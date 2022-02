Kot, Urin, Erbrochenes: Ex-Mitarbeiter schildern schlimme Zustände in Heim

Von: Katarina Amtmann

In einem Augsburger Heim soll es schwere Missstände geben (Symbolbild). © Bodo Marks/dpa/dpa-Bildfunk

Ex-Mitarbeiter schildern schreckliche Zustände in einem Augsburger Heim und berichten von Vertuschungsversuchen. Der Träger ist der gleiche wie bei der Seniorenresidenz Schliersee.

Augsburg - Vor vier Monaten wurde die Seniorenresidenz Schliersee geschlossen*. Nun sollen Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) zeigen: Auch im Augsburger Heim des Trägers gibt es Pflegemängel. Die Rede ist von unversorgten Wunden, falschen Medikamenten, zu wenig Nahrung und Gewalt.

Nach Seniorenresidenz Schliersee: Missstände auch in Augsburger Heim - „Das war ein Gefängnis“

„Albtraum“ ist demnach der erste Gedanke, den Nico, ein ehemaliger Pflegehelfer im Seniorenheim Ebnerstraße, hat, wenn er daran denkt. Nach Berichten über die Seniorenresidenz Schliersee hat er sich an BR-Recherche gewandt, heißt es. Denn: Beide Heime haben denselben Träger - und nach den Schilderungen des ehemaligen Pflegehelfers auch die gleichen Probleme*. So hätten die Bewohner in Augsburg* meist Hunger gehabt, weil es zu wenig Essen gab. „Das war einfach kein Altenheim, das war ein Gefängnis“, erzählt er dem BR. Eigentlich heißt Nico anders. Der Pflegehelfer ist einer von 14 ehemaligen Mitarbeitern des Heims, mit denen Reporterinnen des BR gesprochen haben. Alle wollen anonym bleiben, sie haben Angst. Alle berichten von vergleichbaren, schweren Missständen - von denen auch die Behörden wissen.

Augsburger Pflegeheim: Zu wenig Essen, Bewohner ungewaschen, Mängel bei Medikamenten

So kam der Medizinische Dienst (MD Bayern) im Oktober 2021 ungekündigt in das Augsburger Heim. Neun Bewohner seien von den Prüfern für eine Stichprobe ausgewählt worden. Das Fazit: Sie bekamen zum Teil zu wenig Essen, einige waren ungepflegt und nicht gewaschen. Defizite gab es demnach auch bei den Medikamenten. Die Rede ist von falschen oder fehlenden Medikamenten. Bei einem Senior entdeckten sie eine unversorgte Wunde, ein weiterer hatte Schwellungen an den Beinen und verfärbte Füße. Dem BR liegt das nicht öffentliche Protokoll eigenen Angaben zufolge vor.

Im Januar soll sich dann sogar eine drastische Verschlechterung gezeigt haben: Erneut habe der medizinische Dienst das Heim überprüft. Wie der BR berichtet, gab es 22 sogenannte D-Bewertungen, also „Defizite mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person“ - im Oktober hatte der Wert bei zwölf gelegen. Protokolliert wurden unter anderem Mängel bei der Medikamentenversorgung.

„Sie saß nackt auf ihrem Rollator, tot. Überall war Toilettenpapier, überall Durchfall, Urin, Erbrochenes“

Mehrere ehemalige Mitarbeiter berichten gegenüber dem BR auch von vertuschten Pflegefehlern. „Sie saß nackt auf ihrem Rollator, tot. Überall war Toilettenpapier, überall Durchfall, Urin, Erbrochenes“, erzählt Nico. Die Seniorin war am Rotavirus erkrankt. Der ehemalige Pflegehelfer und weitere Ex-Kollegen schildern unabhängig voneinander, dass es die Anweisung gab, den Körper zu säubern und ins Bett zu legen.

In einem weiteren Fall soll die Wunde eines Seniors nicht versorgt worden sein. Daraufhin hätten sich Maden gebildet, das Bein musste amputiert werden. Auch hier soll es laut den Schilderungen die Anweisung gegeben haben, das Zimmer des Mannes zu reinigen und zu schweigen. Solche Vorfälle bestreitet das Heim auf Anfrage des BR und weist massive Pflegemängel von sich. Die geschilderten Vorfälle seien nicht bekannt. Das Wohl der Bewohner habe „absolut höchste Priorität“. Das Personal arbeite „gewissenhaft“, zitiert das Portal.

Pflege-Skandal in Augsburg? „Alarmglocken hätten angehen müssen“

Für Professorin Martina Hasseler (Ostfalia Hochschule) sind die Schilderungen ein Beleg dafür, dass die Pflege in dem Augsburger Heim „schlecht, gefährlich und vernachlässigend“ war. Außerdem kritisiert die Pflegewissenschaftlerin die Behörden. Da die Missstände in Schliersee bekannt gewesen sein, hätten sie eingreifen müssen. „Bei diesem Prüfergebnis hätten sofort alle Alarmglocken des Medizinischen Dienstes angehen müssen, und auch der Heimaufsicht. Ihnen hätte sofort bewusst sein müssen, dass Schliersee II droht und sie hätten mehr Druck auf die Einrichtung ausüben müssen. Das ist nicht geschehen“, so die Kritik.

Wie der BR berichtet, sind 20 ehemalige Bewohner des Heims in Schlieersee in die Augsburger Einrichtung gezogen. Der Träger hatte demnach mit Rabatten geworben. Auch das Personal sei teils identisch: Der aktuelle Heimleiter sei über mehrere Monate für die Residenz in Schliersee verantwortlich gewesen.

Seit Mai 2021 werde das Heim in Augsburg laut Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) intensiv mit Beratungen begleitet. Wie oft Kontrollen stattfinden, verrät die Stadt Augsburg nicht und verweist stattdessen auf ungekündigte Kontrollbesuche. Doch ehemalige Mitarbeiter berichten, dass die Heimleitung vorher wusste, wann die Besuche stattfinden - wie im Schlierseer Heim.

Missstände in Augsburger Heim: Pflegewissenschaftlerin fordert Konsequenzen

Die Regierung von Schwaben bestätigte auf BR-Anfrage die Missstände in dem Augsburger Heim. Sie seien bekannt, die Heimaufsicht sei aber zuständig. Das bayerische Gesundheitsministerium als oberste Aufsichtsbehörde gibt an, dass man sich an den Prüfungen beteiligt habe: „Aufgrund der besonderen Situation, insbesondere der Aufnahme zahlreicher Bewohner aus der Einrichtung in Schliersee, war dies aus Sicht des Ministeriums geboten.“ Wie oft Ministeriumsmitarbeiter die Einrichtung besucht haben, geht aus der Antwort nicht hervor. Auch nicht, ob es Konsequenzen gab.

Martina Hasseler fordert in solchen Fällen aber deutlich schnellere Konsequenzen: „Was nützen uns diese Prüfsysteme, wenn sie nicht die Menschen schützen? Und hier sehe ich auch eine Verantwortung des Staates. Wenn sie davon erfahren, dass Menschen leiden und Schaden erfahren, dass sie dann intervenieren, um Menschen zu schützen“, sagte sie dem BR. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA