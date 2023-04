Jugendliche besuchen Brückenklasse

Zwei Jugendliche aus der Ukraine erzählen über ihr neues Leben im Allgäu

Von: Lajos Fischer

Emotional mit der Heimat verbunden: Uliana Shybko (links) und Anastasiia Panchenko. © Lajos Fischer

Allgäu - Unter den Menschen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Deutschland flüchteten, gibt es viele Kinder und Jugendliche. Zu ihnen gehören Uliana Shybko (12) und Anastasiia Panchenko (16). Beide stammen aus Kiew (Kyiw) und wohnen zurzeit im Allgäu.

Etwa einen Monat lang lebten Uliana und ihre Eltern nach dem Ausbruch des Krieges in einem Keller. „Ihr müsst jetzt hier raus, sonst wird es nicht mehr möglich sein“, sagte schließlich ihr Vater und versuchte, sie mit dem Auto aus der Stadt zu bringen. „Er hat richtig Gas gegeben, wir sahen überall Raketen“, erinnert sich die junge Ukrainerin. Sie waren zunächst in einem größeren Keller bei Verwandten, dann fuhren sie zur polnischen Grenze. Der Vater blieb in der Ukraine, Mutter und Tochter stiegen in einen Bus um. Vor elf Monaten kamen sie in Kempten an, wo sie zuerst bei entfernten Verwandten unterkamen.

Die Familie Panchenko wollte zunächst unbedingt in Kiew bleiben. Als ihre Nachbarn mit Einschüssen im Auto nach Hause kamen und erzählten, dass um Kiew herum alles beschossen werde, meldete sie der Vater bei einem Busunternehmen an. In der Nacht wurde jedoch die Sammelstelle für Busse durch einen russischen Angriff zerstört. Schließlich kamen sie mit einem Zug, der ohne Beleuchtung fuhr, nach Lwiw und anschließend nach Polen. Sie mussten dort zunächst warten, fremde Leute nahmen sie über Nacht auf. Anastasiias Vater blieb in Kiew und lotste sie per Handy über Tschechien, Wien und München nach Kempten, in eine unbekannte Stadt, die ihm von einem Bekannten empfohlen wurde. Seitdem ist ein Jahr vergangen.

Zwei Jugendliche aus der Ukraine erzählen über ihr neues Leben im Allgäu: Neue Unterkunft, neue Sprache

Anastasiia lebt heute mit beiden Eltern – der Vater kam nach – und ihrer dreijährigen Schwester in einer Dreizimmerwohnung, die sie ohne amtliche Hilfe selbst gefunden haben. Sie ist ähnlich groß wie ihr Zuhause in Kiew und liegt im Stadtzentrum. Für die Panchenkos ist das nach einer privaten Unterbringung in einem großen Haus und einer kommunalen auf dem Liebherr-Gelände die dritte Station. Anastasiias Vater arbeitet in einem Möbelgeschäft und lernt in einem Abendkurs Deutsch. Ihre Mutter war zunächst in einer Willkommensklasse tätig, jetzt lernt sie in einer Sprachenschule. Ihre kleine Schwester geht in den Kindergarten. „Sie ist diejenige in der Familie, die am besten Deutsch spricht“, erzählt sie schmunzelnd.

Die Familie Shybko lebte früher in Kiew in einer Zweizimmer-Wohnung. Uliana freute sich auf die Wochenenden, die sie oft in dem Haus der Großeltern auf dem Land verbrachte. Ihr Vater arbeitete als Mechaniker in einer Autowerkstatt, die Mutter war Hausfrau. Nach der ersten Station der Privatunterbringung in Kempten wohnten sie ebenfalls in einer Liebherr-Wohnung. Seitdem sie dort ausziehen mussten, wurde ihnen eine provisorisch hergerichtete Unterkunft in einem alten Haus im Stadtteil Sankt Mang zugewiesen. Uliana und ihre Mutter haben ein größeres Zimmer im Erdgeschoss. „Es gibt Heizkörper, aber sie heizen nicht. Es gibt Türrahmen, aber keine Tür“, erzählt sie. „Es ist kalt und nass, es schimmelt. Es zieht die ganze Zeit, wir frieren ständig.“ Eine Wasch- und Bademöglichkeit gebe es im ersten Stock. Den anderen beiden Familien, die in diesem Haus wohnen, gehe es besser, weil je höher man im Haus gehe, umso wärmer werde es. Sie hoffen, dass sie ein Appartement, das sie im Stadtzentrum besichtigt haben, bekommen werden. Ihre Mutter lernt Deutsch, zurzeit für die Stufe A2.

