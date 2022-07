33 Kapellen messen sich beim 71. Außerferner Bundesmusikfest in Reutte – Tausende schauen zu

Von: Hans Nikolussi

Die Harmoniemusik Lechaschau legt beim 71. Außerferner Musikfest in Reutte einen tadellosen Auftritt hin. © Nikolussi

Reutte – Tausende haben jetzt bei „Kaiserwetter“ die Straßen von Reutte gesäumt, als sich beim 71. Außerferner Bundesmusikfest 33 Kapellen mit weit über 1500 Musikanten im Wettstreit bei Marschmusik maßen. Die Bürgermusikkapelle Reutte hatte das Fest ausgerichtet und machte es erneut zu einer machtvollen Demonstration der Blasmusik.

Das größte Fest dieser Art in Tirol ist weit über die Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Das war auch an diesem Wochenende so. Die Blasmusikfreunde in der Region warteten schon mit viel Ungeduld auf den Leckerbissen alpenländischer Musik. Die Mitglieder der Kapellen des Musikbundes und Gastkapellen aus Bayern und Innertirol beteiligten sich daran.

Die weit über 1500 Musikanten defilierten an der mit Prominenz besetzten Ehrentribüne vorbei und bewiesen ihr Können. Das Ganze war eine riesige logistische und organisatorische Herausforderung für die Marktgemeinde. Der Großraum war eingebunden und unzählige Helfer waren im Schichtbetrieb im Einsatz.



Ein buntes Bild

Der große Festumzug der Musikkapellen, mit bayerischer und Allgäuer Beteiligung mit den Festwagen, sorgte für ein buntes Bild. Ein Fest, das den zahllosen Fans der Blasmusik sicher ganz positiv in Erinnerung bleiben wird.



Zum Außerferner Musikbund gehören 34 Musikkapellen aus fünf Talschaften. „Das gemeinsame Erleben motiviert uns auch immer und wir versuchen, kulturelle Glanzlichter für unseren Bezirk zu setzen. Dafür sollten wir in unserer Musikerfamilie gemeinsam einstehen und eintreten“, sagte Bezirksobmann Horst Pürstl. „Das ist vielleicht die Magie an und in der Musik und verbindet im Außerferner Musikbund, 1906 Mitglieder in 34 Kapellen, zu einer großen Familie“.