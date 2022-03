Bombenfund in Augsburg: Entschärfung am Dienstagabend - 2000 Menschen evakuiert

Von: Franziska Konrad

In Augsburg wurde zu Beginn der Woche eine Fliegerbombe gefunden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei Bauarbeiten im Augsburger Univiertel wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung startete am Dienstagabend.

Update vom 22. März, 20.52 Uhr: Wie die Polizei Schwaben Nord auf Twitter mitteilt, wurde die Bombe inzwischen entschärft. „Alle Bewohnerinnen und Bewohner können ab sofort zurück in ihre Wohnungen.“

Ursprünglicher Artikel vom 22. März:

Augsburg - Nach einem Fliegerbombenfund in Augsburg mussten etwa 2000 Menschen evakuiert werden. Am Dienstagabend, 22. März, läuft die Entschärfung der Fliegerbombe. Die Polizei berichtet auch von Straßensperren.

Bombenentschärfung in Augsburg: Bauarbeiter finden Geschoss aus Zweitem Weltkrieg

Bauarbeiter seien im Univiertel am Dienstag auf das ursprünglich 225 Kilogramm schwere Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen, teilte die Stadt mit. Die US-amerikanische Bombe enthalte noch etwa 70 Kilogramm sprengbares Material.

Wie die Augsburger Allgemeine (AZ) berichtet, begann die Bombenentschärfung mit etwas Verspätung gegen 19.15 Uhr. Auch Einsatzkräfte sind laut der AZ mit einem Großaufgebot vor Ort. Ebenso bereiteten sich wohl die Hilfsorganisationen für einen größeren Einsatz vor.

Die Polizei informiert auf Twitter vor einer Straßensperre. „Weitere Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen werden geprüft“, heißt es in dem Post weiter.

Fliegerbombe in Augsburg entschärft: 2000 Menschen müssen Wohnung verlassen

Im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle wurden bereits am Dienstagnachmittag die Wohnungen und Büros evakuiert. Rund 2000 Menschen mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der Stadt forderte man Anwohner im Umkreis von 300 Metern per Lautsprecher auf, ihre Häuser zu verlassen. Bis zur Entschärfung der Bombe könnten sie sich in der Mensa der Universität versammeln, hieß es. Am Dienstagvormittag war im Süden von Nürnberg ebenfalls eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. (kof/dpa)