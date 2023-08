Geisterfahrer verursacht Unfall auf A96 – Mann stirbt

Zu einem folgenschweren Geisterfahrer-Unfall kam es am Mittwoch auf der A96 bei Wiedergeltingen (Unterallgäu). © AOV

Wiedergeltingen – Ein 83-Jähriger ist am gestrigen Mittwochnachmittag vom A96-Rastplatz Wertachtal-Süd in falscher Richtung wieder auf die Autobahn aufgefahren. Mit fatalen Folgen: Als Geisterfahrer verursachte er einen folgenschweren Unfall und starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei wendete der ältere Mann am Rastplatz, der sich auf Höhe Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) befindet, und fuhr als Geisterfahrer fälschlicherweise in Richtung Lindau auf die A96 wieder auf. Dort blieb er zunächst auf der linken Fahrspur.

Dabei streifte der Senior das Auto eines entgegenkommenden 32-Jährigen, der gerade einen Lkw überholt hatte, schleuderte in die Mittelschutzplanke und stieß anschließend frontal mit dem Auto einer 79-Jährigen zusammen. Auch sie hatte den Sattelzug gerade überholt. Dahinter fuhren noch ein 26- und ein 19-Jähriger, ihre Autos wurden durch umherfliegende Teile beschädigt.

Der 83-Jährige Unfallverursacher verstarb wenig später an der Unfallstelle. Der 32-Jährige und die 79-Jährige wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn Richtung München war mehrere Stunden total gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim zur technischen Hilfeleistung, Absperrung und Verkehrslenkung eingesetzt.