19 neue Brandbekämpfer für die Pfrontener Wehr

Grundhandwerk der Feuerwehr: Nach zwei Jahren beendeten 19 Teilnehmer erfolgreich ihre Ausbildung. © Feuerwehr Pfronten

Das Grundhandwerk der Feuerwehr haben 19 Pfrontener Nachwuchs-Feuerwehrleute in den vergangenen beiden Jahren gelernt. Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet.

Pfronten – Nach zwei Jahren Grundausbildung konnten in Pfronten insgesamt 19 Teilnehmer erfolgreich ihre Abschlussprüfung ablegen. In der Modularen Truppausbildung (MTA) lernten die Teilnehmer in 110 Unterrichtseinheiten das Grundhandwerk der Feuerwehr.

In Zusammenarbeit mehrerer Ausbilder der verschiedenen Feuerwehren in Pfronten und mit Unterstützung der Kreisbrandinspektion Ostallgäu konnten interessante Unterrichte gestaltet und durch verschiedene Fallbeispiele die Feuerwehranwärter auf die kommenden Herausforderungen in Einsätzen vorbereitet werden.

Die Ausbildung endete mit einer Abschlussprüfung. Nach der bestandenen Theorie ging es in die Praxisprüfung. Angenommen wurde ein Dachstuhlbrand der Scheiberalm im ortseigenen Skizentrum. Die Anwärter saugten Wasser aus dem Gießen und förderten über eine lange Schlauchstrecke das Löschmittel zum Brandobjekt.



Die dort eingesetzten Trupps übernahmen den Löschangriff, die Vornahme einer Steckleiter, sowie die Einsatzstellenabsicherung und -ausleuchtung.. Alle Teilnehmer glänzten mit Wissen, Ehrgeiz und Können. Die Übergabe der Urkunden erfolgte durch die Pfrontener Kommandanten, Kreisbrandmeister Alexander Schneider sowie Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler, der seinen aktiven Feuerwehrdienst zum 30. Juli altersbedingt beenden musste. Die Pfrontener Feuerwehren bedanken sich bei Peter Einsiedler für seine geleistete Arbeit und die gute, kameradschaftliche Zusammenarbeit.