18-Jähriger mit Falschgeld in den Schuhen erwischt

Mit Falschgeld in seinen Schuhen war ein 18-Jähriger auf der A7 bei Füssen unterwegs. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / enduro

Die Grenzpolizei erwischte einen jungen Mann dabei, wie er Geldbündel mit Falschgeld ins Ausland bringen wollte.

Füssen - Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde am Donnerstag vor Weihnachten ein 18-jähriger Mann von Fahndern der Grenzpolizeistation Pfronten auf der A7 in Fahrtrichtung Österreich kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten Falschgeld.

Im Rahmen der Kontrolle durchsuchten die Beamten den 18-Jährigen. Sie fanden in seinen beiden getragenen Schuhen je ein Geldbündel mit Falschgeld. Der Mann gab an, dass er auf dem Weg zu Verwandten in Italien sei und das Falschgeld zuvor auf einem Flohmarkt erworben habe.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und führten ihn am Tag vor Heiligabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem zuständigen Ermittlungsrichter beim AG Kempten vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten.