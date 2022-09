Kommt der reichste Mensch aller Zeiten wirklich aus Bayern? Das steckt hinter der Geschichte

Von: Katarina Amtmann

Nicht Elon Musk (l.) oder Jeff Bezos (r.)? War Jakob Fugger der reichste Mensch aller Zeiten? © IMAGO / H. Tschanz-Hofmann / PA Images / Landmark Media

Im Ranking der Superreichen liest man immer wieder die gleichen Namen. Doch war am Ende ein Mann aus Bayern der reichste aller Zeiten?

Augsburg - Elon Musk, Bill Gates oder Jeff Bezos. Diese Namen würden vielen bei einem Ranking der Superreichen sicherlich zuerst einfallen. Das auch ein Bayer in der Liste der reichsten Menschen, die jemals gelebt haben, ganz vorne mitmischt, ist einigen wohl eher nicht bekannt.

Kommt der reichste Mensch aller Zeiten aus Bayern? Wieviel Geld hatte Jakob Fugger?

Fakt ist: Jakob Fugger war reich, sehr reich. Laut Bayern3 war der Augsburger sogar der reichste Mensch aller Zeiten. So habe Autor Greg Steinmetz in seinem Buch über „den reichsten Mann der Weltgeschichte“ ausgerechnet, dass dieser - auf die heutige Zeit umgerechnet - ein Vermögen von rund 400 Milliarden Euro hatte. In vielen Medien ist von Fugger als reichstem Menschen aller Zeiten zu lesen. Schon für seine Zeitgenossen war Jakob Fugger unerhört vermögend geworden, berichtet die Fugger-Stiftung auf ihrer Website. Er erhielt den Beinamen „der Reiche“.

Jakob Fugger der Reiche (1459-1529). © IMAGO / H. Tschanz-Hofmann

War Jakob Fugger der reichste Mensch aller Zeiten? Umrechnung „problematisch“

Tatsache ist aber auch: Umrechnungen in die heutige Zeit sind immer schwierig. Mit der Frage, wie reich Jakob Fugger wirklich war, beschäftigt sich auch die Fuggersche Stiftungs-Administration: „Das Problem bei solchen Vergleichen: jegliche Form der Umrechnung historischer Zahlen in aktuelle Währung ist äußerst problematisch“, ist auf der Stiftungsseite zu lesen.

Der Wirtschaftshistoriker Hermann Kellenbenz habe drei Methoden vorgeschlagen, mit deren Hilfe ein näherungsweiser Vergleich möglich sein könnte:

1. Nach dem Goldgehalt des rheinischen Guldens (der damaligen Währung)

2. Nach den Löhnen von Handwerkern

3. Aufgrund von Preisvergleichen

Vermögen von Jakob Fugger: Schätzungen variieren deutlich

Beispielhaft sei nun Punkt 1 dargelegt. Der Goldgehalt des rheinischen Guldens betrug um das Jahr 1520 ca. 2,5 Gramm, heißt es auf der Stiftungsseite. Ein Gesellschaftskapital von 2 Millionen Gulden entspräche demnach 5000 Kilo Gold. Rechnet man beispielhaft mit dem Goldpreis von Ende April 2016 (36.237,17 Euro pro Kilo Gold) läge das Gesellschaftskapital umgerechnet bei 18,1 Milliarden Euro.

Jakobs Anteil von 667.790 Gulden nach der Inventur von 1527 ergäbe ein persönliches Goldvermögen von 1669,475 Kilogramm. Umgerechnet nach dem aktuellen Kurs entspräche das rund 6 Milliarden Euro - also deutlich weniger als die vorhin erwähnten 400 Milliarden.

Jakob Fugger: War er der reichste Mensch, der jemals gelebt hat?

In einer Hitliste der Reichen und Superreichen platzierte das Wirtschaftsportal von Microsoft Jakob Fugger gar nur auf Rang 11, wie auf der Stiftungswebsite zu lesen ist. Dort wird von einem Vermögen von rund 500 Millionen Euro ausgegangen - eher wenig aus Superreichen-Sicht. Aber: Es wird angenommen, dass Fuggers Vermögen zu seinen Lebzeiten etwa 10 Prozent der Wirtschaftsleistung des Heiligen Römischen Reichs entsprach. Zum Vergleich: Bill Gates Vermögen entspricht im Vergleich dazu nur rund 0,6 Prozent der US-Wirtschaftsleistung.

In anderen Medienberichten wird von Mansa Musa als reichstem Menschen aller Zeiten ausgegangen. Er stand an der Spitze des Mali-Reiches. Wie Podcaster und Historiker Richard Hemmer gegenüber Galileo erklärte, gebe es aber zwei weitere Männer, die mit umgerechnet rund 400 Milliarden US-Dollar ähnlich reich waren: John D. Rockefeller - und Jakob Fugger. (kam)