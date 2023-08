Sommer und Sonne feiern ihre Rückkehr in Schwaben: Heiße Tage bringen auch Gewitter mit

Von: Leyla Yildiz

Der Sommer regiert wieder in Schwaben. Den aktuellen Prognosen zufolge steigen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad Celsius. Doch auch Gewitter kommen dazu.

Augsburg - Die Regenwolken haben dem Freistaat Bayern vorerst den Rücken gekehrt. Ein erfreulicher Trend zeichnet sich ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Nach einem Temperaturanstieg am vergangenen Donnerstag (10. August) setzt sich die Wetterbesserung fort und wird die Region Schwaben in den kommenden vier Tagen begleiten.

Der Blick auf das Wettergeschehen verrät, dass uns eine Phase warmer Meeresluft erwartet, die unter dem Einfluss eines kräftigen Hochdruckgebiets auf eine südwestliche Strömung trifft und ihren Weg nach Bayern findet. In Augsburg und den umliegenden Gefilden der Region Schwaben stehen sonnige und warme bis hin zu sehr heißen Tage bevor.

In den kommenden Tagen empfiehlt es sich wegen der hohen Temperaturen abzukühlen. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Wetter in Schwaben von Sonne und Wärme geprägt: Temperaturen bis zu 33 Grad Celsius

Während der Freitag nach Angaben von wetteronline mit einer maximalen Tagestemperatur von 28 Grad Celsius noch am verhältnismäßig kühlsten ausfällt, zeigt sich bereits am Samstag, ein Anstieg auf 29 Grad Celsius. Die Hitzewelle setzt sich am Sonntag mit 28 Grad Celsius fort und erreicht am darauf folgenden Montag ihren Höhepunkt mit 33 Grad Celsius.

Der Temperaturanstieg bringt jedoch auch eine erhöhte Gewitterneigung mit sich. Vor allem zum Ende der Woche sollten die Bewohner und Besucher der Region Augsburg und Schwaben wachsam sein. Samstag und Sonntag könnten bei wechselnder Bewölkung vereinzelte Gewitter hervorbringen. Es empfiehlt sich, die Regenschirme griffbereit zu halten und auf potenzielle Unwetter vorbereitet zu sein.

Die kommenden Tage versprechen einen spürbaren Wandel im Vergleich zu den jüngsten Wochen. Doch ob sich dieser Trend fortsetzt, bleibt abzuwarten. (ly)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.