120 Aussteller präsentieren bei der »5. Wirtschaftsmeile Reutte/Außerfern« ihr Angebot

Auf dem Messerundgang begleiten Landesrat Anton Matte (2. v.l.) die Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (links), der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (rechts) und Messeobmann Wolfgang Winkler (2.v.r.) © ed

Reutte – Einen Einblick in das große Leistungsspektrum der heimischen Wirtschaft, haben Besucher am Wochenende bei der „5. Wirtschaftsmeile Reutte/Außerfern“ erhalten. 120 Aussteller aus dem Außerfern und dem angrenzenden Allgäu zeigten auf 4500 Quadratmetern im Veranstaltungszelt und auf dem Freigelände des Linz-Textil-Areals ihre Produkte.

Musikalisch begleitete ein Bläserquintett der Bürgermusikkapelle die offizielle Eröffnung mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, die vom Ausdruck „Regionalität“ geprägt war. Als hochrangigen Gast begrüßte Messe-Obmann Wolfgang Winkler den Tiroler Landesrat für Wirtschaft, Anton Matte.



Als Präsident der Wirtschaftskammer Tirol betonte Christoph Walser, dass die bei der Wirtschaftsmeile mögliche Kundennähe und persönliche Unterhaltung anstatt Digitalgeplänkel ein entscheidender Impuls für die Wirtschaft vor Ort seien. Er erwähnte aber auch den überall zutage tretenden Fachkräftemangel. Deshalb sei Bildung umso wichtiger. So forderte er erneut eine HTL vor Ort und appellierte an die Politik, hier tätig zu werden. Auch in der Energiepreis-Unterstützung forderte er zielführende Maßnahmen. Um für dieses Problem eine Lösung zu finden, müsse man einen gemeinsamen Weg finden und auch zusammen gehen.



Reuttes Wirtschaftskammer-Obmann Christian Strigl freute sich auf eine unterhaltsame und von wirtschaftlichem Erfolg geprägte Wirtschaftsmeile. Mit 120 Ausstellern sei die Messe das größte Konzert der Wirtschaft in der Region. Er dankte dem Geschäftsführer der WK Reutte, Messe-Obmann und „Kapellmeister“ der heimischen Wirtschaft, Wolfgang Winkler, für dessen Einsatz.



Junge Unternehmen

Winkler freute sich als Moderator der Eröffnung, dass wieder nach langer Karenzzeit das Potenzial der regionalen Wirtschaft gezeigt werden könne. Unter den Ausstellern seien junge, noch unbekannte Unternehmen, die altes Handwerk wieder in Szene setzen. „Mitspielen im Konzert der Wirtschaft”, so lautete das Konzept. Die Resonanz der Aussteller sei bereits im Vorfeld sehr positiv gewesen. Winkler hoffte, dass das umfangreiche Rahmenprogramm bei den Besucherinnen und Besuchern der Messe eine positive Reaktion zugunsten der Wirtschaft auslöst.

Reuttes Bürgermeister Günter Salchner freute sich darüber, dass mit der Messe der Wirtschaftsstandort Reutte an Bedeutung nur gewinnen könne. Er forderte grenzverbindenden Einsatz und Weitblick zugunsten der Region. „Tiroler und Bayern können mehr als nur über Straßen zu streiten“, betonte er.



Landesrat Matte unterstrich, dass man sich den Herausforderungen der Zukunft stellen müsse. „Nutzen wir Digitalisierung und Automatisierung zugunsten der Wirtschaft, denn diese geballte Kompetenz ist unser Kapital“, sagte der Tiroler Landesrat für Wirtschaft vor seinem anschließenden Rundgang durch die Ausstellung.

