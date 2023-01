Therme Bad Wörishofen: Preise, Öffnungszeiten und Anfahrt – alle Infos auf einen Blick

Von: Andreas Apetz

Das Thermenparadies der Therme Bad Wörishofen. (Pressefoto) © Therme Bad Wörishofen

Die Therme Bad Wörishofen bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten der Entspannung. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Bad Wörishofen – Wasser, Wärme, Wellness: Die Therme Bad Wörishofen lockt seine Gäste mit heißen Dampfbädern, einem exotischen Südsee-Ambiente und seinem mineralreichen Thermalheilwasser. Auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern verteilen sich 16 Becken unterschiedlichster Art, zwei Whirlpools und diverse Beauty- und Entspannungsangebote. Daneben befindet sich der 2.700 Quadratmeter große SPA-Bereich mit diversen Saunen, Dampfbädern und Außenbecken. Außerdem verspricht das Thermalbad Ruhe und Entspannung, denn: Bestimmte Bereiche der Therme Bad Wörishofen setzen ein Mindestalter von 16 Jahren voraus – außer am Familientag.

Was gilt es also zur Therme in Bad Wörishofen zu wissen? Worauf sollten Familien achten? Welche Beauty- und Wellnessangebote gibt es? Wann ist die Thermenlandschaft geöffnet und wie hoch sind die Preise? Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Anfahrt zur Therme Bad Wörishofen: Das sind die Parkmöglichkeiten

Von München aus ist die Therme Bad Wörishofen über die A96 in etwa 40 Autominuten erreichbar. Gäste aus Augsburg fahren über die B17 auf die A96 Richtung Lindau/Memmingen zur Ausfahrt Bad Wörishofen. Wer aus dem Raum Lindau/Memmingen die Therme besucht, erreicht die Ausfahrt ebenfalls über die A96.

Die Therme liegt am Kurgebiet Nord kurz vor dem Ortszentrum Bad Wörishofen. Eine Parkmöglichkeit gibt es direkt vor Ort auf dem thermeneigenen Parkplatz. Die 1.200 Parkplätze sind für alle Thermenbesucherinnen und -besucher kostenlos.

Therme Bad Wörishofen: Die verschiedenen Bereiche

Die Theme Bad Wörishofen ist in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, nämlich die Thermen-Galerie, das Sportbad, das Thermenparadies, das Vitalbad und den Strand. Betreten wird das Thermengelände durch die Galerie, eine Shoppingmeile, die mit mehreren Restaurants und Einkaufsläden ausgestattet ist. Von dort aus können am Ticketschalter auf Eintrittskarten für die eigentliche Therme gekauft werden.

Nach dem Ticketerwerb können alle Gäste die unterschiedlichen Bereiche der Therme Bad Wörishofen nutzen. Das Sportbad macht den kleinsten Teil der Therme aus und ist mit einem 25-Meter-Becken, einem Nichtschwimmerbecken und einigen Wasserattraktionen wie einer zwei Meter breiten Speedrutsche ausgestattet. Das Sportbad empfiehlt sich besonders für Kinder und ist der einzige Bereich der Therme ohne Mindestaltersvorgabe.

Der Außenbereich der Therme Bad Wörishofen. (Pressefoto) © Therme Bad Wörishofen

Das Sportbad ist räumlich vom Rest der Therme abgegrenzt. Das Thermenparadies ist das Herzstück der Therme. Dort befinden sich mehrere Heilquellen und Wohlfühlbecken, Massage- und Kosmetikräume sowie ein Solarium. Außerdem bietet das Thermenparadies Zugang zu allen weiteren Wellnessbereichen: Dem Sandstrand am See mit einem großen Liegebereich oder der Saunalandschaft mit zahlreichen thematisch unterschiedlichen Schwitzräumen. Von der Saunalandschaft aus ist zudem das Vitalbad direkt begehbar. Dort verspricht ein Becken umgeben von echten Palmen und blühenden Orchideen wahres Urlaubsfeeling.