„Ich vermisse meinen Vater“

Ulianas Vater betreibt, gemeinsam mit seinem Bruder, in Borsna, Region Tschernihiv, eine Landwirtschaft, hiermit leisten sie einen Beitrag zur Lebensmittelversorgung vor Ort. Dieses Gebiet war besetzt, die russischen Soldaten zogen ab, aber die Landminen sind geblieben, bis sie von Spezialeinheiten entfernt wurden. Aber ein Restrisiko bleibt. „Ich vermisse meinen Vater und habe Angst um ihn“, sagt die 12-Jährige. Ihre Mutter versuche sie zu schützten, indem sie ihr möglichst wenige Informationen über den Krieg weitergebe. „Ich bin aber neugierig, und bekomme die Informationen trotzdem“, meint sie. Sie telefonieren jeden Tag mit dem Vater und meistens geht es darum, ob sie in Borsna Licht haben und ob sie an dem Tag bombardiert wurden.



Anastasiias Kleinfamilie ist vollständig in Kempten, aber ihre Großeltern sind in der Ukraine geblieben. Eine Oma lebt sogar in Luhansk, unter russischer Besatzung. Sie haben trotzdem jeden Tag Kontakt. Die 16-Jährige erzählt, dass sie während des Online-Unterrichts in der ukrainischen Schule vieles mitbekommt: den Alarm, aber auch die von dort gebliebenen Freunden geschilderten Alltagserfahrungen. Sie habe ständig Angst um ihre Freunde und um Verwandte. „Ich weine ab und zu. Der Krieg ist in meinem Leben ständig präsent und er wird mich mein Leben lang begleiten“, sagt sie.

Jugendliche besuchen Brückenklasse

Uliana besuchte in der Ukraine die fünfte Klasse einer Gesamtschule mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Sie bekommt weiterhin Online-Unterricht aus ihrem Heimatland. In Kempten geht sie zurzeit in eine „Brückenklasse“ an der Staatlichen Realschule und hofft sehr, dass ihre Sprachkenntnisse ausreichen, um ab dem Herbst in eine Regelklasse wechseln zu dürfen.

Anastasiia ist ebenfalls in einer „Brückenklasse“, am Hildegardis-Gymnasium. Sie wartet gespannt auf den 15. Juli. An diesem Tag wird nach Prüfungen in Mathe, Englisch und Deutsch sowie einem Gespräch mit dem Schulleiter entschieden, wie es mit ihr wei-

tergeht. Ihr Wunsch wäre es, an der FOS lernen zu dürfen. Sie besucht außerdem die zehnte Klasse der ukrainischen Online-Schule, wo sie Ende des kommenden Schuljahres ihre Abschlussprüfung ablegen kann.

Von Freunden getrennt

„Auf den Besuch der ukrainischen Schule legen vor allem die Eltern viel Wert, weil sie alle in ihre Heimat zurück wollen“, meint Uliana. Hier sei es in der Schule am Anfang zu Konflikten mit anderen Jugendlichen gekommen, weil die gemeinsame Sprache gefehlt habe. Beide Mädchen berichten, wie wertvoll in ihrer Schule die Rolle der Lehrerinnen ist, die, als gebürtige Ukrainerinnen, beide Seiten verstehen können. Sie weisen auch darauf hin, dass es für sie problematisch ist, wenn Lehrkräfte wegen des Lehrermangels plötzlich abgezogen werden. Anastasiia hält es für besonders gut, dass sie in manchen Fächern wie Bio, Physik, Sport mit deutschen Regelklassen zusammengelegt werden. Die Situation in der Schule finden beide „im Großen und Ganzen freundschaftlich“ und freuen sich darüber, bereits erste deutsche Freunde kennengelernt zu haben.

Der Krieg hat nicht nur Familien auseinandergerissen, sondern auch viele Freunde getrennt. Anastasiia berichtet, dass ihre besten Freundinnen jetzt in Italien und in Polen sind. Sie halten den Kontakt online, vor allem mithilfe von Instagram, Viber und Telegram. Eine lebt in Genua, sie muss dort nicht in die Schule, macht aber ihren ukrainischen Abschluss. Die andere wohnt mit 16 Jahren allein, ohne Eltern, in Polen und macht eine Ausbildung.



