Mann verschwindet aus Krankenhaus in Bayern: Wo ist Harald (82)?

Von: Katarina Amtmann

Wo ist Harald? © Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Er könnte orientierungslos sein. Aufgrund fehlender Medikamenteneinnahme könnte der Vermisste aber auch ein aggressives Verhalten an den Tag legen.

Kaufbeuren - Seit Dienstag (6. September) wird ein 82-jähriger Mann aus einem Krankenhaus in Kaufbeuren vermisst. „Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich derzeit aufhält?“ fragt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Vermisst: Mann (82) in Kaufbeuren vermisst - „Er ist erkrankt“

Der 80-jährige Harald Z. entfernte sich zu Fuß aus dem Krankenhaus in unbekannte Richtung. „Er ist erkrankt, aufgrund fehlender Medikamenteneinnahme könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden, orientierungslos sein, aber auch ein aggressives Verhalten gegenüber Dritten an den Tag legen“, teilt die Polizei weiter mit.

Mann in Kaufbeuren vermisst - Polizei veröffentlicht Beschreibung

180 cm grooß

schlank bis hager

schütteres, graues Haar

Oberlippenbart

trägt vermutlich ein rotkariertes Hemd

Vermisst! Polizei bittet um Hinweise zu verschwundenem 82-Jährigen

Der Vermisste führt Bargeld mit sich, in der Vergangenheit war er mit der Bahn unterwegs - auch ins europäische Ausland. Wer den Mann gesehen hat, weiß wo er sich aufhält oder sonstige Informationen hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaufbeuren, jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf unter der Nummer ‚110‘. (kam)