Preise der Therme Bad Wörishofen: So viel kostet ein Ticket

Die selbsternannte „Südsee“-Therme im schwäbischen Landkreis Unterallgäu bietet eine breite Palette an Angeboten, die sich preislich variabel an die Bedürfnisse ihrer Besucherinnen und Besucher anpasst. Der Zugang zu verschiedenen Bereiche kann einzeln dazugebucht werden und sorgt für eine flexible Preisgestaltung. Ein Ticket für das Sportbad bildet den Grundpreis, welcher sich durch das Hinzubuchen weiterer Optionen erhöht.

Dauer Preis (Sportbad) 2 Stunden 16 Euro 4 Stunden 24 Euro Tageskarte 38 Euro

Weitere Specials bieten Vergünstigungen für beispielsweise Frühschwimmer, die vor 12 Uhr die Therme besuchen wollen. Auch diese Specials beziehen sich zunächst nur auf das Sportbad. Der Zugang zum Thermenparadies, dem Vitalbad oder der Sauna kann hinzugebucht werden. Es ist zu beachten, dass die Specials nicht an bayerischen Feiertagen, sowie in den Herbst- und Winterferien genutzt werden können.

Special Voraussetzung Preis (Sportbad) Frühschwimmer (1,5 Stunden) Montag bis Freitag bei Eintritt vor 12 Uhr 12,50 Euro VitalMorgen (2,5 Stunden) Montag bis Freitag bei Eintritt vor 12 Uhr 16,50 Euro Feierabend unter Palmen (3 Stunden) Montag bis Donnerstag ab 18 Uhr 16,50 Euro

Gegen einen Aufpreis können Gäste das Thermenparadies, das Vitalbad oder die Saunalandschaft nutzen. Diese Bereiche sind – abgesehen vom Familientag – nur für Personen über 16 Jahre zugänglich. Die Preise sehen wie folgt aus:

Thermenparadies: +4 Euro

+4 Euro Vitalbad: +5 Euro(Zugang nur über das Thermenparadies)

+5 Euro(Zugang nur über das Thermenparadies) Sauna: +5 Euro (Zugang nur über das Thermenparadies und das Vitalbad)

Ein Ticket an Sonn- oder Feiertagen erhält außerdem einen Aufschlag von drei Euro. Der Badeaufenthalt kann außerdem gegen eine Gebühr von zwei Euro je angefangenen 30 Minuten auf alle Tarife verlängert werden. Auch Handtücher beziehungsweise Bademäntel können vor Ort gegen eine Gebühr von 4 Euro beziehungsweise 6 Euro zuzüglich 15 Euro Pfand ausgeliehen werden.

Therme Bad Wörishofen: Das sind die Preise für Kinder und Familien

Am Wochenende bietet die Therme den sogenannten „FamilienSamstag“ an. Dann ist es auch Kindern unter 16 Jahren bis 19 Uhr erlaubt, alle Bereiche wie das Thermenparadie, die Saunalandschaft oder das Vitalbad zusammen mit ihren Eltern zu nutzen. Das Familienticket kann zwischen 9 und 19 Uhr gekauft werden und gilt drei Stunden, aber maximal bis 19 Uhr. Das Ticket gilt für drei Personen von denen mindestens eines ein Kind (4 bis 15 Jahre) ist. Der Preis liegt bei 56 Euro.

Gegen Zuschläge können weitere Kinder (9 Euro pro Kind) sowie die entsprechenden Bereiche hinzugebucht werden.

Thermenparadies: +12 Euro beim Familienticket; +4 Euro pro hinzugebuchtes Kind

+12 Euro beim Familienticket; +4 Euro pro hinzugebuchtes Kind Vitalbad: +15 Euro beim Familienticket; +5 Euro pro hinzugebuchtes Kind (Zugang nur über das Thermenparadies)

+15 Euro beim Familienticket; +5 Euro pro hinzugebuchtes Kind (Zugang nur über das Thermenparadies) Sauna: +15 Euro beim Familienticket; +5 Euro pro hinzugebuchtes Kind (Zugang nur über das Thermenparadies und das Vitalbad)

Abseits des FamilienSamstags bietet die Therme Bad Wörishofen von Sonntag bis Freitag einen Kinderschwimmtarif für das Sportbad an. Zwei Stunden kosten für Kinder bis 15 Jahre sieben Euro, vier Stunden kosten 15 Euro. Genutzt werden kann ausschließlich der Bereich des Sportbads.

