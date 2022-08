Mindestens neun Verletzte bei Achterbahn-Unfall im Legoland in Günzburg

Von: Katarina Amtmann

Im Günzburger Legoland hat sich ein Achterbahn-Unfall ereignet. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-Bildfunk

Im Legoland in Günzburg hat sich am Donnerstag ein Achterbahnunfall ereignet. Mindestens neun Menschen wurden verletzt.

Update vom 11. August, 15.33 Uhr: Im bei Familien beliebten Legoland ereignete sich am Donnerstag ein Unfall auf einer Achterbahn. Zwei Züge sind involviert, mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Achterbahnzug habe laut eines Polizeisprechers stark abgebremst, ein weiterer Zug sei aufgefahren (siehe Erstmeldung).

Mindestens neun Menschen wurden dabei verletzt. Einer Sprecherin des Legolandes zufolge passierte der Unfall im Bahnhofsbereich der Achterbahn „Feuerdrache“. Der eine der beiden Züge sei schon geräumt worden, der zweite werde gerade evakuiert, sagte sie am frühen Nachmittag. Alle verfügbaren Rettungskräfte des Legolandes seien im Einsatz. Der Freizeitpark sollte zunächst offen bleiben. Was zu dem Unfall führte, blieb erst einmal unklar.

Die Achterbahn „Feuerdrache“ führt zunächst durch einen überdachten, abgedunkelten Bereich des Parks. Im Verlauf der Fahrt geht es dann an der frischen Luft über eine Strecke mit Gefällen und einigen Kurven. Nach Parkangaben fährt die Achterbahn bis zu acht Meter pro Sekunde schnell, was rund 29 Kilometern in der Stunde entspricht.

Erstmeldung vom 11. August, 15.10 Uhr: Günzburg - Auf einer Achterbahn im Legoland in Günzburg hat sich ein Unfall ereignet. Mindestens neun Menschen sind dabei verletzt worden.

Achterbahn-Unfall im Legoland Günzburg - Mehrere Verletzte

Ein Polizeisprecher sagte, ein Achterbahnzug habe am Donnerstag (11. August) stark abgebremst, ein weiterer Zug sei diesem dann aufgefahren. Die Verletzten hätten Schürfwunden und Prellungen erlitten.

Einer Sprecherin des Legolandes zufolge sei der Unfall auf der Achterbahn „Feuerdrache“ passiert. Alle verfügbaren Rettungskräfte des Legolandes seien im Einsatz. Weitere Details blieben zunächst unklar. (kam/dpa)

