Polizei sucht Vergewaltiger: Hunderte Männer müssen wegen Handydaten DNA abgeben

An Weihnachten 2022 wurde eine 27-jährige Frau in Augsburg vergewaltigt. Die Polizei fahndet mit Video und Phantombild nach dem Täter. Jetzt steht eine DNA-Reihenuntersuchung an.

Augsburg – Am 24. Dezember griff ein Unbekannter gegen 22.45 Uhr eine Frau an und vergewaltigte sie. Die Kripo Augsburg sucht seitdem nach dem unbekannten Täter. Ende Dezember veröffentlichte die Polizei zur Fahndung bereits ein Phantombild und ein Video, indem man den Täter jedoch nur schwer erkennen kann. Bisher blieb die Fahndung erfolglos. Jetzt soll eine DNA-Reihenuntersuchung Hinweise bringen.

Nach Vergewaltigung in Bayern: Hunderte Männer müssen DNA geben

Es ist wohl eine der größten DNA-Testungen in der Augsburger Kriminalgeschichte. Alle Männer, deren Handy sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts (Donauwörther Straße) befunden hat, müssen ihre DNA abgeben.

„In den kommenden Wochen werden nun mehrere hundert Männer zu einer DNA-Entnahme in das Polizeipräsidium Schwaben Nord persönlich vorgeladen“, gibt die Polizei bekannt. Die ersten Entnahme-Termine wurden den Betroffenen bereits zugesandt. Wie eine DNA-Reihenuntersuchung abläuft, erklärt die Polizei in einem Video:

Bisher kein Ermittlungserfolg durch Phantombild und Videoaufnahmen

Bereits wenige Tage nach der Tat veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung des Täters samt Phantombild und einer Videoaufnahme. Sie bat Zeugen um Hilfe: „Wer hat am 24.12.2022 etwaige Beobachtungen gemacht oder kennt den Mann, der dem Phantombild ähnelt bzw. auf dem Video zu sehen ist?“. Die Polizei beschreibt den Mann als „männlich, circa 175 bis 185 cm groß, circa 25 Jahre alt, kräftig“. Er habe blonde, kurze Haare und trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und vermutlich eine schwarze Cap. „Er hatte eine 1,5 Liter Getränkeflasche bei sich“.

Mit Phantombild (links) und einer Videoaufnahme (rechts) fahndet die Polizei nach dem unbekannten Täter. © Polizeipräsidium Schwaben Nord

Der Vorfall ereignete sich in der Donauwörther Straße (Höhe Hausnummer 168). Auf dem Parkplatz des dortigen Fußballnachwuchszentrums wurde der Mann zudringlich und versuchte die Frau auszuziehen. Da sich die Frau vehement wehrte, besteht die Möglichkeit, dass der Täter möglicherweise Gesichtsverletzungen davongetragen haben könnte. Die Kriminalpolizei bittet unter (0821) 32 33 810 um Zeugenhinweise. (tkip)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.