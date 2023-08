Wetter in Schwaben: Hitze führt wohl erneut zu Wärmegewittern

Von: Leyla Yildiz

Teilen

In Schwaben kommt es wieder zu Gewittern. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Schwaben wird wieder heiß. Doch dabei können auch Wärmegewitter auftreten, wie es bereits in den letzten Tagen der Fall war.

Augsburg - Die vergangenen Tage waren in Bayern geprägt von einer Mischung aus Sonne, Hitze und Unwettern. Doch die kommende Wetterlage verspricht eine Fortsetzung dieses abwechslungsreichen Trends. Ein Blick auf die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zeigt, dass die Region Schwaben und Augsburg weniger von den Unwettern betroffen sein wird.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wetter in Schwaben: Thermometer steigt in den kommenden Tagen auf bis zu 30 Grad Celsius

In Augsburg wird das Thermometer laut wetteronline in den nächsten vier Tagen unaufhaltsam klettern und die Quecksilbersäule auf 30 Grad Celsius bringen. Memmingen kann sich ebenfalls auf diese warme Welle einstellen, wobei lediglich geringe Temperaturunterschiede von ein bis zwei Grad Celsius im Tageshöchstwert zu verzeichnen sind.

Wetter in Schwaben: Kurze Schauer und Gewitter sind laut Vorhersagen möglich

Hitzegewitter könnten allerdings ebenso auf dem Programm stehen, wenn auch in eher zurückhaltender Art und Weise. Das Regenrisiko beschränkt sich auf vereinzelte Momente, in denen kurze Schauer und Gewitter auftreten könnten. Wer also die kommenden Tage in der Region Schwaben und Augsburg verbringt, sollte nicht nur an die Sonnencreme denken, sondern auch einen Regenschirm parat haben. (ly)

Wetterphänomene in Bayern: 15 spektakuläre Bilder Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.