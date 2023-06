Streit an Bord: Polizei begleitet Passagier wegen aggressivem Verhalten aus Flugzeug

Von: Christian Einfeldt

Polizeieinsatz im Flugzeug: Ein Fluggast beschwerte sich zu sehr über enge Platzverhältnisse an Bord. (Symbolbild) © Daniel Kubirski/Imago

Ein Fluggast musste von Polizeibeamten aus einem Flugzeug begleitet werden. Im Flugzeug hatte er sich über enge Platzverhältnisse aufgeregt.

Memmingerberg – Sein unhöfliches und aggressives Verhalten löste am Flughaffen Memmingen (Landkreis Unterallgäu) einen Polizeieinsatz aus: Beamte mussten den Mann, der bereits an Bord eines Fluges nach Pristina (Kosovo) war, aus dem Flugzeug eskortieren. Wie die Polizei am Freitag (16. Juni 2023) berichtete, hatte sich der Passagier über enge Platzverhältnisse beschwert und sich dabei in Rage geredet.

Er beschwerte sich über enge Platzverhältnisse: Mann wird von der Polizei aus dem Flugzeug begleitet

Auf die Aufforderungen der Stewardessen, das Flugzeug zu verlassen, reagierte er nicht. Die Crew der Airline verständigte daraufhin die Grenzpolizei Memmingen, die am Allgäu Airport stationiert ist. Die Polizisten trafen am Flugzeug ein und begleiteten den aufgebrachten Fluggast nach draußen.

Nach einer Belehrung wurde er wieder freigelassen, ohne dass eine Anzeige gegen ihn erstattet wurde. Ins Flugzeug nach Pristina durfte er nach dem Vorfall nicht mehr.

