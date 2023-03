Wie funktioniert die Strompreisbremse?

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Teilen

Umgesetzt wird die Strompreisbremse im März. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Jiri Hera

Allgäu - Die Strompreisbremse ist aktuell in aller Munde. Doch was genau bedeutet diese für den Verbraucher? Stefan Nitschke, Pressesprecher der Allgäuer Überlandwerke, gibt im Kreisboten-Interview Auskunft.

Herr Nitschke, wie kam es zu den hohen Strompreisen?

Stefan Nitschke: „Diese Entwicklung hat sich bereits Ende 2021 abgezeichnet. Lag der Beschaffungspreis für Strom an der Strombörse im Jahr 2021 im Mittel bei 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde, erhöhte sich dieser im Jahr 2022 auf gut 30 bis 60 Cent je Kilowattstunde. Die Energieversorger müssen die Energiemengen, die sie verkauft haben im Voraus beschaffen. Und da viele andere Energieversorger ihre offenen Energiemengen zum Zeitpunkt dieser hohen Preise auffüllen mussten, kam es zu den stark gestiegenen Kosten.“

Wofür steht der Begriff „Strompreisbremse“?

Nitschke: „Sie ist ein von der Bundesregierung eingesetztes Instrument, um Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bei den stark gestiegenen Stromkosten zu unterstützen. Wichtig ist dabei, dass die Kunden nicht erst am Jahresende sondern monatlich entlastet werden. Allerdings gilt die Preisbremse nur für 80 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs. Für den Rest muss der mit dem Energieversorger vereinbarte Preis gezahlt werden. Der bisherige Stromverbrauch entspricht in der Regel dem Vorjahresverbrauch.“

Wann tritt die Strompreisbremse in Kraft?

Nitschke: „In Kraft getreten ist das Gesetzt bereits am 1. Januar 2023. Umgesetzt wird es von den Energieversorgern jedoch erst im März, dann erfolgt aber auch eine rückwirkende Entlastung für die Monate Januar und Februar. Momentan ist die Strompreisbremse bis Ende 2023 angesetzt. Das Gesetz sieht aber eine mögliche Verlängerung bis April 2024 vor.“

Was muss der Verbraucher tun, um bei der Strompreisbremse berücksichtigt zu werden?

Nitschke: „Das ist einfach. Nichts (lacht). Der Gesetzgeber hat hier die Energieversorger in die Pflicht genommen. Jeder Kunde, der von der Strompreisbremse betroffen ist, wird im März angeschrieben und informiert. Nicht betroffen sind Kunden, die weniger als 40 Cent brutto pro Kilowattstunde bezahlen. Das ist aber definitiv kein Nachteil. Es bedeutet, dass derjenige einen so günstigen Stromtarif abgeschlossen hat, dass er die Strompreisbremse nicht benötigt. Bei den AÜW sind beispielsweise nur 20 Prozent der Kunden von der Strompreisbremse betroffen. Alle anderen Kunden haben einen Strompreis der günstiger ist.“

Wann beziehungsweise wie wird das durch die Strompreisbremse gesparte Geld an den Kunden ausgezahlt?

Nitschke: „Indem die Energieversorger monatlich weniger Geld von ihren Kunden einziehen. Bei uns bekommen beispielsweise Kunden, die ein SEPA-Mandat abgeschlossen haben, Bescheid, welcher Betrag im März und welche Summe dann in den Folgemonaten abgebucht wird. Im März wird ja auch die Ersparnis für Januar und Februar berücksichtigt. Kunden, die beispielsweise monatlich überweisen oder einen Dauerauftrag eingerichtet haben, sehen auf dem Informationsschreiben, welche Zahlungen zu leisten sind.“

Was halten die AÜW von der Strompreisbremse?

Nitschke: „Das System an sich begrüßen wir sehr. Es hilft wirklich den Bürgern und Bürgerinnen, die an den allgemeinen Kostensteigerungen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu knabbern haben. Da ist so eine Deckelung ein gutes Mittel. Jedoch ist die Umsetzung sehr kompliziert und stellt alle Energieversorger vor riesige Herausforderungen. Jeder Abschlag muss neu berechnet, viele Stellen in den Abrechnungssystemen angepasst werden. Wir haben unsere System jetzt soweit umgebaut, dass wir die Stromkostenbremse zuverlässig ab März weiterreichen werden.“

Gibt es Tipps zum Stromsparen, die die AÜW den Bürgerinnen und Bürgern empfiehlt?

Nitschke: „Die beste Form, Energie zu sparen, ist immer, sie nicht zu verbrauchen. Wir raten daher vor allem die einfachen Tipps, wie die Umrüstung auf LED, umzusetzen. Aber auch Kleinigkeiten, wie der Standby-Modus bei Geräten und das Ausstecken von Ladegeräten, die gerade nicht verwendet werden, können helfen. Das ist zwar Kleinvieh, macht aufs Jahr gesehen aber auch Mist.“

Vielen Dank für das Gespräch.