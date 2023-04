„Wir werden das All besiedeln“: Bayerische Firma will Touristen mit eigenen Raketen in den Weltraum schicken

Von: Oliver Menner

Teilen

RFA-Finanzchef Jörn Spurman. © RFA

Jörn Spurmann baut Raketen. Seine Firma, die Rocket Factory Augsburg AG, hat die Vision, Touristen in den Weltraum zu bringen.

Augsburg – Er sieht so gar nicht aus wie Daniel Düsentrieb. Der Garchinger Jörn Spurmann (40) ist „CCO“ (Chief Calculating Officer), also Finanzchef, und Mitgründer von Rocket Factory Augsburg AG (RFA). Seine Vision – und die der 200 Mitarbeiter aus 40 Nationen der Raketenfabrik: In den nächsten Monaten die erste kommerzielle deutsche Rakete ins All zu schicken. Und dann bald regelmäßig – randvoll mit Satelliten-Hightech...

Herr Spurmann, wie wird man denn bitte Raketenbauer oder Weltraum-Manager?

Jörn Spurmann: Aus ganz viel Leidenschaft (lacht). Ich war von Kind an ein Sternengucker, seit mir meine Eltern - sie sind beide Ingenieure - damals ein Teleskop geschenkt haben. Die Faszination fürs All liegt bei uns in der Familie. Später habe ich mein Maschinenbaustudium mit dem Schwerpunkt Raumfahrttechnologie absolviert. Mit etwas Glück bin ich dann auch wirklich in der Raumfahrtindustrie gelandet und darf heute jeden Tag den Bau unserer eigenen Trägerrakete RFA ONE vorantreiben.

Die Rocket Factory Augsburg nutzt fertige Teile, meist aus der Autoindustrie

Da war der Weg schon vorprogrammiert, oder?

Spurmann: Ja, genau.

Und wieso dann ausgerechnet der Standort Augsburg?

Spurmann: Das liegt an unserer Firmenphilosophie. Wir machen hier Integrationsproduktion. Das heißt, wir nutzen fertige Teile, meist aus der Autoindustrie, für die Raketentechnik. Audi, BMW, Mercedes sowie deren ganzen Zulieferbetriebe, die sind alle im Umkreis von etwa 200 Kilometern um Augsburg angesiedelt. Das ist einmalig auf der ganzen Welt! So etwas haben nicht mal die Amis…

Micro-Launcher heißt der neue Trend in der Raumfahrt. Kleine, kostengünstige Trägersysteme machen die Reise erschwinglicher, tui statt Lufthansa…

Spurmann: Was ja nicht heißt, dass die Qualität leidet. Das ist der Vorteil der Privatwirtschaft: Geschwindigkeit und Kostenoptimierung. Wir sind hier einfach findig. Für den Flugcomputer haben unsere IT-Spezialisten von den frei verfügbaren Algorithmen des Space Shuttles gelernt und darauf basierend den Code für unsere RFA ONE programmiert. Funktioniert! Unsere Treibstofftanks aus Edelstahl hat uns eine Firma, die sonst unter anderem Brauereien beliefert, angefertigt. Wir verwenden tausende bewährter Teile...

Was zum Beispiel?

Spurmann: Stecker, die sonst in PKWs Airbags auslösen. Ventile, Filter, Einspritzdüsen aus der Automobilindustrie, Batterien von Tesla - alles millionenfach verbaut und bewährt. Auch Teile aus U-Booten. Man kann das alles auch extra entwickeln lassen – dann aber für Stückkosten von um die 10 000 Euro statt 500 Euro. Einige Teile stellen wir auch selbst her, beispielsweise für unser Helix-Triebwerk mit gestufter Verbrennung. Bei diesem Triebwerkszyklus wird der teilweise unverbrannte Treibstoff aus der ersten Brennkammer in die Hauptkammer geführt und erneut verbannt, was das Triebwerk sehr viel effizienter und umweltfreundlicher macht. Manche dafür benötigten Bauteile stellen wir selbst aus einem bestimmten Metallpulver im 3-D-Drucker her. Eine Revolution! Für die Serienproduktion kaufen wir dann einfach mehr 3-D-Drucker.

Rocket Factory Augsburg: Manche Bauteile werden im 3-D-Drucker gefertigt

Auch nicht grad billig, oder? Was kostet da einer?

Spurmann: Ein paar hunderttausend Euro.

Und was kostet es denn insgesamt, so eine Rakete zu basteln?

Spurmann: Für die Entwicklung eines Micro-Launchers geht man in der Industrie von einem Investitionsrahmen von etwa 100 Millionen Euro aus. Wir haben erst etwa 40 Prozent davon benötigt, um so weit zu kommen. Aber es kommt ja am Schluss noch ein dicker Batzen…

Der Start selbst …?

