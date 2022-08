Augsburger ÖPNV-Kontrolleur verrät Verdienst und beantwortet die Frage: „Zieht der altbewährte Trick?“

Von: Armin T. Linder

Ein Student, der nach eigenen Angaben als Fahrkarten-Kontrolleur in Bayern arbeitet, packt anonym aus. Über seinen Verdienst und über den „altbewährten Trick“.

Augsburg - Im Online-Netzwerk Reddit sind „AMA“-Threads sehr beliebt. Die Abkürzung steht für „Ask me anything“: Menschen, die einen spannenden Job oder ein ungewöhnliches Leben haben, stellen sich anonym den Fragen der Nutzer. Jetzt packte dort ein Mann aus, der nach eigenen Angaben 20 Jahre alt ist, hauptberuflich studiert, nicht aus Augsburg stammt, aber in der Fuggerstadt als Fahrkartenkontrolleur im Nahverkehr bei Bus und Straßenbahn arbeitet.

Augsburg: Angeblicher Werkstudent verdient als Kontrolleur „14 Euro plus Zuschläge“ die Stunde

Verifiziert ist sein Beruf nicht - insofern ist alles mit Vorsicht zu genießen. Es dürfte sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen echten Kontrolleur handeln, denn seine Antworten wirken sehr präzise. Auch die zu seinem Verdienst, denn den will natürlich prompt jemand wissen. „14 Euro plus Zuschläge“ pro Stunde, so die Angabe.

Er verrät offen, dass er den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) „auf jeden Fall zu teuer“ finde. Und dass er auch mal ein Auge zudrückt. „Ich lasse sehr viel Leute ohne Ticket fahren. Sobald sie aber aussehen, als hätten sie genug Geld, vergebe ich sofort ein EBE.“ Die Abkürzung steht für ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Obdachlose „lassen wir mitfahren“, erklärt er weiter, „es gibt aber sehr wenig wohnungslose Menschen in meiner Stadt.“ Er lasse keine Leute davonkommen, die besonders charmant reagieren, aber solche, die „sehr hilfsbedürftig“ sind, das heißt „solche mit wenig Einkommen“.

Um ihren Berufsstand ranken sich viele Mythen. Unser Symbolfoto aus dem Archiv zeigt eine Fahrkartenkontrolleurin in Saarbrücken. © Becker&Bredel/Imago

Augsburg: 9-Euro-Ticket sorgt wohl für weniger Schwarzfahrer

Spannend: Es passiere ihm nichts, wenn er Leute durchkommen lässt. „Wir müssen nur eine gewisse Anzahl an Fällen haben, und diese sollten wir erreichen.“ Genauer gesagt: einen Fall pro Stunde. Das lässt sich natürlich ebenso wenig verifizieren wie andere Insider-Angaben. Das 9-Euro-Ticket hat jedenfalls auch Auswirkungen. Es gibt durch das günstige Angebot offenbar weniger Schwarzfahrer. „Zurzeit haben 99,99% ein Ticket“, so der angebliche Kontrolleur.

Augsburg: Sich-schlafend-Stellen ist für Schwarzfahrer offenbar aussichtslos

„Zieht der altbewährte Trick so zu tun, als würde man schlafen?“, möchte dann noch ein User wissen. Hier kennen Kontrolleure wohl kein Pardon. „Da wirst du leider geweckt“, so der Wahl-Augsburger. Das kann auch mal ein Gutes haben, berichtet ein anderer Reddit-Nutzer. „Ich wurde mal geweckt, um kontrolliert zu werden und nur deshalb habe ich nicht meine Haltestelle verpasst. Hatte eine Fahrkarte.“

Dem Wahl-Augsburger schlägt auch Respekt für seinen Job entgegen. Eine Reddit-Nutzerin schreibt: „Mein Beileid. Wenn ich nen Euro kriegen würde für jeden Arsch, der meint euch anschnauzen zu müssen, weil ihr Leute an die Maskenregelung erinnern müsst, dann könnte ich mir ein zweites 9-Euro-Ticket leisten. Wie hältst du es aus, nicht zurückzuschnauzen?“ Seine Antwort: „Ich wurde noch nie dumm angeschnauzt. Ich gehe freundlich auf jede Person zu und bekomme meistens auch eine freundliche Antwort darauf. Manche reagieren sehr kurz und arrogant, aber das kann ich absolut verstehen. Der Ton macht die Musik.“ Kürzlich stellte sich auch ein Baumarkt-Mitarbeiter einer Reddit-Runde - und beantwortete die „Wo seid ihr immer?“-Frage. (lin)