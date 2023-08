Landtagswahl 2023 in Augsburg und Schwaben: Stimmkreise, Parteien und Kandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in Augsburg und Schwaben: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag.

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region Augsburg und Schwaben finden Sie hier.

Augsburg – Am 8. Oktober 2023 können alle Wahlberechtigten in Augsburg und Schwaben (über 18 Jahre, Erstwohnsitz in Schwaben und deutsche Staatsbürgerschaft) ihre Stimme für den bayerischen Landtag abgeben. Mit zwei Kreuzen – eines gilt einem Direktkandidaten, das andere einer Partei – den 19. Landtag Bayerns mitgestalten: Zukünftige politische Fragen stehen im Zusammenhang mit der Beteiligung jedes Einzelnen. Nicht zuletzt hängen die freistaatlichen Haushaltsausgaben und Gesetzgebungen damit zusammen, welche Parteien und Politiker im Herbst 2023 die meisten Stimmen erhalten.

Wer zieht in den Landtag, ins Münchner Maximilianeum – und welche Partei geht aus der Landtagswahl als stärkste Kraft hervor? Die Vorbereitungen auf den Wahlkampf 2023 haben begonnen. Merkur.de mit einem Überblick für die Region Augsburg und Schwaben.

Landtagswahl 2023: Welche Stimmkreise gibt es in Augsburg und Schwaben?

Nach der Kommunalwahl, Europa- und Bundeswahl macht Bayern wieder Kreuze. Fünf Jahre nach der letzten Landtagswahl steht wieder der bayerische Landtag und dessen Konstellation zur Debatte. Bei der letzten Wahl auf Landesebene entschied die CSU rund um den damaligen Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Markus Söder die Frage nach der stärkste Partei für sich.

2018 wie 2023 einer der politischen Spitzenkandidaten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Am 6. Mai wurde er im Rahmen des CSU-Parteitages als Spitzenkandidat ernannt. Mittlerweile stehen weitere Spitzen- und Direktkandidaten fest, Parteien werben um die Stimme der Wähler. Der Wahlkreis Schwaben ist in mehrere Stimmkreise unterteilt. Folgende Darstellung gibt Wahlberechtigten eine Übersicht für den Wahltag am 8. Oktober.

Alle Stimmkreise von Augsburg und Schwaben:

701 Augsburg-Stadt-Ost

702 Augsburg-Stadt-West

703 Aichach-Friedberg

704 Augsburg-Land, Dillingen

705 Augsburg-Land-Süd

706 Donau-Ries

707 Günzburg

708 Kaufbeuren



709 Kempten, Oberallgäu

710 Lindau, Sonthofen

711 Marktoberdorf

712 Memmingen

713 Neu-Ulm

Landtagswahl 2018: So hatte Augsburg und Schwaben das letzte Mal gewählt

2018 lag in Schwaben die Wahlbeteiligung bei 70,1 %. Bürgerinnen und Bürger machten sich mit ihrem ersten Kreuz für einen Direktkandidaten stark. Mit der zweiten Stimmen hatten sie ihre Partei im Wahlkampf unterstützt. In Summe hatte die Wahl 2018 in Schwaben folgenden Ausgang genommen:

CSU: Grüne: SPD: Freie Wähler: FDP: AFD: Sonstige: A-Stadt-Ost: 31,1 % 24,1 % 10,6 % 7,5 % 5,6 % 11,2 % 10 % A-Stadt-West: 32,7 % 22,2 % 10,9 % 8,8 % 5 % 11,5 % 8,9 % AIC, FDB: 41,7 % 15,9 % 7,2 % 11,5 % 4,9 % 11,7 % 7,1 % A-Land, DLG: 38,5 % 11,5 % 7,2 % 19 % 4,6 % 13,1 % 6,2 % A-Land-Süd: 39 % 16,7 % 8,7 % 12,5 % 5 % 11,1 % 7 % Donau-Ries: 45,6 % 13,4 % 8,8 % 11,3 % 3,5 % 10,4 % 7,1 % Günzburg: 42,7 % 13,6 % 6,2 % 12,4 % 4,3 % 14,1 % 6,5 % Kaufbeuren: 39,5 % 15,5 % 5,2 % 15 % 4,3 % 12,3 % 8,2 % KE, Oberallgäu: 34,2 % 18,9 % 5,5 % 19,8 % 5,4 % 9,8 % 6,4 % LI, Sonthofen: 36,4 % 21,2 % 5,6 % 17,9 % 4,5 % 7,9 % 6,4 % Marktoberdorf: 41,2 % 15,6 % 7,1 % 15,2 % 3,7 % 9,1 % 8,2 % Memmingen: 39,6 % 14 % 6,5 % 14,2 % 4,4 % 13 % 8,3 % Neu-Ulm: 34,8 % 19,5 % 9,7 % 11,2 % 5,4 % 12,6 % 6,9 %

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder. Aktuelle Wahlumfrage (Stand: 6. Juni 2023), GMS-Institut - CSU: 41 % - Freie Wähler: 11 % - Grüne: 14 % - AFD: 12 % - SPD: 10 % - FDP: 4 %

Landtagswahl-Ergebnisse von Schwaben ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

CSU SPD Freie Wähler Grüne FDP AFD Sonstige Bayern: 37,2 % 9,7 % 11,6 % 17,5 % 5,1 % 10,2 % 5,4 % Schwaben: 38,2 % 7,6 % 13,6\t% 17,1\t% 4,7 % 11,3% k.A.

