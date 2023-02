„Bei ihm kriegt man also zwei Pleiten zum Preis von einer“: Bayer polarisiert bei First Dates Hotel

John aus Bobingen sorgte bei First Dates Hotel für Aufsehen.

Dating-Show auf Vox

Kandidat John Patrick Christopher aus dem Kreis Augsburg war bei der TV-Datingshow First Dates Hotel. Dort sorgte er mit seinem Auftreten für Aufsehen.

München - Datingshows erfreuen sich im TV großer Beliebtheit. Allein die RTL-Gruppe hat mit Bauer sucht Frau, Bachelorette oder Prince Charming zahlreiche beliebte Formate zu bieten. Seit Montag, 6. Februar, läuft auf Vox wieder First Dates Hotel. In der Folge vom 13. Februar sorgte ein Mann, der in Bayern wohnt, für Aufsehen.

First Dates Hotel (Vox): John Patrick Christopher aus Bayern polarisiert

John Patrick Christopher aus Bobingen (Landkreis Augsburg) hatte in der Folge seinen großen Auftritt - und sorgte beim Publikum für Erstaunen. „Bin ja gerade erst dazu gekommen. Was ist das bitte für ne Frisur?“ fragt jemand auf Twitter. „Diese Schmierhaare sind seit den Anfängen der Backstreet Boys nicht mehr cool“, kommentiert jemand.

Bin ja gerade erst dazu gekommen. Was ist das bitte für ne Frisur? 😂 #firstdateshotel pic.twitter.com/g6L6TrvsSr — Jule (@Die_Coole_Jule) February 13, 2023

First-Dates-Hotel-Kandidat bringt Date sein Buch mit - und sorgt mit Outfits für Aufsehen

Seine Haare sind auf dem sozialen Medium eines der Hauptthemen zur Sendung - genau wie sein Buch, das er seinem Date mitgebracht hat. „Johns Buch hat niemand gekauft, deswegen muss er es zum ersten Date mitbringen“, scherzt jemand. „John ist doch einfach nur ein Selbstdarsteller“, findet eine weitere Person. Immerhin trägt er in der Sendung mehrere Outfits seines Modelabels. Die T-Shirts des First-Dates-Kandidaten haben den klassischen Oversize-Look und kommen nicht bei jedem gut an: „Also das Shirt trägt mal echt auf“, schreibt jemand und eine weitere Person fragt: „In welcher Altkleidersammlung hat John diese geschmacklosen Klamotten gefunden?“

„Zwei Pleiten zum Preis von einer“: First-Dates-Kandidat aus Bayern polarisiert

„Also Johns Projekte sind ein eigenes Modelabel und esoterische Romane. Bei ihm kriegt man also zwei Pleiten zum Preis von einer. Wenn das kein Glücksgriff ist, dann weiß ich auch nicht“, fasst jemand zusammen und eine Frau schreibt schlicht: „John ist mir echt einfach too much.“

Sein Date mit Virginia (34) lief gut, die beiden unterhielten sich angeregt und lachten viel. Auf romantischer Ebene funktioniert es zwischen den beiden jedoch nicht. Es wird kein zweites Date geben. (kam)

