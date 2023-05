Raddemo auf A8: Erneut Absage für Augsburger Klimaaktivisten

Im April 2023 führte die Sternfahrt auch über die A96 - Dieses Mal bleibt die Autobahn für Radfahrer gesperrt, so das VGH München.

Gerichtsurteil aus München

Von Miriam Haberhauer schließen

Klimaaktivisten wollten für eine Fahrraddemo über die A8 fahren. Der VGH München erteilte ihnen nun erneut eine Absage – und bestätigte damit das Urteil aus Augsburg.

Augsburg – Hunderte Radler fuhren am Sonntag (14. Mai) die rund 77 Kilometer von Augsburg, über Kissing, Mering und Fürstenfeldbruck bis zum Münchner Königsplatz. Ursprünglich wollten die Klimaaktivisten knapp drei Kilometer der Strecke über die A8 fahren – der Verwaltungsgerichtshof (VGH) München entschied am Freitag in einem Eilverfahren, dass die Schnellstraße für die Demo nicht genutzt werden darf.

Keine Raddemo auf der A8: VGH München erteilt erneute Absage

Mit der Entscheidung bestätigte der VGH das Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg, welches wiederum der Stadt Augsburg grünes Licht gegeben hatte, die Sternfahrt nach München auf eine alternative Route zu verlegen. Der Stadt Augsburg obliegt in ihrer Funktion als Versammlungsbehörde in diesem Fall das letzte Wort bei der Festsetzung der Route, so die Gerichte.

Der VGH München führte aus, dass es durch die Versammlung zu einer mindestens zweistündigen Vollsperrung der A8 in beide Richtungen kommen würde. Dies hätte massive Staus und sogar erhebliche Gefahren für Leib und Leben zur Folge. Auch der Rettungsverkehr, insbesondere zur Augsburger Uniklinik, werde beeinträchtigt. Insofern sei der Eingriff in die Versammlungsfreiheit gerechtfertigt.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Widerspricht allen Erfahrungswerten“ – Klimaaktivisten erwägen Klage vor BVerfG

Die Klimakämpfer halten die geschätzte Sperrdauer hingegen für zu hoch. In einem online veröffentlichten Statement heißt es vonseiten des Klimacamps: „Das widerspricht allen Erfahrungswerten, die wir mit Sperrungen von Autobahnen haben. Wir gehen bei einer 15-minütigen Nutzung der Autobahn durch die Fahrraddemo von einer Sperrdauer von 45 Minuten bis maximal 75 Minuten aus.“

Nach eigenen Aussagen erwägen die Klimaaktivisten nun, Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einzulegen. Alternativ soll in einigen Monaten ein erneuter Versuch unternommen werden, eine Genehmigung für eine Raddemo auf der Autobahn zu bekommen.

Erst im vergangenen April führte eine Radsternfahrt des ADFC erstmals über die Autobahn: Drei Kilometer der A 96 wurden zwischen Sendling und Blumenau für die Fahrradfahrer zwischenzeitlich gesperrt.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.