Über 100 Einbrüche in Augsburg: Belohnung ausgesetzt – Polizei sucht diesen Mann

Von: Felix Herz

In Augsburg für mehr als 100 Einbrüche verantwortlich: Polizei sucht diesen Mann. © Polizeipräsidium Schwaben Nord / Pressestelle Polizei Bayern

Die Polizei sucht nach einem Mann, der im Großraum Augsburg über 100 Einbrüche begangen haben soll. Auf die Ergreifung ist eine Belohnung ausgesetzt.

Augsburg – Über die letzten Jahre hinweg soll ein der Polizei bisher unbekannter Mann über 100 Einbrüche im Großraum Augsburg verübt haben. Jetzt sucht die Kriminalpolizei Augsburg öffentlich nach ihm – und hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Die gibt es vom Bayerischen Landeskriminalamt für Hinweise, die „zur Klärung der Straftaten oder zur Ergreifung des Täters führen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Augsburg: Über 100 Einbrüche – Polizei fahndet öffentlich

Laut Polizei hat sich der Unbekannte in den letzten Jahren gewaltsam Zugang zu den verschiedensten gewerblichen Objekten verschafft. Dazu zählen unter anderem Verkaufsbuden, Gaststätten und Vereinsheimen. Dort entwendete er Bargeld und Wertgegenstände.

Mit dem Bild einer Überwachungskamera fahndet die Kriminalpolizei Augsburg nun öffentlich nach dem unbekannten Einbrecher. Die Beschreibung des Mannes lautet wie folgt:

Etwa 1,65 – 1,80 Meter groß

Normale, schlanke Figur

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Nutzt zur Fortbewegung ein Fahrrad

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer (0 82 13) 23 38 10 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Über 100 Einbrüche im Großraum Augsburg: Öffentliche Fahndung

Bei den Einbrüchen entwendete der Gesuchte laut Polizei Beute im hohen fünfstelligen und verursachte einen Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Aktiv war er dabei vor allem in den nördlichen Stadtteilen Augsburgs, in Königsbrunn sowie in angrenzenden Städten im Osten und Nordosten Augsburgs. (fhz)

