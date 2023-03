Familienspaß, Abenteuer und Sport in der „Therme Titania Neusäß“

Von: Ute Laukner

Vom Innenbereich der Therme „Titania Neusäß“ geht es schwimmend nach draußen zu den Sprudelliegen, Bodensprudlern und Schwallbrausen. © Titania Neusäß

In der „Therme Titania Neusäß“ lässt sich ein Tag mit Bad, Sauna und Wellnessbereich gut aushalten. Fast so, wie ein kleiner Tagesurlaub mit der Familie.

Neusäß – Die „Therme Titania Neusäß“ ist das Bad für Familienspaß, Abenteurer und Schwimmsportler. Die Stadt Neusäß liegt im schwäbischen Landkreis Augsburg in Bayern. Das Bad, die Sauna und der Wellnessbereich der Therme sind für viele Besucher ein ersehntes Reiseziel. Aber auch die Bewohner der Region und der Stadt können sich dort gut erholen.

Therme Titania Neusäß: Bad, Sauna und Wellnessbereich Bundesland: Bayern Ort: Neusäß, Birkenallee 1

„Therme Titania Neusäß“ bietet Erlebnisbad mit Rutschen

Mit rund eintausend Quadratmetern Wasserfläche hat das Schwimmbad mit den 31 Grad einiges zu bieten. Die künstlich darin angelegte Felsenlandschaft und das Piratenschiff laden Kinder bei jedem Wetter zum Entdecken im warmen, 32 Grad Thermalwasser ein. Sogar an die ganz Kleinen wurde gedacht: Planschbecken sei Dank. Allerdings sollten Erwachsene, wie in jedem Schwimmbad, die Kinder beim Schwimmen und Baden im Auge behalten.

Zwei Rutschen gehören zum Bad in der Therme. In der „Trichterrutsche“ drehen sich die Erlebnis-Begeisterten auf dem Weg runter um sich selbst, um dann am Ende ins Wasser zu fallen. Kinder dürfen aber erst ab einer Körpergröße von über 1,25 Meter und mit dem Mindestalter von 12 Jahren hinunterrutschen. In der „Black-Hole-Rutsche“ geht es – etwas gruselig – abwechselnd im Hellen und Dunkeln die 120 Meter runter bis zum Wasserbecken.

Zum Bad gehören ein Sportbecken und ein Außenbereich

Mit 27 Grad ist die Wassertemperatur für Fitness-Begeisterte im wettkampffähigen 25 Meter Sportbecken wohl ganz angenehm. Hier am Morgen einige Bahnen ziehen und der restliche Tag ist gerettet. Es gibt sogar im Becken einen Hubboden. Dabei wird der Boden des Schwimmbads wahlweise angehoben oder gesenkt. Die unterschiedlichen Wassertiefen eignen sich gut für die Kurse zum Schwimmenlernen, für Wassergymnastik und Aqua Cycling.

Das Saunadorf in der Therme „Titania Neusäß“ verfügt über ein Außen-Abkühlbecken mit 20 Grad. Im Winter sind die Wege übrigens beheizt. © Titania Neusäß

Zum Bad in der Therme gehört auch der Außenbereich. Der Weg führt sozusagen schwimmend direkt vom Becken nach draußen. Auf der Außenfläche gibt es aber auch Liegen zum Ausruhen und einen Spielplatz für die kleinen Kinder.

Sauna und Wellness – sorgen für wohliges Entspannen

In der Sauna geht es um Entspannung und Wohlbefinden. Egal, ob heiß oder kühler, mit oder ohne Dampf, die Saunaprofis wissen, worauf es ankommt. Es geht darum, das Immunsystem zu stärken.

Die Wärme sorgt dafür, dass sich die Muskeln entspannen. Mit einem Wellnesskick wie einer Rückenmassage wird der Badetag abgerundet. Die Sauna der Titania Therme wurde übrigens vom „Deutschen Saunabund“ zertifiziert.

Das sind die Saunavarianten in der „Therme Neusäß“:

Aufgusssauna: 95 Grad

Dampfbad: 45 Grad

Schwitzbad (Laconium): 45 Grad

Heißsitzbecken: 34 Grad

Hamambecken: 32 Grad

Nach dem Saunagang steht eine Lounge mit einem Kamin für die Thermenbesucher offen. In den Ruheräumen gelingt das Entspannen für eine weitere Zeit besonders leicht. Dabei fällt der Blick durch die großen Fenster hinaus auf den Thermenaußenbereich.

Wellness steigert das Wohlbefinden

Zusätzlich zu den Thermenangeboten in Bad und Sauna gilt es beim Wellness, dem Körper noch etwas Gutes zu tun. Das Wellnessangebot umfasst in der Therme separat kostenpflichtige Massagen und Beautyanwendungen. Bei diesen Wohlfühlprogrammen ist es ratsam, vorher Termine zu vereinbaren und auch einzuhalten.

Wer nur um wenige Minuten zum vereinbarten Termin zu spät eintrifft, bekommt eine entsprechend kürzere Anwendung. Bei einer Absage bis zu 24 Stunden vorher ist die Absage kostenfrei möglich. Wer zu kurzfristig absagt, muss 80 Prozent der Kosten dennoch bezahlen.

