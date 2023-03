„Freizeit ist der Megatrend“: Vier-Tage-Woche setzt sich bei großen Unternehmen in Bayern durch

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Große Augsburger Unternehmen haben setzen auf die Vier-Tage-Woche. Wir haben mit einem Handwerksbetrieb, einem Maschinenbauer und XXXL Lutz über die Gründe gesprochen.

Augsburg – Langsam scheint sich das neue Arbeitsmodell der Zukunft in der Region durchzusetzen. Immer mehr Augsburger Unternehmen führen die Vier-Tage-Woche ein. Die Mitarbeiter sollen motivierter und produktiver sein – so die Idee dahinter. Und das bei weniger Arbeitszeit und gleichem Gehalt.

Bekannte Firmen des Arbeitsmodells sind das Handwerksunternehmen KlimaShop! aus Friedberg, der Maschinenbauer MBM Innovations und der Möbelhändler XXXL Lutz aus Augsburg. Als Vorreiter führen sie verschiedene Zeitmodellen und sind flexibel in der Zeiteinteilung. So bietet die Friedberger Firma KlimaShop! den Mitarbeitern auch mal eine Drei- und dann wieder eine Fünf-Tage-Woche an. Allgemein hat der Betrieb seit Januar die Arbeitszeit von 40 auf 38 Stunden in eine Vier-Tage-Woche gesenkt.

Die Vier-Tage-Woche setzt sich bei großen Unternehmen in Bayern durch. © IMAGO / Rupert Oberhäuser, kolbert-press/Christian Kolbert, MBM innovations GmbH / Ingo Dumreicher Fotografie, Fabian Fruehwirth/www.faf-presse

Studie aus Großbritannien belegt die Vorteile einer Vier-Tage-Woche

Im Februar belegte eine Studie aus Großbritannien die positiven Effekte einer Vier-Tage-Woche. Mehr als 60 Unternehmen testeten das Modell. Am Ende steht das eindeutige Ergebnis: Die Mitarbeiter sind motivierter, ausgeruhter und fehlen seltener. Die Studie gibt damit den Betrieben recht, die ihren Mitarbeitern die Vier-Tage-Woche oder ähnliche moderne Arbeitszeitmodelle anbieten.

Den Geschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben Ulrich Wagner bewegt die Frage, wie Handwerksunternehmen angesichts der tausend unbesetzten Stellen Fachkräfte halten können. Ein attraktiver Arbeitsplatz von heute definiere sich nicht allein über eine gute Entlohnung, sondern auch über angemessene Arbeitszeiten. „Die Wünsche der Mitarbeiter nach einer Work-Life-Balance sind ernst zu nehmen“, sagt Wagner gegenüber unserer Redaktion. „Flexible Arbeitszeitmodelle, mehr Freizeit und gleichzeitig ein guter Verdienst, werden sich für die Unternehmen, die dies anbieten, langfristig rechnen. Gut, dass im Handwerk solch‘ neue Wege beschritten werden.“

Die Geschäftsführer Armin und Peter Spengler von KlimaShop! haben für ihre Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche eingeführt. © kolbert-press/Christian Kolbert

Immer mehr Augsburger Unternehmer bieten Vier-Tage-Woche an

Der Wärmepumpen-Spezialist KlimaShop! hat die Vier-Tage-Woche Anfang Januar 2023 eingeführt. „Wir gehören auch bei flexiblen Arbeitszeiten zu den Pionieren“, sagt Geschäftsführer Peter Spengler gegenüber der Bayernredaktion von Merkur.de. „Weil wir überzeugt von den Vorteilen der flexiblen Arbeitsmodelle sind.“

„Mehr Freizeit ist einfach ein Megatrend in der Arbeitswelt“, sagt Spengler. „Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter happy und motiviert sind. Die Jungen haben mehr Freizeit, andere genießen einen Tag mehr mit der Familie.“ Zudem wolle die Firma damit ein Zeichen für das Klima setzen. „Vier statt fünf Tage im Dienst senken den CO₂-Ausstoß“, betont er. Zudem bemerkt Spengler bei seinen Mitarbeitern eine erhöhte Motivation und mehr Spaß an der Arbeit.

Sabrina Mayer-Mai und Julia Mayer leiten das Familienunternehmen MBM innovations GmbH in dritter Generation. © MBM innovations GmbH / Ingo Dumreicher Fotografie

Dankbarkeit für den erschwerten Arbeitseinsatz während der Pandemie

Der Augsburger Maschinenbauer MBM Innovations GmbH hat die Vier-Tage-Woche nach einer erfolgreichen Testphase fest eingeführt. „Wir haben uns schon länger mit neuen und flexiblen Arbeitsmodellen auseinandergesetzt“, sagt Sabrina Mayer-Mai gegenüber unserer Redaktion. „Da wir viele Arbeitsplätze in der Produktion haben, ist ein hybrides Arbeiten mit Home-Office für den Großteil unserer Mitarbeiter nicht möglich. Daher wollten wir unseren Mitarbeitern mit der 4-Tage-Woche mehr Flexibilität und eine bessere Möglichkeit für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bieten.“

Nach dem erschwerten Arbeitsalltag in den drei Jahren der Pandemie will Familie Mayer mit der Einführung der 4-Tage-Woche den Mitarbeitern ihre Wertschätzung für deren Einsatz ausdrücken. Gleichzeitig erhofft sich der Betrieb mithilfe optimierter Arbeitsbedingungen qualifizierte Arbeitskräfte zu erhalten.

Die Vier-Tage-Woche komme im Unternehmen sehr gut an. Die Mitarbeiter arbeiten von Montag bis Donnerstag eine Stunde länger, um den fehlenden Freitag etwas auszugleichen, dafür ist der gesamte Freitag frei. „Diese zusätzliche Zeit für sich und private Belange zu nutzen, ist ein echter Mehrwert, den jeder zu schätzen weiß“, sagt Mayer-Mai.

Volker Michels erklärt, warum XXL Lutz schon lange auf die Vier-Tage-Woche setzt. © Fabian Fruehwirth/www.faf-presse

Die Vier-Tage-Woche als erfolgreiches Instrument der Mitarbeiterbindung

Für den Möbelhändler XXXL Lutz ist das Modell der Vier-Tage-Woche nicht neu. Diese Form hat sich in allen Standorten der Firma fest etabliert. „Wir bieten dieses Modell in Bereichen mit aufbauenden variablen Gehaltsanteil an“, sagt Pressesprecher Volker Michels. „Wie etwa im Möbelverkauf oder im Bereich Küchen – also ganz bewusst nicht in allen Unternehmensbereichen.“

XXL Lutz wisse um die Tatsache, dass Freizeit für immer mehr Menschen einen höheren und auch weiter wachsenden Stellenwert einnimmt. Hinzu kommt der Wunsch nach mehr Flexibilität in der Arbeitswoche – gerade im Handel. „Wenn wir gute Arbeitskräfte und deren Expertise für uns gewinnen wollen, müssen wir als innovativer Arbeitgeber mit entsprechenden Modellen aufwarten.“ Die Vier-Tage-Woche sei ein erfolgreiches Instrument der Mitarbeiterbindung. Auf diese Weise werde XXL Lutz als attraktiver Arbeitgeber am Markt entsprechend wahrgenommen.

Aber nicht nur in der Augsburger Gegend setzt sich das neue Arbeitsmodell durch. Ebenfalls zufrieden mit der Vier-Tage-Woche ist der Geschäftsführer der Schongauer Firma Osenstätter. Seitdem erhält der Holz- und Furnierbetrieb wieder mehr Bewerbungen.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.