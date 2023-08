Wetter in Schwaben: Wann kommt der Sommer zurück? Eindeutiger Trend für Augsburg und die Region

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein perfekter Regenbogen über Augsburg: Das farbenrohe Wetterphänomen entsteht, wenn die Regentropfen auf Sonnenlicht treffen. © IMAGO / Alexander Rochau

Das Wetter in Schwaben ist derzeit kühl und nass. Doch wann kommt der Sommer wieder zurück? Eine Prognose zum Start in die Ferien zeigt: Es braucht noch Geduld.

Augsburg - Der bayerische Sommer macht weiterhin Pause, und auch Schwaben bleibt von den wechselhaften Bedingungen nicht verschont. Nachdem sich in den vergangenen Wochen warmes bis heißes Wetter über Bayern erstreckte, sind nun Regenfälle und kühle Temperaturen angesagt. Seit knapp einer Woche prasseln die Tropfen in ganz Bayern immer wieder nieder, und das Thermometer hält sich kaum über der 25-Grad-Marke. Mancherorts, wie im südlichsten Zipfel des Allgäus oder an der Zugspitze, fiel sogar Schnee.

Wetter in Schwaben: Bittere Prognose für Augsburg und die Region

Ein Blick auf die Wetterprognose für die kommenden vier Tage in Augsburg und der gesamten Region Schwaben verheißt nichts Gutes: Laut wetteronline steigen die Temperaturen am Dienstag und Donnerstag nur knapp auf 22 Grad, während der Mittwoch kühl bleibt und nicht einmal 20 Grad erreicht werden. Begleitet werden diese frischen Temperaturen von einer ordentlichen Portion Regen. Ein trockener Tag ist nicht in Sicht, und Schwaben wird sich auf anhaltende Nässe einstellen müssen. Für alle Sommer-Freunde, gerade jetzt zu Beginn der Sommerferien, heißt es, Aktivitäten zu wählen, die nicht von gutem Wetter abhängig sind.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Wetter dieser Tage auch in der Oberpfalz und in Franken. Sommerfreunde müssen sich auch hier weiterhin in Geduld üben.

Trotz der derzeitigen Wetterlage ist der Sommer noch nicht vorbei, und die Hoffnung auf warme und sonnige Tage bleibt bestehen. Die Menschen in Schwaben und ganz Bayern müssen sich vorerst auf einen regnerischen und kühlen Verlauf der kommenden Tage einstellen. In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass sich das Wetter bald von seiner freundlicheren Seite zeigt und Schwaben in den Genuss strahlenden Sommerwetters kommt. Bis dahin heißt es, den Regenschirm nicht allzu weit wegzulegen und sich auf den Reiz von sommerlichen Aktivitäten auch bei feuchten Bedingungen einzulassen.

Dieser Text wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgfältig überprüft.