Auf die Sitzverteilung im Landtag hatte die Wahl 2018 folgenden Einfluss: 85 Sitze gingen an die CSU, 22 an die SPD, 38 an die Grünen, 27 an die Freien Wähler, 22 an die AFD und elf an die FDP.

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Nach der Landtagswahl 2018: Markus Söder wurde zum Ministerpräsidenten wieder gewählt

Die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %), gingen aus der Landtagswahl 2018 als Gewinner hervor. Die CSU blieb die stärkste Partei Bayerns – und das trotz eines Stimmenverlustes von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013. Seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrag am 5. November 2018 bildet die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler die Regierung des Freistaates. Am 6. November 2018 hatten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten ernannt.

Lesen Sie auch unsere weiteren Artikel zur Landtagswahl 2023: - Landtagswahl 2023 in Bayern: Stimmkreise, Parteien, Kandidaten und Umfragen

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für Schwaben

Welche Direktkandidaten stehen 2023 in Augsburg und Schwaben zur Wahl? Die vergangenen Wochen und Monaten lieferten Antworten auf die Frage. Die CSU, Grünen, Freien Wähler SPD, AFD, FDP, Die Linken und die ÖDP haben sich für folgende Politiker entschieden, die mit genügend Erststimmen der Wähler in den Landtag berufen werden können.

Direktkandidaten für Schwaben :

: 701 Augsburg-Ost:

CSU: Dr. Quirin Bauer, Andreas Jäckel

Grüne: Stephanie Schuhknecht

SPD: Anna Rasehorn

Freie Wähler: Johann Wengenmeir

FDP: Alexander Meyer

Die Linke: Fritz Effenberger

702 Augsburg-West:

CSU: Leo Dietz, Tanja Rüb

Grüne: Cemal Bozoğlu

SPD: Dr. Florian Freund

Freie Wähler: Regina Stuber-Schneider

FDP: Julia Franke-Wagner

Die Linke: Niko Thomas

703 Aichach-Friedberg:

CSU: Manfred Losinger, Peter Tomaschko

Grüne: Christina Haubrich

SPD: Dr. Simone Strohmayr

Freie Wähler: Johannes Hatzold

FDP: Karlheinz Faller, Birgit Geier

Die Linke: Michael Haack

704 Augsburg-Land, Dillingen:

CSU: Lena Rasilier, Manuel Knoll

Grüne: Constantin Jahn

SPD: Fabian Wamser

Freie Wähler: Johann Häusler

FDP: Nico Stegmayer

Die Linke: Bernd Edfelder

705 Augsburg-Land-Süd:

CSU: Carolina Trautner

Grüne: Max Deisenhofer

SPD: Gülüzar Starizin

Freie Wähler: Fabian Mehring

Die Linke: Maximilian Arnold

706 Donau-Ries:

CSU: Wolfgang Fackler, Claudia Marb

Grüne: Eva Lettenbauer

SPD: Georg Wiedemann

Freie Wähler: Stephan Stieglauer

FDP: Tim Ludwig

Die Linke: Manfred Seel

707 Günzburg:

CSU: Jenny Schack, Stefanie Wagner

Grüne: Silvera Schmider

SPD: Achim Fißl

Freie Wähler: Ruth Abmayr

FDP: Nicole Faulhaber

Die Linke: Heike Benz

708 Kaufbeuren

CSU: Benjamin Schick, Peter Wachler

Grüne: Holger Jankovsky

SPD: Susanne Sorgenfrei

Freie Wähler: Bernhard Pohl

FDP: Angelika Zajicek

Die Linke: Paul Meichelböck

709 Kempten:

CSU: Joachim Konrad

Grüne: Markus Reichart

SPD: Hans Jürgen Ulm

Freie Wähler: Alexander Hold

FDP: Dominik Spitzer, Manuela Büchler

Die Linke: Stefan Nowotny

710 Lindau, Sonthofen:

CSU: Ralf Arnold, Martin Schömig, Eric Beißwenger

Grüne: Thomas Gehring

SPD: Markus Kubatschka

Freie Wähler: Leopold Herz

FDP: Nicole Rauscher

Die Linke: Engelbert Blessing

711 Marktoberdorf:

CSU: Simon Haslach, Andreas Kaufmann

Grüne: Dr. Günter Räder

SPD: Hannah Fischer

Freie Wähler: Susen Knabner

712 Memmingen:

CSU: Klaus Holetschek, Sonja Henle

Grüne: Carmen Stürmer

SPD: Ivo Lorenz Holzinger

Freie Wähler: Michael Moser

FDP: Franz Josef Pschierer

Die Linke: Rupert Reisinger

713 Neu-Ulm:

CSU: Christiane Ade, Thorsten Freudenberger

SPD: Daniel Fürst

Grünen: Julia Probst



Freie Wähler: Wolfgang Schrapp

FDP: Adrian Kapic

Die Linke: Karl-Martin Wöhner

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl findet am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern statt: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

Transparenzhinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.