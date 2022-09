11.000 Euro Schaden: Viehscheidbesucherin in Pfronten baut betrunken Unfall und flüchtet

Von: Matthias Matz

Die mutmaßliche Unfallfahrerin hatte einen Alkoholwert von fast zwei Promille. © Symbolbild: PantherMedia / piotr290

Pfronten - Obwohl sie nur knapp einen Kilometer nach Hause hätte laufen müssen, setzte sich eine Viehscheidbesucherin Samstagnacht hinters Steuer - mit teuren Folgen.

Ein teures Nachspiel wird der Besuch der Viehscheid für eine 29-Jährige haben: Trotz eines Alkoholwerts von annähernd zwei Promille setzte sie sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag hinters Steuer des Autos ihres Freundes, um nach Hause zu fahren.

Prompt stieß sie nach Angaben der Polizei in der Tiroler Straße mit dem VW einer 34-Jährigen zusammen, die gerade auf dem Weg in Richtung Nesselwang war. Anschließend soll die junge Frau aber einfach weiter in Richtung Steinach gefahren sein.

Die Ältere wendete daraufhin und folgte der Unfallfahrerin zu deren Wohnanschrift. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Grund für den Zusammenstoß und die Unfallflucht schnell ermitteln: die mutmaßliche Fahrerin hatte einen Alkoholwert von annähernd zwei Promille. Sie musste ihren Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Gegen die junge Viehscheid-Besucherin wird laut Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt. Besonders tragisch ist, so schreiben die Beamten, dass der Heimweg von der Viehscheid nur knapp ein Kilometer gewesen wäre - eine Taxifahrt oder ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft wäre für die Betrunkene deutlich billiger gewesen.