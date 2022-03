31-jähriger Pfrontener wegen verbotener Autorennen verurteilt

Von: Selma Höfer

Ein 31-Jähriger raste mehrmals über die Straßen zwischen Füssen und Pfronten. Dabei filmte er den Tacho. Deshalb verurteilte ihn nun eine Richterin am Amtsgericht Kaufbeuren zu einer Geld- und Bewährungsstrafe. © Symbolfoto: PantherMedia/Wasant (YAYMicro)

Pfronten – Wegen verbotener Autorennen musste sich jetzt ein Pfrontener vor dem Kaufbeurer Schöffengericht verantworten. Er war teilweise innerorts mit über 120 km/h unterwegs.

Das Motiv des Angeklagten war es, Videos der Fahrten auf Instagram hochzuladen, um sich mit der Motorleistung eines gemieteten Mercedes zu profilieren.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei im vergangenen Mai seinen Führerschein sicher. Am vergangenen Donnerstag sprach ihn die Justiz schuldig. Damit bleibt seine Fahrerlaubnis für weitere 2,5 Jahre gesperrt. Hinzu kommen eine Geldbuße in Höhe von 4800 Euro und insgesamt ein Jahr und acht Monate Haft. Die Strafe wurde laut Richterin „mit gewissen Bauchschmerzen“ zur Bewährung ausgesetzt.



Der in Pfronten lebende Angeklagte lud zwischen Dezember 2020 und Mai 2021 zwölf Videos auf seinem Instagram-Profil hoch. Auf jedem einzelnen sind das Lenkrad und das Armaturenbrett eines Luxus-Sportwagens zu sehen.



Die Geschwindigkeit zeigt sich dabei nicht nur anhand des Tachos, am Wagen fliegen die Straßenschilder und die Leitpfosten nur so vorbei. Einige der Aufnahmen sind nach Sonnenuntergang entstanden, es ist stockdunkel und die Straße nur im Licht der Scheinwerfer auszumachen.



Mit bis zu 307 km/h unterwegs

Teilweise nur eine Hand am Steuer beschleunigte der heute 31-Jährige das hochmotorisierte Fahrzeug auf bis zu 307 km/h. So überholte er unter anderem bei erlaubtem Tempo 70 einen Lkw, nutzte die Gegenfahrbahnen und überfuhr mehrfach Sperrflächen. Bei zwei Touren raste der Mann innerorts mit über 120 km/h. Häufig zwischen Füssen und Pfronten unterwegs, war nur eine der Fahrten auf der A7 in Richtung Nesselwang.

Obwohl der türkische Staatsangehörige bei einer ersten Vernehmung durch die Polizei noch der Meinung war, dass ihm die Taten nicht nachgewiesen werden könnten, war er bei Gericht geständig. Zum Motiv allerdings machte er keine Angaben. Über seinen Anwalt ließ der Angeklagte verlesen, er habe sich dummerweise zu den Rasereien hinreißen lassen. Er sei sich sicher, stets alles im Griff gehabt zu haben. Denn „das Fahrzeug ist hoch technisiert“ und „mit allerhand Sicherheitstechnik ausgerüstet“. Er könne sich nicht daran erinnern, dass je eine Gefährdungslage entstanden sei.



Der Polizei bekannt

Zwar achtete der Raser bewusst darauf, dass sein Gesicht nie zu sehen ist, dennoch sprach alles dafür, dass es sich bei ihm um den Fahrer handelte. Das betonte der Polizist, welcher die Ermittlungen führte und als Zeuge geladen war. Besagtes Instagram-Profil zierte ein Foto seiner Person und der Mann sei zudem polizeibekannt, so der Beamte. Obendrein habe der besagte Mercedes für jeden ersichtlich vor seinem Wohnhaus gestanden. Eine Auswertung der beiden, in dem Leihwagen verbauten GPS-Tracker, zeichnete exakt die Routen nach, wie sie in den Filmsequenzen zu erkennen sind. „So können auch die Tempi nachgewiesen werden“, sagte der Polizist.