Ulianas Freunde sind in der ganzen Welt verteilt: Sie leben in Polen, Rumänien, Kanada, Österreich und in der Schweiz. Einige sind in die Ukraine zurückgekehrt. Beide Mädchen haben bereits auch hier neue ukrainische Freunde. „Einige lebten in Kiew in der Nachbarschaft, aber wir lernten uns erst hier kennen“, sagt Uliana. „Wir wollen nach dem Krieg in der Ukraine weiterhin Freunde bleiben.“

Das gefällt den Mädchen im Allgäu

Uliana vermisst „ganz arg“ ihre ukrainische Schule, aber auch die Verwandtschaft, die Freunde, das ganze gewohnte Umfeld. Anastasiia fehlt das Essen von Zuhause. „Borschtsch kochen wir auch hier, aber es wird nicht so wie in der Ukraine“, sagt sie. „Ich vermisse nicht nur meine Freunde und Verwandte, sondern auch den typischen Geruch, die heimische Luft zum Atmen. Aber auch meinen Hund, der bei den Großeltern geblieben ist.“



Auf die Frage, was ihr im Allgäu gefällt, erwidert Anastasiia: „Die Brezen, die Berge, die Natur, die Schlösser, die Seen und die Tracht.“ Dass die hiesigen Schulen einen internationalen Schüleraustausch anbieten, findet sie super. In der Ukraine komme das selten vor. Die Menschen seien hier sportlich: Sie selbst gehe gerne schwimmen. Im Allgäu haben sie angefangen, regelmäßig Fahrrad zu fahren – die ganze Familie zusammen. „Die Menschen hier lächeln viel“, meint sie. Über ihre Eindrücke auf der Allgäuer Festwoche sagt sie: „Ich finde es gut, dass die Jugend nicht für sich feiert, sondern auch ältere Menschen dabei sind.“ Das zeige, dass die Älteren jung geblieben seien.



Uliana gefallen im Allgäu die Architektur, die alten Gebäude, auch die Schule. Und dass die Menschen sehr freundlich zu einem seien. Sie schätzt die Freiheiten der jungen Menschen in Deutschland: Man dürfe tragen, was man wolle. Und sie nennt noch ein paar weitere Sympathieträger: „Nordic Walking, bayerische Traditionen und Lebkuchen.“

Wünsche für die Zukunft

Aber nicht alle Erlebnisse sind positiv: Als bei einem Besuch der Vater des Gastgebers sie begrüßte, sei ihr klar geworden, wie sehr sie ihren eigenen Papa vermisse. Sie erzählt außerdem, dass sie mit einer Gruppe ukrainischer Mädchen in der Stadt war, als sie von einer Clique auf Deutsch mit „Putin ist der Beste“-Sprüchen bombardiert wurden. Sie blieben nach außen ruhig und reagierten nicht darauf – eine Verhaltensweise, die von ihren ukrainischen Betreuern mit Nachdruck empfohlen wird. Auch in der Schule gebe es Jugendliche, denen sie versuchen aus dem Weg zu gehen. Es sei insgesamt nicht einfach, mit deutschen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und Freundschaften zu schließen, betont Anastasiia.



Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, antwortet Anastasiia sofort mit Ja: „Es war schon immer mein Traum gewesen, irgendwo in Europa zu studieren.“ Sie könne sich auch gut vorstellen, allein hier zu bleiben und eine Uni zu besuchen, wenn ihre Eltern nach dem Krieg in die Ukraine zurückkehrten. Uliana ist zurückhaltender: Ja, sie könne sich ein Leben auch hier vorstellen. Aber sie vermisse ihr Zuhause sehr und würde sofort zurückfahren, wenn es möglich wäre.



Anastasiia wünscht sich, dass sie richtig Deutsch lernt und alle Prüfungen besteht. Sie möchte Betriebswirtschaft studieren oder etwas, was mit Chemie zu tun hat. Ihr ist es wichtig, ihren eigenen Platz im Leben zu finden. Ihr innigster Wunsch erscheint ihr immer wieder in ihren Träumen: Der Krieg geht zu Ende. Uliana möchte einfach glücklich sein, mehr deutsche Freunde haben und viel reisen. Und vielleicht mal Medizin studieren.

Dank für freundschaftliche Aufnahme

Am Ende des Kreisbote-Gesprächs ist es für sie noch eine Herzensangelegenheit, sich für die freundschaftliche Aufnahme im Allgäu zu bedanken und dafür, dass sie hier in Frieden leben können. Sie sind auch dankbar, dass Deutschland die Ukraine militärisch und humanitär unterstützt. Uliana fügt hinzu: „Wir bitten um Verständnis, dass wir noch nicht so gut Deutsch können. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld mit uns.“