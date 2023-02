„Bayerns Vielfalt bei einem Flug“: Airline startet Rundflüge durch die Alpen

Von: Tanja Kipke

Aus der Vogelperspektive die Alpen bestaunen: Damit lockt Alpen Air. Die bayerische Fluggesellschaft bietet Rundlüge über Bayern ab Augsburg an.

Augsburg – Bayern samt seiner schönsten Ecken einmal von oben sehen? Die bayerische Fluggesellschaft Alpen Air bietet seit kurzem verschiedene Rundflüge über den Freistaat an. Das Highlight dabei sind wohl die Zugspitze, das Fünfseenland und das Schloss Neuschwanstein. Das neue Angebot richtet sich an Touristen und Unternehmen.

Zugspitze einmal aus der Vogelperspektive erleben: Alpen Air bietet Rundflüge von Augsburg an. © Peter Kneffel/dpa

Rundflug „Alpen XXL“ für 469 Euro: Alpen Air startet am Augsburger Flughafen

„Entdecken Sie auf nur einem Flug die Vielfalt und Schönheit Bayerns!“: Mit diesen Worten wirbt die Gesellschaft für ihr Angebot. Ganz günstig sind die Rundlüge mit der Propellermaschine nicht. Der „Alpen XXL“-Flug, welcher von allen Angeboten die längste Dauer hat, kostet beispielsweise 469 Euro pro Person. Vom Fünfseenland über das Schloss Neuschwanstein, die Alpen vom Chiemgau bis zum Allgäu und auch die Landeshauptstadt München: All das kann aus der Vogelperspektive erlebt werden. Rundflüge über das Fünfseenland oder München bei Nacht sind bereits ab 249 Euro erhältlich.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Touristen in der Region, „Hochzeitsgesellschaften und lokale Unternehmen sowie an alle, die die Alpen und ihre Heimat einmal aus der Vogelperspektive sehen wollen.“ Alle Flüge starten am Flughafen Augsburg, ein Transfer vom Münchner Flughafen ist im Buchungspreis mit inbegriffen.

„Welt von oben zu sehen, ist ein unglaubliches Privileg“

„Die Welt von oben sehen zu können, ist ein unglaubliches Privileg, das wir Piloten haben. Dieses Privileg wollen wir unbedingt mit anderen Menschen teilen“, wird Moritz Reuter, Gründer von Alpen Air in einer Mitteilung zitiert. Geflogen wird mit einer Propellermaschinen vom „Typ TECNAM P2012 Traveller“. Das Modell bietet neun Sitzplätze. (tkip)