Hohe Mietkosten

3000 Euro im Monat, mindestens aber 14.000 Euro zahlte der Autonarr für einen Mercedes-AMG. Seine Daten stehen im Mietvertrag. Zudem die Klausel, dass der Mieter die Luxus-Karosse nicht an Dritte übergeben durfte. Wie er, damals von Sozialleistungen lebend, diese Rechnungen begleichen konnte, wollte der Mann nicht sagen. Seine Bewährungshelferin erklärte, dass er arbeitssuchend war und dabei jedoch „von der finanziellen Hilfe des Schwiegervaters“ lebte.

Nicht zum ersten Mal bewegte der Mann einen so PS-starken Wagen. Wie sein Vorstrafenregister offenbarte, wollte er im Frühsommer 2015 für einen Lamborghini Versicherungsleistungen in Höhe von rund 7700 Euro erschleichen. Erfolglos: Der Betrug flog auf und eine Geldstrafe war die Folge. Dazu kommen drei Eintragungen im Fahreignungsregister. Wegen überhöhter Geschwindigkeit war bereits dreimal der Führerschein weg.



Damit noch nicht genug verurteilte ihn das Landgericht Kempten im Mai 2021 wegen der Beihilfe zu unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge. Acht Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe waren die Konsequenz dafür, dass er einem mit Kokain dealenden Freund das eigene Telefon zur Verfügung stellte und Drogengelder überwies.



Für die Staatsanwaltschaft war nun klar, dass der Tatbestand bei den zwölf Fahrten „voll erfüllt“ war. Der Mann habe verkehrswidrig und rücksichtslos gehandelt. „Mit einer Fahrweise, die das eigene Interesse vor die Sicherheit der anderen stellt“, sagte der Staatsanwalt. Die Geschwindigkeitsübertretungen innerorts seien dabei am gravierendsten, weshalb er insgesamt ein Jahr und neun Monate Haft forderte. Der Anwalt des Angeklagten jedoch beharrte darauf, dass es für die Autobahnfahrt einen Freispruch geben müsse. Für die anderen elf Spritztouren forderte er nur ein Bußgeld.



„Reiner Eigennutz“

Was die A7-Fahrt anging, gab die Richterin dem Verteidiger recht. Zehn der Taten jedoch verurteilte sie gebündelt zu einem Jahr und zwei Monaten Haft. Da eine der Fahrten nur wenige Tage nach der Verurteilung in Kempten stattfand, wurde dieser Ausflug getrennt mit einer sechsmonatigen Haftstrafe geahndet. Dabei habe sie die bereits verhängte Strafe miteinbezogen, erklärte die Rechtssprecherin.

Beide Schuldsprüche setzte sie allerdings zur Bewährung aus. Es handle sich um „exorbitante Überschreitungen“ der erlaubten Geschwindigkeiten und somit grobe Verkehrswidrigkeiten. Der 31-Jährige habe „aus purem, reinem Eigennutz“ gehandelt. Da die Art der Fahrten und die Absicht, höchstmögliche Geschwindigkeiten zu erreichen, der „Manifestation eines nachgestellten Renncharakters“ entsprechen, wurden sie als verbotene Kraftfahrzeugrennen geahndet. Zur Strafe kommen deshalb weitere 2,5 Jahre Führerscheinentzug hinzu. So lange sei dieser gesperrt.

Strenge Kontrolle

Da seine Vorstrafen nicht einschlägiger Natur sind, habe sich die Richterin „dazu durchgerungen“, die bereits erhaltene Bewährungsstrafe nicht zu widerrufen. Ob von einer günstigen Sozialprognose auszugehen ist, da sei sie sich nicht sicher. So wird auch weiterhin eine Bewährungshilfe die Auflagen kontrollieren. Sollte er sich noch irgendetwas, „egal was“ zu schulden kommen lassen, müsse der 31-Jährige damit rechnen, ins Gefängnis zu wandern. Auch, wenn er den Strafzahlungen nicht fristgerecht nachkomme. In Tagessätzen muss er insgesamt 4800 Euro abbezahlen.