Spurmann: Ja. Wir planen ihn für Ende des Jahres. Unser Helix-Triebwerk hatte Mitte 2022 die ersten Langzeittests in Flug-Konfiguration: insgesamt 74 Sekunden. Vor dem Start muss das natürlich noch mal über die gesamte Flugdauer von drei Minuten für die erste, beziehungsweise fünf Minuten für die zweite Stufe erfolgen. Die Hardware für die Qualifikation der Systeme und den tatsächlichen Flug sowie die dafür benötigte Infrastruktur wie beispielsweise die Startplattform machen dann einen Großteil der Kosten aus.

RFA-Finanzchef Jörn Spurmann (40) ist stolz auf das RFA-Helix-Triebwerk. Die dreistufige Trägerrakete (30 Meter hoch, zwei Meter Durchmesser) soll noch heuer starten. © RFA

So ein Start hat schließlich einen ordentlichen Bumms…

Spurmann: Pro Triebwerk eine halbe Million PS – und wir haben zehn davon an der Rakete, neun an der ersten Stufe und eins an der zweiten. Durch sie wirken beim Start 2G, die doppelte Erdanziehungskraft.

Rocket Factory Augsburg: Eine Rakete für rund fünf Millionen Euro

Es bleibt also immer ein Restrisiko?

Spurmann: Natürlich! Ins All zu fliegen, ist immer noch eine der größten technischen Herausforderung der Menschheit. Es wirken unglaubliche Kräfte, jedes Bauteil muss für sich, aber auch in Kombination mit anderen Systemen funktionieren. Und es gibt nur einen Versuch pro Start.

Wie viel wird ein Start, ein Träger dann einmal kosten?

Spurmann: In der Raumfahrt wird mit Preis-pro-Kilogramm gerechnet und verglichen. Unser Kundenendpreis wird bei rund 5000 Euro pro Kilo liegen. Die ganze Rakete mit ihren 1,3 Tonnen Frachtkapazität verkaufen wir also für rund fünf Millionen Euro. Damit haben wir die Kosten zur Konkurrenz übrigens mehr als halbiert..

Was macht das RFA-System denn nun so besonders?

Spurmann: Der günstige Preis, die verwendete bewährte Technologie aus anderen Industrien, anstatt das Rad neu zu erfinden, sowie unsere dritte Raketenstufe „Redshift“. Mit ihr können wir sehr präzise verschiedene Kunden in verschiedenen Umlaufbahnen aussetzen. Nach dieser Hauptmission kann Redshift im Orbit bleiben, Satelliten betanken oder reparieren und schlussendlich auch Weltraumschrott einsammeln. Sozusagen der ADAC im All.

Wer sind denn Ihre Kunden?

Spurmann: Satellitenhersteller, Kommunikationsfirmen, wissenschaftliche Institute, etwa aus der Klimaforschung, die Daten sammeln. Alle wollen ins All. Mit uns können sie es. Wir demokratisieren den Zugang zum Weltraum. Wir reden hier von einem gigantischen Marktvolumen mit unzähligen Anwendungsfeldern: Vom autonomen Fahren übers globale Internet und KI, E-Mobility, Laserkommunikation, Satellitenbilder für Versicherungen und Wetterdienste, Katastrophen-, Wasser- und Dünger-Management, Ozean-Monitoring, Überwachung von Umweltverschmutzung und Ernteüberwachung…

Stichwort Überwachung: Auch die Bundeswehr ist bereits interessiert?

Spurmann: Natürlich ist auch die Bundeswehr an einem autonomen und flexiblen Zugang zum Weltraum interessiert. Der Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt, wie relevant solche Fähigkeiten sein können. Wir sind und bleiben aber ein ziviles Unternehmen, die Bundeswehr wäre ein Kunde.

Und - selber Mal ins All?

Spurmann: Unbedingt (lacht)! Das habe ich ganz fest vor. Das ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Einer unserer Kunden möchte schon jetzt Internet auf dem Mond aufbauen. All das wird bald schon kommen. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir uns auf dem Weg zur interplanetaren Spezies befinden. Es geht auch nicht anders. Denn hier auf der Erde gehen uns irgendwann mal die Ressourcen aus.

Das Interview führte Oliver Menner

Das ist die Rocket Factory Augsburg (RFA)

Goldgräberstimmung im Weltall. Etwa 40 Privatunternehmen liefern sich derzeit in der Raumfahrttechnik einen Wettlauf um astronomische Gewinne. Mit kleinen, günstigen und flexi-blen Trägersystemen bieten sie kommerzielle Dienste in erdnahen Orbits an.

Die Augsburger RFA hat ein Werk in Deutschland, ein Zweitwerk in Portugal, ein Testgelände in Schweden und wird auf einer Startrampe in Schottland, dem SaxaVord Spaceport, launchen. Hier soll noch 2023 - nur fünf Jahre nach Firmengründung - der Erststart erfolgen. Im Hintergrund steht der Bremer Raumfahrtkonzern OHB, Finanzinvestor ist die Münchner Private Equity-Firma Apollo Capital Partners GmbH. Firmensprache ist Englisch (nicht Bairisch). Rund 200 Mitarbeiter - IT-Fachleute, Logistiker, Elektroingenieure, Maschinenbauer - greifen für sie von Augsburg aus nach den Sternen.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.