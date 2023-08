Herbst-Blues in Schwaben? Wetter-Prognose zeigt, wie bescheiden der Rest der Woche wird

Von: Lucas Sauter Orengo

Auch im Rest der Woche zeigt sich der Himmel in Schwaben oft grau. Dazu sinken die Temperaturen noch weiter ab. © IMAGO/Bernd März

Der Sommer macht in Bayern weiter Pause. Auch in Schwaben zieht der Herbst gefühlt ein. Doch in der neuen Woche könnte sich das Bild wieder ändern.

Augsburg - In Bayern bleibt der Sommer vorerst weiter eine Rarität, und auch Schwaben kann sich dem tristen Wetter nicht entziehen. Blauer Himmel und Sonnenschein sind nach wie vor Mangelware, stattdessen dominieren Regen und kühle Temperaturen die Wetterlage. Ein Blick auf die Prognose für die nächsten Tage verspricht wenig Besserung, der Sommer hat Pause.

Herbst-Blues in Schwaben? Wetter-Prognose zeigt, wie bescheiden der Rest der Woche wird

Augsburg und die Region haben bereits in dieser Woche wenig von sommerlicher Pracht gesehen. Immer wieder zogen Regenwolken auf, begleitet von starkem Wind. Der Sonnenschein blieb nur ein flüchtiger Gast. Und auch für den Rest der Woche müssen Sommer-Fans standhaft sein: Die Temperaturen werden, so die Vorhersage des Wetter-Portals wetteronline, weiter fallen bis zum Sonntag, dem 6. August.

Regenschauer und Wind wechseln sich in Schwaben ab, und am Sonntag erreichen die Höchstwerte gerade einmal 17 Grad. Dauerregen und Windböen von bis zu 65 Stundenkilometer lassen den Herbst bereits erahnen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Wetter dieser Tage auch in der Oberpfalz und in Franken. Sommerfreunde müssen sich auch hier weiterhin in Geduld üben.

Wetter in Augsburg und der Region: Kühle Temperaturen - Sommer macht weiter Pause

Doch für all jene, die die Sommerferien unter strahlender Sonne genießen möchten, gibt es einen Silberstreif am Horizont. Prognosen deuten darauf hin, dass die Temperaturen in der kommenden Woche wieder ansteigen und sommerliche Werte erreichen könnten. Bis es soweit ist, heißt es jedoch, die Regenjacken auszupacken und die laufende Woche ohne Erkältung zu überstehen. Ein gemütliches Wochenende mit einem guten Buch auf dem heimischen Sofa kann schließlich auch eine willkommene Auszeit darstellen und die Ferien zu einem angenehmen Erlebnis machen.

