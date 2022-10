Spontankonzert am Augsburger Bahnhof: Band Kraftklub begeistert Zugreisende

Von: Felix Herz

Die Band Kraftklub reist derzeit durch Deutschland, um ihr neues Album zu promoten. Dazu geben sie zahlreiche spontane Konzerte – nun auch in Augsburg.

Augsburg – Die Band Kraftklub sorgt derzeit für Begeisterung an den verschiedensten Orten. Um ihr neues Album zu promoten und aus Spaß an der Musik geben die Jungs Spontankonzerte an Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen und in privaten vier Wänden. Dafür reist die Band mit dem Zug durch ganz Deutschland. Nutzer können Kraftklub auf Instagram markieren und sie zu einem passenden Platz einladen, wo Kraftklub dann – akustisch, da Elektronik nicht in den Zug passt – einen Auftritt hinlegen.

Kraftklub in Nürnberg, München – und jetzt Augsburg

Bisher spielte die Band bereits in Nürnberg und am Münchner Hauptbahnhof. Am Dienstag war dann Augsburg dran. Sie waren eingeladen worden, ein Wohnzimmerkonzert in einer WG zu geben. Doch die Lust, zu spielen, packte die Jungs schon am Augsburger Hauptbahnhof. Schnell waren die Instrumente ausgepackt und zahlreiche Fans und Schaulustige mit einem kurzen Spontankonzert überrascht.

Nicht nur auf Instagram, vor allem auch die Zuschauer am Bahnhof zeigten sich begeistert, sangen textsicher mit. „Die Augsburgerinnen und Augsburger haben einen ganz tollen Chor gebildet und ganz wunderbar mitgesungen“, kommentierte Frontman Felix Kummer beim BR.

Kraftklub begeistern am Bahnhof und mit Wohnzimmerkonzerten

Die begeisterte Stimmung packten die Musiker direkt ein und traten noch am Abend in einer Augsburger WG auf. Ein voller Erfolg, wie verschiedene Videos in der Instagram-Story der Band zeigen. Ein Zusammenschnitt des „Konzerts“ landete dann auch noch als Posting auf Instagram – mit den Worten: „Diese Augsburger WG bekommt ihre Kaution vermutlich nicht zurück.“ Den Bildern nach dürfte sich das aber trotzdem für die Bewohner und Gäste gelohnt haben.