„Titania Neusäß“ Therme und ihre Öffnungszeiten

Die Badewelt und das Saunaparadies der „Therme Titania Neusäß“ sind täglich von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Ob es zu Abweichungen an den Feiertagen kommt, sollten Besucher wohl vorher erfragen. Auf der hauseigenen Webseite steht ein Vermerk, der darauf hinweist, dass die Therme teilweise in den Ferienzeiten besonders gut besucht ist. Daher könnte es sogar zu einem zeitweisen Einlassstop kommen. Unser Tipp: Einfach vorher anrufen und nachfragen.

Das sind die Öffnungszeiten der Therme:

Badewelt

täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Saunaparadies

täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 22.00 Uhr

(Stand: 14. Februar 2023)

Standard Einzelpreise für die Badewelt

Die Einzeltarife für die Badewelt gibt es im Standardmodus, mit einer Aufenthaltszeit nach Stundenzeiten oder zum Tagestarif für 26,00 Euro für Erwachsene sowie Jugendliche ab 16 Jahren, sind 2 Stunden für 20,00 Euro, 3 Stunden für 19,50 Euro und 4 Stunden für 21,50 Euro.

Für Kinder ab 3 bis 15 Jahren gelten die niedrigeren Preise für das Tagesticket in Höhe von 19,50 Euro sowie für 2 Stunden für 2,00 Euro, 3 Stunden für 13,50 Euro und 4 Stunden für 15,00 Euro. Für einen Saunabesuch ist der Zuschlag nur bei einem Eintritt in Höhe von 10,00 Euro zu buchbar. Daher sollten sich Thermen-Besucher am besten vorher beraten lassen, ob der Besuch der Therme mit oder ohne Sauna infrage kommt.

In der Therme gibt es zwei saisonal bedingte Preistabellen. Im Sommer gelten Sonderpreise von Mai bis September und im Winter von Oktober bis April. Außerdem gibt es noch eine Reihe von Zuschlägen und Extrapreise sowie Ermäßigungen, die alle auf der Thermen-Webseite stehen oder an der Kasse erfragt werden können.

Standard Einzelpreise in Euro für die Badewelt in der „Therme Titania Neusäß“

Aufenthaltszeit Kind ab 3 bis 15 Jahren / Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 2 Stunden 12 Euro / 18,50 Euro 3 Stunden 13,50 / 20 Euro 4 Stunden 15 / 21,50 Euro Tagestarif 19,50 / 26 Euro Beispiel, Stand: 13. Februar 2023

Ein Saunazuschlag in Höhe von 10,00 Euro ist zusätzlich buchbar, aber nur direkt beim Eintritt an der Kasse. Weitere Preise, Nachzahlungszuschläge, Rabatte, Informationen zur Clubkarte, können an der Kasse vor Zutritt der Therme erfragt werden.

Onlinetickets werden für die Therme zurzeit nicht angeboten. Tickets für die Badewelt sowie auch für die Saunalandschaft können ausschließlich an der Tageskasse erworben werden. An stark frequentierten Tagen, beispielsweise in den Ferien, sollten die Thermenbesucher übrigens damit rechnen, dass die maximale Aufenthaltszeit auch mal begrenzt werden könnte.

Ein Ausflug von Neusäß nach Augsburg und in das Umland

Im Landkreis Augsburg, im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben, finden sich die einen oder anderen Sehenswürdigkeiten. Augsburg ist bekannt für das UNESCO-Welterbe „Augsburger Wassermanagement-System“. Dazu zählen Objekte mit geschichtlicher Bedeutung. Beispielsweise Wassertürme, Wasserkanäle, ein Wasserrad am Schwallech, verschiedene Brunnenwerke sowie Wasserwerke und Brunnen. Die wiederum sind mit dem Wasserbau, der Wasserkraft sowie Trink- und Brauchwasser verbunden.

Also kurz gesagt, eine Mischung aus Geschichte, Technik und Kunsthistorischem. Es gibt Rad- und Wanderwege, die erlebt werden wollen. Für „Sisi“-Fans ist es gerade zu ein Muss, eine Strecke entlang der „Sisi-Straße“ zu spazieren. Am besten mit einem Start im nahegelegenen Ort Wittelsbach, der Heimat der damaligen Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn.

Eine Stadtansicht von Neusäß in Bayern zeigt das Umland mit viel Natur und möglichen Rad- und Wanderwegen. © Arnulf Hettrich/Imago

Anreise zur „Therme Titania Neusäß“

Die Anreise mit Bus und Bahn sowie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich. Die beiden Buslinien der Linien 500 und 501 ab Augsburger Hauptbahnhof halten sogar direkt vor dem Bad, an der Haltestelle „Neusäß Titania“.

Mit der Regionalbahn der Linien RB86 oder RE9 ist die Therme zusätzlich ab dem Augsburger Hauptbahnhof erreichbar. Mit dem Zug in Richtung Dinkelscherben geht es bis zum Neusäßer Bahnhof. Ab da geht es weiter per Pedes oder sogar zu Fuß.