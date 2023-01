Therme Lindau: Preise, Öffnungszeiten, Anfahrt – Alle wichtigen Informationen

Die Therme Lindau wurde im Juni 2021 eröffnet und verspricht ein breites Angebot an Entspannungsmöglichkeiten. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Lindau – Ein Platz der Entspannung aus Wärme und Wasser für Geist und Seele: Das verspricht die Therme Lindau den Gästen ihrer Wellnesswelt mit Blick auf den Bodensee. In 33 bis 38 Grad warmen Thermalwasser können die Besucherinnen und Besucher sich treiben lassen oder abseits des Beckenrands im Wellnessbereich dem Körper etwas Gutes tun. Auf 13.000 Quadratmetern Fläche präsentiert sich die Therme Lindau in einem modernen, minimalistischen Stil und bietet viele Möglichkeiten, dem Alltagsstress zu entkommen.

Die Therme Lindau hat ein breites Angebot: Was sollte man als Gast wissen? Welche Freibäder, Saunen und Wellness-Angebote gibt es? Wie sehen die Öffnungszeiten aus? Wie sind die Preise pro Ticket für Erwachsene und Kinder? Und ist es auch möglich, eine Online-Reservierung vorzunehmen? Alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Anfahrt und Plan der Therme Lindau: Parkplatz, Wellnesslandschaft und Thermalbecken

Die Therme Lindau ist mit dem Auto sowie mit Bus und Bahn gut erreichbar. Von der A7 aus müssen Gäste die Abfahrt Richtung Lindau nehmen und den anschließend folgenden Kreisverkehr nach der zweiten Ausfahrt Richtung Gewerbegebiet verlassen. Der Weg ist nun entsprechend ausgeschildert. Bis zur Therme Lindau sind es noch etwa zwei Kilometer. An der nahegelegenen Bahnlinie befinden sich mehr als 450 Parkplätze. Direkt vor dem Thermalbad sehen 45 barrierefreie Parkplätze zur Verfügung. Eine Haltestelle direkt vor dem Bad ist mit dem Lindauer Stadtbus der Linie 3 zu erreichen und wird halbstündig angefahren. Der nächste Bahnhof ist Lindau-Reutin und befindet sich 1,3 Kilometer vom Thermalbad entfernt.

Die Therme Lindau ist 13.000 Quadratmeter groß und in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Besucherinnen und Besucher betreten nach dem Check-In am Foyer direkt den Thermalbereich mit unterschiedlichen Becken. Von dort aus sind alle weiteren Bereiche des Badekomplexes zu erreichen. Zum einen das Sport- und Familienbad mit einer Rutsche, Schwimmerbecken und dem Zugang zum Strandbad. Zum anderen der Sauna- und Spabereich mit unterschiedlichen Dampfbädern, Abkühlbecken und Entspannungsräumen. Auch einen Außenbereich gibt es. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bereichen und Angeboten finden Sie weiter unten im Text.

Preise der Therme Lindau: Wie viel kostet ein Ticket?

Die Preise der Therme Lindau sind flexibel buchbar und variieren zwischen den jeweiligen Bereichen des Bades. Grundsätzlich wird zwischen Zwei- und Vier-Stunden-Aufenthalten unterschieden. Außerdem wird ein Tagesticket angeboten. Nachdem sich die Badegäste für eine Aufenthaltsdauer entschieden haben, kann nun zwischen drei verschiedenen Tarifen gewählt werden. Grundsätzlich gilt: Wer die Therme Lindau besuchen möchte, muss den Tarif für das Sportbad bezahlen und kann dann stufenweise noch den Thermalbereich und anschließend die Saunalandschaft dazubuchen. Die Preise für Erwachsene sehen wie folgt aus:

Zeit Sportbad Therme (inklusive Sportbad) 2 Stunde 9 Euro 22,50 Euro 4 Stunde 12 Euro 27,50 Euro Tageskarte 14 Euro 32,50 Euro

Zum Thermen-Tarif kann mit einem Aufschlagspreis von fünf Euro noch die Saunalandschaft dazugebucht werden. Der Sauna-Tarif ermöglicht somit die Nutzung der gesamten Therme Lindau. Es ergeben sich folgende Preise für ein Ticket mit Sportbad, Therme und Saunabereich:

Zeit Sauna (inklusive Therme und Sportbad) 2 Stunden 27,50 Euro 4 Stunden 32,50 Euro Tageskarte 37,50 Euro

Zu den üblichen Preisen kommt noch ein Zuschlag an Wochenenden, Feiertagen und in den bayerischen Schulferien hinzu. Ein Überblick über die verschiedenen Aufpreise der Therme Lindau in besagten Zeiträumen sehen Sie hier:

