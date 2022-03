Rewe in Augsburg behilft sich wegen Run auf Öl mit Hinweis - und umstrittenem Tipp im Kleingedruckten

Eine Augsburger Rewe-Filiale sorgt mit einem Hinweisschild am Speiseöl-Regal für Aufsehen. © Screenshot Instagram/notesofgermany

Der Ukraine-Krieg sorgt für Lieferengpässe bei Pflanzenöl. Ein Rewe-Markt erklärt seinen Kunden das leere Regal etwas süffisant. Das Netz ist gespalten.

Augsburg - Der Ukraine-Krieg ist längst am Supermarkt-Regal angekommen. Vielerorts sind einzelne Produkte aufgrund gestörter Lieferketten knapp oder vergriffen. Das führt zu Hamsterkäufen in ganz Deutschland – ein unschöner Nebeneffekt von Krisenzeiten, der schon zu Beginn der Coronapandemie für Kopfschütteln sorgte. Damals war Klopapier das Objekt der Begierde, nun ist insbesondere Sonnenblumenöl knapp. Eine Rewe-Filiale erklärt den Kunden augenzwinkernd, wie sie damit umgehen sollen.

„Ist noch Öl da? Wann bekommt ihr wieder eins geliefert?“ Supermarkt-Personal muss sich derzeit viele Fragen wie diese anhören. Viele Händler müssen die Abgabemengen für Öl, Mehl und Co. reduzieren, um Kunden vom Hamstern abzuhalten. Der Handelsverband Deutschland appellierte bereits an Verbraucher, nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. „In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass Kunden nicht in Panik verfallen und keine Hamstereinkäufe wie in der Corona-Pandemie tätigen“, erklärte eine Verbandssprecherin kürzlich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Sonnenöl ausverkauft! Rewe in Augsburg mit kreativem Aushang - und Ansage an die Kunden

Manch ein Markt greift deshalb zu kreativen Aushängen, um Hamsterkäufen und ständigen Nachfragen vorzubeugen – so auch offenbar eine Rewe-Filiale in Augsburg. Ein Instagram-Post der Seite „Notes Of Germany“ zeugt vom gewieften Rewe-Hinweisschild: Dort, wo sonst Sonnenblumenöl im Regal steht, herrscht aktuell Leere. „Lieferprobleme“, steht auf einem Schild geschrieben. So weit, so normal. Doch im Kleingedruckten des Hinweisschildes wird der Markt deutlich.

„Bitte nicht nachfragen!“, schreibt die Augsburger Rewe-Filiale auf seinen Aushang am Speiseöl-Regal. Scheinbar ist das Personal mittlerweile etwas genervt von Hamsterkäufern und ständigen Nachfragen. Bei Instagram stößt das auf Verständnis: „Aber ... können sie denn nicht sagen wann ungefähr ... und wenn ich mehr bezahle? Und könnten sie reservieren????!!!!1“ So malt sich ein User die Fragen aus, mit denen sich Rewe-Personal derzeit herumschlagen muss. „Aber die Deutschen stellen doch so gerne Fragen!“, schreibt ein anderer User belustigt.

Augsburg: Rewe erklärt Kunden leere Regale - Hinweis im Kleingedruckten spaltet das Netz

Deshalb gibt das Rewe-Team seinen Kunden auf dem Hinweisschild gleich einen Tipp mit auf den Weg: „Aktuelle Nachrichten lesen! Google … macht es möglich“, steht im Kleingedruckten des Sonnenblumenöl-Hinweises. Bei Instagram sorgt das für viel Belustigung, doch manch einer findet das Schild auch unpassend: „Servicewüste Deutschland“, kommentiert ein User, „wie unfreundlich“ ein anderer.

Ein Mann dreht den Spieß bei Instagram um und gibt Rewe einen Tipp mit auf den Weg: „Ja, es gibt nervige Kunden, aber es gibt auch ein Haufen normale nicht nervige Kunden, die sowas nicht lesen wollen! Ey Leute, lernt bitte etwas dazu!“ Auch ein Mehl-Angebot bei Lidl sorgte unlängst für Aufsehen. (jo)