Kinder bis drei Jahre können in die Therme Bad Wörishofen kostenlos mitgenommen werden.

Öffnungszeiten der Therme Bad Wörishofen: Wann hat die Therme geöffnet?

Die Öffnungszeiten der Therme Bad Wörishofen variieren je nach Wochentag.

Montag bis Mittwoch: 10 - 22 Uhr

10 - 22 Uhr Donnerstag bis Freitag : 10 - 23 Uhr

: 10 - 23 Uhr Samstag: 9 - 24 Uhr

9 - 24 Uhr FamilienSamstag: 9 - 19 Uhr

9 - 19 Uhr Sonntag: 9 - 22 Uhr

Abweichende davon hat das Sportbad unter der Woche von 11 bis 20 Uhr geöffnet und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr. Weitere Änderungen gibt es an Feiertagen. Dann gelten folgende Uhrzeiten:

Weihnachten (24.12.): 9 - 15 Uhr

9 - 15 Uhr 1. Weihnachtsfeiertag: ab 12 Uhr

ab 12 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag: ab 9 Uhr

ab 9 Uhr Silvester (31.12.): 9 - 15 Uhr

9 - 15 Uhr Neujahr (1.1.): ab 12 Uhr

ab 12 Uhr Feiertage: bereits ab 9 Uhr geöffnet

Zudem kann das Schwimmerbecken im Sportbad für Vereine reserviert sein. Sollten Sie das Schwimmerbecken nutzen wollen, informieren Sie sich zuvor auf der Website der Therme Bad Wörishofen über mögliche Belegung der Schwimmerbecken.

Adresse der Therme Bad Wörishofen

Name THERME Bad Wörishofen Adresse Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen Eröffnung 1. Mai 2004 Gesamtfläche 17.200 Quadratmeter Thermensee 15.000 Quadratmeter Kosten 48 Millionen Euro Personal 200 Personen Besucher ca. 640.000 pro Jahr Telefon 08247 399300 Website therme-badwoerishofen.de

Angebote der Therme Bad Wörishofen: Wellenessprogramm, Dampfbäder, Rutschen und Co.

Besucherinnen und Besucher der Therme Bad Wörishofen erwartet eine große Bandbreite an Wellenessprogrammen, Dampfbädern und Saunen. Daneben wirbt die Badeoase mit seinem mineralhaltigen Thermalwasser, welches bei Muskelverspannungen, Osteoporose und Erkrankungen des Bewegungsapparates helfen soll. In 16 unterschiedlichen Becken wird das Heilwasser auf eine Temperatur zwischen 34 und 37 Grad Celsius erwärmt. Besonders wohltuend soll ein Bad in den drei Gesundheitsbecken der Onyx-Grotte sein, bei denen ein Salzgehalt von 20 Prozent die Gäste wie im Toten Meer schwimmen lässt. Die Glaskuppel über dem gesamten Thermalbereich sorgt für ein Feeling unter freiem Himmel.

Der Innenbereich der Therme Bad Wörishofen. (Pressefoto) © Therme Bad Wörishofen

Die Whirlpools sind mit zahlreichen Massagedüsen ausgestattet, ebenso wie die über 50 Sprudelliegen im Innen- und Außenbereich. Neben dem Beckenrand können sich die Gäste bei Wellnessmassagen, im Solarien oder im Beauty-Salon entspannen und verwöhnen lassen. Die Therme Bad Wörishofen setzt bei ihren Schönheitskuren auf naturbasierte Kosmetik, die an jeden Hauttyp angepasst wird.