Sportbad-Tarif: +1,50 Euro

+1,50 Euro Thermen-Tarif: +3,50 Euro

+3,50 Euro Sauna-Tarif: +7 Euro

Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren können in der Therme Lindau ausschließlich das Sportbad nutzen. Alle anderen Bereiche sind erst ab einem Mindestalter von 16 Jahren freigegeben. Einen Thermen- oder Sauna-Tarif gibt es somit nicht. Die Preise für das Sportbad sehen folgendermaßen aus:

Zeit Sportbad (Kinder bis 16 Jahre) 2 Stunden 6,50 Euro 4 Stunden 9,50 Euro Tageskarte 11,50 Euro

Sonderangebote der Therme Lindau: Lindau-Pass und Lindauer Bäder Pass

Die Stadt Lindau möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern mit finanziell geringem Einkommen die Möglichkeit bieten, Leistungen städtischer Einrichtungen kostenlos beziehungsweise zu ermäßigten Preisen in Anspruch zu nehmen. Dazu wurde Lindau-Pass ins Leben gerufen, welcher bei der Stadt selbst unter gewissen Voraussetzungen beantragt werden kann. Die Therme Lindau beteiligt sich an dem Projekt und bietet Besitzerinnen und Besitzern des Lindau-Passes einen ermäßigten Einlass in das Sportbad. Therme und Sauna sind nicht im Lindau-Pass enthalten.

Zeit Kinder und Jugendliche Erwachsene 1,5 Stunden kostenlos 3,50 Euro 2 Stunden kostenlos 4 Euro 4 Stunden kostenlos 7 Euro Tageskarte kostenlos 9 Euro

Ein weiteres Angebot der Stadt Lindau ist der Lindauer Bäder Pass. Bürgerinnen und Bürger der Stadt erhalten den Pass kostenlos an der Rezeption der Therme Lindau gegen Vorzeigen der Meldebescheinigung. Der Lindauer Bäder Pass bietet Rabatte bei der Nutzung des Sportbads, nicht jedoch bei der Nutzung der Therme und Sauna.

Zeit Kinder und Jugendliche Erwachsene 1,5 Stunden 3,50 Euro 4,50 Euro 2 Stunden 4 Euro 6,50 Euro 4 Stunden 7 Euro 9,50 Euro Tageskarte 9 Euro 11,50 Euro

Während es beim Lindau-Pass keinen Zuschlag gibt, kostet der Eintritt bei der Nutzung des Lindauer Bäder Pass am Wochenende und an Feiertagen 1,50 Euro mehr.

Jahreskarte in der Therme Lindau: Abonnement für das Sport- und Familienbad

Für häufige Besucher des Familien- und Sportbades bietet die Therme Lindau Jahreskarten an. Diese beinhaltet den Bereich des Sportbads sowie das Strandbad. In der Dauerkarte „Pool & Beach plus Gym“ ist noch das thermeneigene Fitnessstudio mitenthalten.

Dauerkarte Preise pro Monat Pool and Beach Kids 45 Euro Pool and Beach Erwachsene 55 Euro Pool and Beach plus Gym 84 Euro

Tickets für die Therme Lindau online kaufen: Eintritt sichern ohne Wartezeit

Planen Sie Ihren Aufenthalt in der Therme Lindau auch online: Wer sich einen bequemen Eintritt von zu Hause sichern möchte, der kann auf der Homepage der Therme ganz einfach sein Ticket zum Wunschtermin im Vorhinein reservieren. Nach der Onlinebestellung ist es nicht zwingend nötig, das Eintrittsticket auszudrucken, es reicht, wenn Sie den erhaltenen Bestellcode auf Ihrem Handy vor Ort scannen. Die Buchung kostet einen Aufpreis von 3,50 Euro pro Person. Auch Massagen und weitere Angebote aus dem Wellnessbereich können bereits vorher gebucht werden.

Öffnungszeiten der Therme Lindau: Wann ist das Bad geöffnet?

