Heiße Aussichten für Augsburg und Schwaben: Hitzewelle erwartet

Von: Klaus-Maria Mehr

Während in den letzten Tagen Unwetter die Wetterlage in Augsburg bestimmte, zeichnet sich nun ein Wechsel ab. Die kommenden Tage versprechen Hitze in der Region Augsburg und ganz Schwaben.

Augsburg – Ein mächtiges Tiefdruckgebiet nordwestlich von Europa beeinflusst das Wettergeschehen maßgeblich. Dieses meteorologische Kraftzentrum zieht heiße, trockene Luft aus dem Süden heran und lenkt sie nordwärts über Süddeutschland hinweg. Für Schwabend bedeutet das: Sonnige Aussichten und sengende Hitze.

Für Abkühlung sorgt die Play Fountain auf dem Rathausplatz in Augsburg. Sie wird die kommenden Tage bitter nötig sein. © DWD/Imago

Wetter am Wochenende in Schwaben und im Allgäu: Hitzewelle über Augsburg

Die Region Schwaben und Augsburg erwartet ein sengendes Wochenende. Die DWD-Vorhersagen deuten auf Höchsttemperaturen von mindestens 34 Grad in Augsburg hin. Im Allgäu sind es immerhin noch 32 Grad. Der Himmel zeigt sich von seiner strahlendsten Seite, nur wenige Quellwolken trüben das Bild. Ein kleiner Trost: Die Hitze gibt in den Nächten etwas nach, die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 16 und 13 Grad.

Blick in die Nachbarregion: Oberbayern und München ähnlich heiß

Oberbayern und München erwartet ebenfalls Hitze. Die Landeshauptstadt München kann sich auf 33 Grad am Samstagnachmittag einstellen. Der Hohen Peißenberg nahe Weilheim erreicht noch immer respektable 30 Grad. Ganz anders sieht es auf der Zugspitze aus, hier sind lediglich bis zu 12 Grad zu erwarten. Die Nachttemperaturen pendeln sich zwischen 16 Grad in München und 21 Grad im Voralpenland ein. Im Gegensatz zum nördlichen Bayern, erlebt Oberbayern nur einen geringfügigen Rückgang der Temperaturen für Sonntag und Montag.

Im Donautal, rund um Regensburg, wird ebenfalls kräftig geschwitzt. Die Quecksilbersäule erreicht am Samstag in Regensburg die 35-Grad-Marke, während Weiden bis zu 33 Grad verzeichnet. Die Nächte fallen mit 15 Grad in Regensburg und Weiden, sowie 16 Grad am Großen Arber vergleichsweise mild aus. Die folgenden Tage bringen kaum Abkühlung, die Hitze hält an.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteur Klaus-Maria Mehr sorgfältig geprüft.