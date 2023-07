Wie die Allgäuer Polizei sich auf den Besuch von Kanzler Scholz vorbereitet hat

Von: Riccarda Gschwend

Füssens Polizeichef Edmund Martin (2.v.r.) mit Kanzler Olaf Scholz (4v.l.) am Ufer des Forggensees. Für die Allgäuer Polizei war der Einsatz etwas ganz Besonderes. © Angelika Hirschberg

Beim Besuch des Kanzlers in Füssen waren fast 300 Polizisten im Einsatz. Was bedeutet es für die Polizei, wenn sich ein hochrangiger Politiker angekündigt hat?

Füssen/Kempten - Ein Bundeskanzler hat naturgemäß einen vollen Terminkalender. Umso wichtiger ist es, dass er nicht vom Verkehr aufgehalten wird. Dies - und noch viel mehr - zu gewährleisten ist Aufgabe der Polizei, für die der Besuch eines Staatsoberhaupts eine besondere Herausforderung darstellt.

Was genau das Kanzlergespräch vergangene Woche im Füssener Festspielhaus für die örtliche Polizei bedeutete, wo die besonderen Herausforderungen lagen und ob der Einsatz rückblickend gut gelaufen ist, erzählt Polizeisprecher Holger Stabik im Gespräch mit dem Kreisboten.

Schon Monate vor dem Besuch von Olaf Scholz begannen im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die ersten Vorbereitungen. Zunächst, berichtet der Pressesprecher, werde in so einem Fall die Planung federführend von einem Beamten koordiniert. Je näher der Einsatz dann rückt, auf desto mehr Schultern werden die Aufgaben der Koordination verteilt.

„So ein Einsatz bedeutet natürlich auch schon im Vorfeld einen größeren Personalaufwand“, erklärt Stabik. „Es ist dann sehr spannend zu sehen, wie sich der Einsatz entwickelt. Wie immer mehr Informationen ankommen, wie es sich immer weiter formt und verdichtet.“ Gegen Ende seien dann mehrere Kollegen in Vollzeit mit der Planung betraut, weil einer allein das nicht mehr stemmen könnte.

Zwei Demonstrationen

„Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass es selten um ein isoliertes Ereignis geht, sondern dass auch noch eine Menge drum herum stattfindet“, so Stabik. Konkret für den Besuch von Olaf Scholz im Füssener Festspielhaus bedeutete das: es waren zwei Demonstrationen angekündigt.

Für die Polizei sei das auch deshalb heikel, weil man im Vorfeld nicht genau wisse, wie viele Demonstranten dann tatsächlich kommen, sagt der Pressesprecher. „Da muss man Sicherheit gewährleisten und sowohl die Versammlungen schützen als auch die Veranstaltung“. Hinzu kam noch ein angemeldetes Radrennen der Stadtolympiade, was zusätzlich für verkehrstechnische Herausforderungen sorgte.

Mit den Sicherheitsleuten des Bundeskanzlers standen die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in engem Kontakt. „Da gab es im Vorfeld einen intensiven Austausch mit uns“, erzählt Holger Stabik. „Der Kanzler hat über den Tag verteilt fünf bis sechs Termine in ganz Deutschland – da ist es natürlich unmöglich, dass die Sicherheitsleute aus Berlin die örtlichen Gegebenheiten kennen.“

Im Vorfeld hätten die Personenschützer ihre Bedürfnisse erläutert – also zum Beispiel, wenn irgendwo fünf Minuten mehr Zeit eingeplant werden müssen oder etwas mehr Platz benötigt wird. Auch ob es konkrete Hinweise auf eine Bedrohung gibt, wurde besprochen.

Hätte also zum Beispiel jemand vor dem Kanzlerbesuch damit gedroht, Olaf Scholz angreifen zu wollen, dann hätten sich die Spezialisten vom Sicherheitsteam des Kanzlers und die hiesige Polizei darüber ausgetauscht und entsprechend reagiert. Wie viele Sicherheitsleute des Bundeskanzlers im Einsatz waren, darüber darf keine Auskunft gegeben werden.

Minutiöse Planung

Minutiös geplant war der Transport des Staatschefs vom Memminger Flughafen ins Festspielhaus. Im Stau stehen ist für einen Kanzler keine Option. „Der Terminplan ist eng getaktet und wer den Füssener Verkehr kennt…“, deutet der Pressesprecher die Wichtigkeit von Sperrungen an.

Konkret waren auch mehrere Polizisten auf Motorrädern im Einsatz, um bestimmte Kreuzungen kurzzeitig für den Verkehr zu sperren und dem Konvoi des Kanzlers eine freie Durchfahrt zu ermöglichen. Auch dafür sei eine exakte und intensive Planung vonnöten gewesen, so Stabik. „Hier geht es ums Tempo, der Konvoi soll zügig durchfahren können ohne Zeit zu verlieren.“

Aber auch der Sicherheitsaspekt spiele eine Rolle: „Ein stehendes Fahrzeug ist potenziell leichter angreifbar.“ Gleichzeitig wolle man natürlich die Belastung für die anderen Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich halten.

Für solche Einsätze seien speziell geschulte Beamten vonnöten, erklärt Holger Stabik. „Sowas braucht eine spezielle Ausbildung und eine genaue Vorbereitung.“ Im Einsatz waren so genannte „Einsatzzüge“, das sind geschlossene Einheiten, die besonders darin geschult sind, zusammen zu arbeiten und gemeinsam zu agieren. Sie wissen zum Beispiel genau, was zu tun ist, wenn jemand losrennen und auf den Kanzler zustürmen will.

Größere Zwischenfälle hat es nach Angaben der Polizei beim Kanzlerbesuch nicht gegeben. Lediglich wurde bei der Abreise des Bundeskanzlers eine Drohne in der temporär angeordneten Flugverbotszone entdeckt. Die Beamten kontrollierten den Piloten, der seine Drohne umgehend zur Landung brachte. Wegen des Verstoßes gegen das Flugverbot leiteten die Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.