Die Öffnungszeiten der Therme Lindau sind sowohl für das Familien- und Sportbad sowie den Thermen- und Saunabereich unterschiedlich:

Bereich Tage Zeiten Therme und Saune täglich (Freitag und Samstag) 9 bis 24 Uhr (9 bis 1 Uhr) Fitness täglich (Samstag und Sonntag) 6.30 bis 22 Uhr (9 bis 22 Uhr) Sport- und Familienbad täglich 9 bis 20 Uhr Sportbad für Frühschwimmer Mittwoch und Freitag 6.30 bis 20 Uhr

Adresse der Therme Lindau am Bodensee

Name Therme Lindau Adresse Eichwaldstraße 16-20, 88131 Lindau (Bodensee) Eröffnung Juni 2021 Gesamtfläche 13.000 Quadratmeter Rutschen eine Saunalandschaft acht Saunen und Dampfbäder, textilfrei Kosten 34 Millionen Euro Telefon 08382 911150 Website therme-lindau.com

Thermenbereich der Therme Lindau: Solebecken, Quellbecken und Beach Bar

Die Thermallandschaft der Therme Lindau bildet das Herzstück des Bades. In sechs verschiedenen Becken werden bei unterschiedlichen Wassertemperaturen, unterschiedliche Möglichkeiten der Entspannung angeboten. In der abgedunkelten Badehalle des Solebeckens können sich Gäste im salzhaltigen Wasser, ähnlich wie im Toten Meer, treiben lassen. Das Sprudelbecken ist mit seinen Drüsen und Massagestrahlen weniger ruhig, dafür wohltuend für den Körper. Im Quellbecken kann der Körper bei 40 Grad Wassertemperatur aufgeheizt werden. Daneben gibt es noch eine Beach Bar, die alle Badegäste mit Getränken versorgt sowie einen Ruhebereich und noch einige Angebote mehr.

Im Außenbereich der Therme Lindau können sich alle Besucherinnen und Besucher bei Sonnenschein, Schnee, Sturm und Regen im Freien aufhalten und mit Blick auf den Bodensee und das Alpenpanorama das warme Wasser genießen.

Saunalandschaft und Spa-Bereich der Therme Lindau: Dampfbäder, Banja und Massagen

„Wundervolle Düfte und Aromen – eine Saunalandschaft, die Geist und Seele in Einklang bringt“: Das verspricht die Therme Lindau den Gästen ihres Saunabereichs. In mindestens acht verschiedenen Saunen und Dampfbädern können es sich Liebhaberinnen und Liebhaber des heißen Dampfes gut gehen lassen. Die Kerzensauna strahlt mit ihrer Beleuchtung eine gewisse Ruhe aus, während in der Theatersauna kleine Einlagen und Showaufgüssen für Unterhaltung sorgen. Für allen, denen es nicht heiß genug werden kann, herrscht in der Feuersauna das richtige Klima. Dort dürfen Besucherinnen und Besucher bei 90 Grad schwitzen.

Neben vielen weiteren Saunavariationen wird in der Therme Lindau auch noch auf die traditionelle Art des Saunierens wert gelegt. Für den Bau einer finnischen Banja dürfen nur ausgewählte unbehandelte Holzsorten verwendet werden. Außerdem wird in der Banja der Therme Lindau der originale Wenik-Aufguss durchgeführt, bei dem im Frühjahr geschnittene Birkenzweige über Nacht gewässert und die Gäste anschließend nach klassischer Art damit abgeschlagen werden.

Im Spa-Bereich der Therme Lindau täglich verschiedene Arten der Massage und Beauty-Behandlung auf dem Plan. Von der klassischen Rücken- und Ganzkörpermassage über Massagen mit aromatischen Ölen bis hin zur sanften ayurvedischen Ganzkörperbehandlung wird eine breite Palette an Entspannungsmöglichkeiten empfohlen. Danach kann der kleine Hunger an der Beauty Bar der Therme Lindau mit hausgemachten Snacks bekämpft werden. Für besonders exklusive Stunden mit dem Partner oder der Partnerin besteht auch die Möglichkeit eines privaten Spas.

Sport- und Familienbad der Therme Lindau: Schwimmerbecken, Rutsche und Strandbad

Das Sport- und Familienbad der Therme Lindau ist mit einem Sportbecken zum Bahnen ziehen und einer Sprunganlage ausgestattet. Für Kinder gibt es einen schlangenförmig gebauten Wildbach, der mit verschiedenen Drüsen und Sprudlern zum Planschen und Rutschen einlädt. Auf einer über 100 Meter langen Reifenrutsche kommen die kleinen Gäste der Therme Lindau richtig in Fahrt. Für Kleinkinder gibt es in Lindau eine Wasserhöhle sowie einen separaten kleinen Wildwasserbach, um die ersten Erfahrungen mit dem Wasser zu sammeln.

Das Sport- und Familienbad ist mit einem direkten Zugang zum Strandbad Eichwald verbunden. Gäste erwartet dort eine Liegewiese mit schattenspendenden Bäumen und einem direkten Seezugang über den Strand. Ein circa 600 Quadratmeter großer Sandstrand vermittelt Urlaubsgefühle am Ufer des Bodensees. Das Strandbad muss allerdings separat hinzugebucht werden und kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2 Euro. Tickets sind dann der Rezeption der Therme Lindau erhältlich. (aa)