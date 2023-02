Geräusche aus dem Handgepäck am Flughafen: Zoll entdeckt Katzenbaby in Rucksack von Mädchen (5)

Von: Katarina Amtmann

Das kleine Kätzchen wurde im Rucksack eines Mädchens gefunden. © Hauptzollamt Augsburg

Der Zoll entdeckte an einem bayerischen Flughafen eine kleine Katze im Rucksack eines Mädchens. Das Kätzchen kam zunächst ins Tierheim.

Augsburg/Memmingen – Einen überraschenden Fund machten Zollbeamte des Hauptzollamts Augsburg am Flughafen Memmingen. Bei der Kontrolle von Einreisenden aus Amman (Jordanien) entdeckten sie eine drei Monate alte Katze im Rucksack eines Mädchens. Für das Tier wurde vom zuständigen Veterinäramt Quarantäne angeordnet.

Flughafen Memmingen: Zoll entdeckt Katzenbaby in Rucksack von Mädchen (5)

Das Jungtier wurde von einem Mädchen (circa 5) in einem speziellen Rucksack mit Mesh-Einsätzen zur Belüftung transportiert. Da die Katze in dem Handgepäck Geräusche von sich gab, wurde der Zoll auf das Tier aufmerksam gemacht, wie das Hauptzollamt in einer Presseerklärung mitteilte.

„Am Flughafen Memmingerberg dürfen bei der Einreise aus Drittländern aus veterinärrechtlichen Gründen keine Tiere eingeführt werden. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann vom zuständigen Veterinäramt bußgeldrechtlich verfolgt werden“, heißt es weiter.

Einreise aus Jordanien: Kätzchen muss in Quarantäne

Die Amtstierärztin des Landratsamtes Unterallgäu ordnete für das Kätzchen Quarantäne und eine artgerechte Unterbringung im Tierheim Memmingen an. Dort muss das junge Tier nun so lange bleiben, bis die bereits in Jordanien verabreichten Impfungen die notwendige Wirkung entfalten können. Anschließend kann das Tier – bei Übernahme der Kosten für die Unterbringung und Quarantäne im Tierheim – von der Besitzerin in Empfang genommen werden, heißt es abschließend. (kam)

