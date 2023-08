Viel Regen, aber wenig Sonne: Kalte Tage stehen in Schwaben bevor

Von: Adriano D'Adamo

Der Sommer bleibt Schwaben fern. Stattdessen soll das Wetter in Augsburg und Umgebung kalt werden und bringt sehr viel Regen mit sich.

Augsburg – Der Himmel über Schwaben und Augsburg zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner grauen Seite, denn der Sommer macht derzeit eine Auszeit. In Schwaben ist für den Wochenbeginn keine Sonne in Sicht. Stattdessen erwartet die Region eine Kombination aus Regen und starkem Wind. Ein Blick auf die Wetterprognose verrät, wie sich das Wettergeschehen in den nächsten drei Tagen entfalten wird.

Der Sommer will sich in Schwaben nicht zeigen. © Alexander Rochau/Imago

Windböen und viel Regen: Kalter Wochenstart für Schwaben

Der Start in die Woche gestaltet sich für Schwaben alles andere als angenehm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben, die in der Region Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen können.

Regenschirme werden dringend empfohlen, denn begleitend zum Wind wird es immer wieder zu starkem Regen kommen. Die Temperaturen liegen mit maximal 13 Grad eher auf der kühlen Seite, berichtete der Deutsche Wetterdienst. Im Laufe des Abends lässt der Regen nach, und der Himmel zeigt sich leicht bewölkt bei zehn Grad.

20 Grad am Dienstag: Viel Regen zur Wochenmitte

Am Dienstag bleibt der Himmel über Schwaben und Augsburg größtenteils bewölkt. Einige Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden, halten sich jedoch in Grenzen. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen um die neun Grad und steigen im Laufe des Tages auf angenehmere 20 Grad an. Ein leichter Wind begleitet den Tag, doch größtenteils bleibt es trocken.

Auch der Mittwoch zeigt keine großen Veränderungen im Wettergeschehen. Regen hält sich hartnäckig und begleitet die Region weiterhin. Die Temperaturen in Augsburg und Schwaben bewegen sich zwischen zwölf und 20 Grad, wobei der Morgen eher frisch ausfällt. Ein Mix aus Wolken und Regen prägt das Bild des Tages.

