorgt im Freibad dafür, dass niemand untergeht und das nasse Freizeitvergnügen immer ein großer Spaß bleibt.Er gehört zu den ausgebildeten Rettungsschwimmern des Bades, ohne die der Betrieb nicht möglich wäre.

Felix geht in Weitnau zur Schule und wohnt nur ein paar Meter vom Freibad entfernt: „Wenn die mich brauchen, bin ich sofort vor Ort“, erzählt der Junge mit dem strahlenden Lächeln. „Ich mache lieber Dienst am Beckenrand als Hausaufgaben.“ Kein Wunder: Im Schwimmbad kennt er inzwischen fast jeden mit Namen, Felix hier und Felix da, die Freundinnen, die Kumpels, ältere Damen, ehrgeizige Businessmen – alle wissen: Wenn Felix und seine Kollegen da sind, kann man beruhigt schwimmen gehen. „Eine Freundin hat das Rettungsschwimmerabzeichen erworben – da wollte ich auch mitmachen“, berichtet Felix.

Um in einem öffentlichen Freibad auch Erwachsenen helfen zu können, muss es das Abzeichen in Silber sein. „Am Tag nach meinem 14. Geburtstag hab ich‘s bekommen“, sagt er stolz. Die Ausbildung erfolgt nach den strengen Richtlinien der Wasserwacht des BRK oder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Unter anderem musste Felix folgende Übungen absolvieren:

400 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten.

300 Meter Schwimmen in Kleidung in höchstens zwölf Minuten, anschließend im Wasser entkleiden.

25 Meter Streckentauchen.

Dreimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche.

50 Meter Transportschwimmen: Schieben oder Ziehen einer Person in höchstens 1,5 Minuten.

Außerdem musste er diverse Rettungsgriffe demonstrieren, darunter auch den sogenannten ‚Fesselschleppgriff‘: „Der ist besonders wichtig, um selbst nicht unterzugehen“, erklärt Felix Strobel. Denn wenn ein Ertrinkender in Panik gerät, um sich schlägt oder sich an den Retter klammert, muss schnell gehandelt werden.

Felix wirkt gelassen und motiviert. Ohne freiwillige Helfer wie ihn müsste das Schwimmbad geschlossen werden. „Wenn ich zum Dienst komme, schaue ich erstmal, wie die Lage ist, ob es voll ist, ob irgendwelche Störer da sein könnten, was am Kinderbecken los ist, einfach den Überblick gewinnen.“ Am liebsten positioniert er sich an einem der Geländer, da sitzt er etwas erhöht und sieht besser.

„Es gibt im Sommer keine schönere Aufgabe!“

Einen Beobachtungsturm gibt’s in Seltmans (noch) nicht. Ein bisschen David Hasselhoff im Oberallgäu: gut trainierter Oberkörper, von der Allgäuer Sonne gebräunt, gern gesehen – „das taugt mir!“, sagt der junge Rettungsschwimmer. So oft es geht, trainiert er. „Du musst fit sein, vor allem ein Einsatz in nasser, schwerer Kleidung ist brutal anstrengend!“ Aber auch mental fordert ihn sein ehrenamtliches Engagement: „Du musst Augen und Ohren überall haben, es ist heiß, laut und wuselig. Und du hast die Verantwortung, auch für das Leben vieler Menschen.“

Für einen Vierzehnjährigen eine echte Herausforderung. „Aber der Felix macht das super“, lobt Norbert Hodruss, einer der „alten Hasen“ im Seltmans-Team. „Vor allem hat er immer große Lust auf den Job, das ist wichtig.“ Wenn ein trubeliger Badetag vorbei ist, springt Felix noch selbst ins Wasser: „Dann schwimme ich mir alles aus dem Kopf und bin wieder richtig frisch – es gibt im Sommer keine schönere Aufgabe!“ Am Meer ist er übrigens noch nie gewesen: „Brauche ich eigentlich auch gar nicht – hier im Allgäu ist es so schön!“