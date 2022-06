Kind gerät mit Arm in Teigmaschine: Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an

Von: Jennifer Lanzinger

Kinderhand über Mehl beim Backen (Symbolbild). © Hodei Unzueta Addictive Stock/imago

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr in Augsburg: Ein Junge war mit seinem Arm in eine Teigmaschine geraten. Die Einsatzkräfte retteten das Kind mit schwerem Gerät.

Augsburg - Glück im Unglück hatte ein Vierjähriger in einer Gaststätte in Augsburg: Wie die Feuerwehr berichtet, war das Kind mit seinem Arm in eine Teigmaschine geraten. Der Junge konnte nur mithilfe der Feuerwehr und schwerem Bergungsgerät aus seiner Notlage gerettet werden.

Bub gerät mit Arm in Teigmaschine: Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an – erste Details bekannt

Einsatzkräfte versuchten demnach zunächst, den eingeklemmten Unterarm mit Hebelwerkzeug aus der Maschine zu befreien. Als dies nicht klappte, nutzten die Retter hydraulische Spreizer. Mit diesen werden normalerweise schwer beschädigte Unfallautos aufgeschnitten. Mit dieser Methode waren die Einsatzkräfte dann letztendlich erfolgreich, der Junge konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Der Vierjährige kam aufgrund der Abschaltautomatik der Teigmaschine mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum der Junge mit dem Arm in die Teigmaschine geraten war, verriet die Feuerwehr zunächst nicht.

