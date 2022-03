19 Tage im Dauereinsatz: Waldbrand am Pinswanger Schwarzenberg ist gelöscht

Von: Katharina Knoll

19 Tage lang mussten die Feuerwehrmänner immer wieder Glutnester am Schwarzenberg oberhalb von Pinswang löschen. © Archiv/Nikolussi

Pinswang - Der Brand am Pinswanger Schwarzenberg ist gelöscht. Das verkündete am Mittwoch die Pinswanger Feuerwehr. 19 Tage lang hielt der Waldbrand die Einsatzkräfte in Atem.

Der am 12. März gegen Mittag entstandene Waldbrand oberhalb von Unterpinswang hielt tagelang hunderte Einsatzkräfte in Atem. Bei der herrschenden Trockenheit konnte sich das Feuer rasch auf eine Fläche von ca. 45 Hektar Bergwald ausbreiten. Das steile und felsige Gelände machte den Löscheinsatz zusätzlich schwierig. So mussten mehr und mehr Feuerwehren Behördenangaben zufolge nachalarmiert werden. Laut Leitstelle Tirol waren schließlich insgesamt 17 Feuerwehren vor Ort, darunter auch die Wehren aus Füssen und Schwangau. Auch mehrere Löschhubschrauber waren im Einsatz. In der Nacht auf Sonntag fachte der Wind die Glutnester immer wieder an, sodass die Flammen wieder aufloderten und sich weiter breiteten.

Eine Woche später bricht erneut ein größeres Feuer aus

Erst ab Dienstag mussten die Brandbekämpfer weniger löschen. Trotzdem war eine Brandwache der Feuerwehr Pinswang in Bereitschaft und beobachtete, ob sich nicht doch noch größere Glutnester zeigten. Eine Woche lang schien die Lage unter Kontrolle zu sein, doch dann brach erneut ein größeres Feuer aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräften fest, dass es auf einer Fläche von ca. 30 mal 30 Metern brannte. Nach etwa vier Stunden mühsamen Löschens hatten die Brandbekämpfer die Lage wieder unter Kontrolle, ehe am Samstag erneut heiße Glutnester entdeckt wurden - dieses Mal allerdings im gut erreichbarem Gelände.

Am gestrigen Mittwochnachmittag konnte der Feuerwehrkommandant Angelo Schädle nun verkünden, dass der Brand gelöscht ist. In den kommenden Tagen scheint auch das Wetter auf der Seite der Brandbekämpfer zu sein - laut Wetterbericht soll es das erste Mal nach langer Zeit wieder regnen. Damit geht einer der wohl längsten Einsätze für die Feuerwehren im Bezirk Reutte zu Ende.

Wie es zu dem Brand kam ist nach wie vor unklar. Die Polizei geht aber von Fahrlässigkeit aus.