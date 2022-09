Lost Places in Bayern: „Urwald mitten in der Stadt“ – Natur eroberte Nazi-Überbleibsel

Von: Felix Herz

Der Stadtteil Neugablonz in Kaufbeuren ist auch für sein Trümmerfeld bekannt – einer der Lost Places in Bayern. (Symbolbild) © Alexander Rochau via www.imago-images.de

In Neugablonz, einem Stadtteil von Kaufbeuren, gibt es ein Areal, das als sogenannter Lost Place gilt. Die Natur hat sich das „Trümmergelände“ zurückerobert.

Kaufbeuren – Lost Places sind Orte, die – wie der Name schon sagt – als verloren gelten. Sie erfüllen keinen gesellschaftlichen Zweck mehr, werden von niemandem mehr instandgehalten, gepflegt oder überwacht.

Und gerade deswegen sind Lost Places meist von einer geheimnisvollen Aura umgeben, sie regen die Fantasie an und lassen düstere Dystopien, in denen die Natur den technologischen Fortschritt des Menschen letztlich doch besiegte, wahr werden. Einen solchen Lost Place gibt es in Kaufbeuren.

Lost Places in Bayern: Das Trümmergelände in Kaufbeuren

Neugablonz, ein Stadtteil von Kaufbeuren, war früher eine Sprengstofffabrik, die ihren Zweck vor allem im Zweiten Weltkrieg ausfüllte. Nach Kriegsende sprengten britische Soldaten das Fabrikgelände. Heute trägt die Gegend den Namen Neugablonz, auf den Trümmern der damaligen Fabrik entstand ein Stadtteil, einer der größten des bayerischen Ortes. Doch nicht auf der gesamten Fläche der Fabrik: Laut BR blieb ein kleines Areal unberührt – bis heute.

Ein regelrechter Urwald hat sich rund um das Turbinenhaus gebildet, über Jahrzehnte hat die Natur, so schreibt es der BR, die Herrschaft über die Nazi-Überbleibsel übernommen. Zwischen Sträuchern und wildem Gewächs: Betonsäulen, und Treppen, die einige Meter in die Höhe führen, nur um dann abrupt abzubrechen. Es sind die Zeugnisse einer gewaltigen Fabrik für den Krieg. Genutzt wird der Ort heute auch von Jugendlichen, die zum Beispiel Schaumpartys auf dem Gelände feiern.

Lost Place in Kaufbeuren: Abenteuerspielplatz und Urwald

In der Nachkriegszeit tollten Kinder auf dem Gelände herum, ein wahrlich spannender Abenteuerspielplatz. Viele fragten sich im Laufe der Zeit, warum das Gelände nicht bebaut wurde. Die Antwort ist simpel: Das Fabrikgelände der „Dynamit-AG“, so der Name der damaligen Sprengstofffabrik, gehörte dem Bund. Und Naturschützer setzten sich erfolgreich gegen eine Bebauung zur Wehr, sie verwiesen auf wichtige Vogel-Brutplätze.

Nach dem Fall der Mauer, heißt es beim BR, verlor der Bund dann das Interesse an dem Gelände – und Kaufbeuren konnte es erwerben. Ein Teil des Areals wurde zu einem Freizeitpark ausgebaut, ein anderer Teil eingezäunt und in Ruhe gelassen. Jetzt bleibt es als „Urwald mitten in der Stadt“ erhalten. (fhz)