Der Salzstadl der Therme ist mit natürlichen Salzsteinen aus dem Himalaya ausgestattet und sorgt für ein befreiendes, mineralisches Klima innerhalb des Stadls. Im Kräuter-Wärmebad und der Kräuter-Sauna nach Pfarrer Sebastian Kneipp schwitzen die Gäste bei würzigen Aromen und können sich im Vital-Parcours mit drei aufeinander abgestimmten Bädern (Zink-Bad, Vitaminquelle und Mineralienbad) den Körper reinigen.

Der Salzstadl der Therme Bad Wörishofen. (Pressefoto) © Therme Bad Wörishofen

Die Saunalandschaft der Therme Bad Wörishofen besticht mit einem breiten Saunaangebot, welches aus vielen thematisch abgestimmten Dampfbädern besteht. Die Römer-Sauna wurde im Stil des Kolosseum gehalten und in der Meditationssauna verspricht ein Koi-Aquarium eine gelassene Atmosphäre. Der Außenbereich der Therme schließt direkt an den 15.000 Quadratmeter großen Thermensee an. Das gesamte Gelände ist mit Palmen und tropischen Pflanzen bepflanzt und im Südsee-Ambiente gehalten. Für Verpflegung wird an der Poolbar und zwei Restaurants gesorgt.

Angebote für Kinder in der Therme Bad Wörishofen: Rutschen, Babypool und Schwimmerbecken

Abgesehen vom Familien-Samstag ist in der Therme Bad Wörishofen nur das Sportbad für Kinder unter 16 Jahre zugänglich. Der Bereich bietet sowohl für Heranwachsende als auch Babys zwei Schwimmbecken an: Der Babypool mit vielen kindgerechten Attraktionen und das Schwimmerbecken zum Austoben und Bahnen ziehen.

Die Rutschen im Sportbad der Therme Bad Wörishofen. (Pressefoto) © Therme Bad Wörishofen

Außerdem befinden sich im Sportbad eine Breitrutsche und eine schnelle Röhrenrutsche. Während des Badetags werden im Familienrestaurant blueSTAR Groß und Klein mit Speisen versorgt.

Online-Reservieren bei der Therme Bad Wörishofen: Alle Informationen zu den Reservierungen

Die Thermallandschaft in Bad Wörishofen gehört zu den meistbesuchten Thermen Deutschlands. Besonders an Wochenende und an Feiertagen können die Besucherzahlen in die Höhe schießen. Einen „garantierten Eintritt“ gibt es nur über die Online-Buchung über die Website www.thermenreservierung.de.

Hier können Sie bis zum Vortag gegen eine Zusatzleistung von rund drei Euro einen persönlichen Check-In reservieren und sich den Eintritt zur Therme sichern. Die Reservierung ist nicht übertragbar oder stornierbar. Bei der Onlinebuchung wird die Reservierungsgebühr direkt erhoben, Ihre Aufenthaltsdauer und das gewünschte Ticket wählen Sie vor Ort am Empfang.

Der Bereich der Ruheoase der Therme Bad Wörishofen. (Pressefoto) © Therme Bad Wörishofen

Neben einem „normalen“ Check-In können Sie sich auch eine private Relax-Insel für bis zu 2 Personen auf der Panorama-Lounge im Thermenparadies reservieren oder exklusive Suiten im Vitalbad buchen.

Übernachten in der Therme Bad Wörishofen: Hotel-Gasthof, Hotel Sonnengarten und das Parkhotel

Wem es in der Therme Bad Wörishofen besonders gut gefällt, den lad das Bad zu einem „Kurzurlaub unter Palmen“ ein. Dabei haben Thermenliebhabende die Wahl zwischen einem Übernachtungs-Arrangement im Bad Wörishofer Hotel-Gasthof Adler, im Hotel Sonnengarten oder im Parkhotel. Alle Hotels liegen unweit von der Thermenanlage entfernt. Eine Übernachtungsmöglichkeit in der Therme selbst gibt es nicht. Je nach Angebot variieren die Preise für einen Aufenthalt über eine Nacht mit Frühstück und zwei Tageskarten für die Therme Bad Wörishofen zwischen 200 und 400 Euro für zwei Personen. (aa)