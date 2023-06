Wegen technischer Probleme und Personalmangel: Etliche Go-Ahead Züge fallen am Dienstag in Bayern aus

Von: Elisa Buhrke

Auf ihren Go-Ahead-Zug von Augsburg nach München könnten Fahrgäste heute umsonst warten. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Zugbetreiber Go-Ahead macht erneut mit einer Panne auf sich aufmerksam: Am Dienstag fallen etliche Züge im Großraum Augsburg bis nach München und Würzburg aus.

Augsburg – Fahrgäste rund um Augsburg müssen am Dienstag, 27. Juni, mit etlichen Einschränkungen bei den Go-Ahead Zügen rechnen. Aufgrund von Personalmangel und defekter Züge fahren mehrere Linien deutlich reduziert. Betroffen sind die Linien RE9, RE 80, RE 89, RB 86, RB 87 und RB 89, die nach München, Ulm, Würzburg und Aalen verkehren.

Zugausfälle bei Go-Ahead Bayern: Gebiet rund um Augsburg betroffen

Go-Ahead Bayern bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt online zu informieren, ob ihre gewünschte Verbindung überhaupt fährt. Möglich sei dies über die Apps und Websites der Deutschen Bahn und des Bayern-Fahrplan.

Die Ankündigung erfolgt laut Unternehmen so kurzfristig, da im Lauf der letzten Tage immer mehr Fahrzeuge „wegen defekter Schleifleisten nicht mehr einsatzfähig waren“. Die Schleifleisten an der höchsten Stelle des Zugs angebracht und dafür verantwortlich, den Strom von der Oberleitung in den Zug weiterzutragen. Aufgrund kurzfristiger Krankmeldungen habe sich auch der Personalmangel verschärft.

Weitere Einschränkungen bei Go-Ahead in den nächsten Tagen absehbar

Weitere Einschränkungen bei Go-Ahead in den nächsten Tagen absehbar

Nach eigenen Angaben arbeitet Go-Ahead bereits „mit Hochdruck daran“, den Betrieb wieder schnellstmöglich aufzunehmen. Voraussichtlich sind am Dienstagmorgen jedoch nur 35 von eigentlich benötigten 48 Zügen einsatzfähig. „Es ist daher nicht auszuschließen, dass es aufgrund der zu knappen Personaldecke und den defekten Fahrzeugen in den nächsten Tagen im Augsburger Netz zu weiteren Zugausfällen und Zugfahrten mit weniger Waggons als üblich kommen wird.“ Der Betreiber bittet für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und verweist auf die gesetzlichen Fahrgastrechte.

Seit Monaten macht der Zugbetreiber Go-Ahead Bayern vor allem auch mit Pannen auf sich aufmerksam. Erst im Mai strandeten 500 Fahrgäste ungeplant in Haspelmoor.