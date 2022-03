Motorradsaison beginnt: „Besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht“ – Polizei gibt Bikern und Autofahrern Tipps

Von: Katarina Amtmann

Das Frühlingswetter lockt Motorradfahrer auf die Straße – die Saison beginnt. Die Polizei Schwaben gibt Sicherheitstipps, „denn jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel.“

Augsburg – „Wir alle haben auf die Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen gewartet. Dies gilt natürlich auch für zahlreiche Motorradbegeisterte und deren Bikes. Doch gerade der Saisonbeginn bringt mehrere Gefahren mit sich.“ Das schreibt die Polizei Schwaben Nord in einer Pressemitteilung.

Frühlingshaftes Wetter, Motorrad-Saison beginnt: Polizei Schwaben gibt Tipps

Die Beamten blicken zunächst auf das Jahr 2021 zurück: Es habe allein in Nordschwaben 450 motorisierte Zweiradunfälle gegeben. Das sei zwar der niedrigste Wert in den letzten zehn Jahren, aber dabei wurden 384 Motorradfahrer verletzt. „Die Wahrscheinlichkeit, als Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden, ist somit enorm hoch“, so die Polizei.

2021 kamen zudem vier Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben. „Dies bedeutet zwar ebenfalls einen der niedrigsten Werte in den letzten Jahren, allerdings ist jeder Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt oder gar getötet wird, einer zu viel.“

Motorradunfälle in Bayern: Polizei nennt Hauptunfallursachen

In mehr als jedem zweiten Fall verursache der Motorradfahrer selbst den Unfall. Hauptursachen sind:

individuelle Fahrfehler

überhöhte/nicht angepasste Geschwindigkeit

Abstandsverstöße

Fehler beim Überholen

Bayern: Polizei Schwaben gibt Tipps für die Motorrad-Saison

Unfälle werden aber auch durch andere Verkehrsteilnehmer verursacht. Diese hätten laut Polizei oft Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit von herannahenden Motorrädern richtig einzuschätzen oder diese überhaupt wahrzunehmen. „Die Erkennbarkeit von Motorradfahrern und deren Maschine ist für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr daher besonders wichtig“, heißt es weiter.

„Ständiges Ziel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist es, durch verschiedene Maßnahmen die Zahl verletzter und getöteter Motorradfahrer weiter zu verringern. Daher möchten wir ein paar Tipps geben, um möglichst unfallfrei in die Saison zu starten und auch darüber hinaus sicher unterwegs zu sein“, erklärt die Polizei in der Pressemitteilung.

Die Motorradsaison beginnt. © IMAGO / Arnulf Hettrich

Motorradsaison startet: „Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten“

Durch das sonnige Frühlingswetter in dieser Woche zieht es möglicherweise wieder mehr Fahrer auf ihre Maschinen. Doch: „Gerade bei den ersten Ausfahrten ist besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten, da schlichtweg die Routine fehlt“, so die Polizei. Sie empfiehlt den Fahrern, sowohl sich selbst als auch ihr Motorrad auf die Saison vorzubereiten.

Tipps der Polizei für die Motorradsaison Motorrad: Reifen, Bremsen und Beleuchtung überprüfen Motorradfahrer: Auf gut sichtbare und intakte Schutzkleidung achten. In Sachen Fahrtechnik gut vorbereiten, beispielsweise mit einem Fahrsicherheitstraining Autofahrer: Appell, sich an die steigende Zahl von Motorradfahren „in jeglicher Hinsicht einzustellen“

Motorradsaison beginnt: Verkehrskontrollen angekündigt

Auch in diesem Jahr will die Polizei Nordschwaben Motorradfahrer wieder verstärkt im Hinblick auf überhöhte Geschwindigkeit und weitere Hauptunfallursachen kontrollieren. „Dahingehend sind auch Schwerpunktaktionen geplant“, heißt es. (Erst am Donnerstag gab es einen bayernweiten Blitzermarathon.)

Im Fokus stehen dabei nicht nur Verkehrsverstöße. Die Einsatzkräfte der Motorradkontrollgruppe (MKG) „können auch auf Augenhöhe, von Biker zu Biker, auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr und die Gefahren hinweisen.“