Landkreis Ostallgäu sucht Unterkünfte für Ukrainer

Die Turnhalle des Gymnasiums Marktoberdorf dient als vorübergehende Unterbringung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Vergangenen Sonntag kamen die ersten Menschen, darunter viele Frauen und Kinder an. Sie wurden auch von Landrätin Zinnecker (links) begrüßt. © Landratsamt Ostallgäu

Landkreis/Marktoberdorf – Die ersten Ukraine-Flüchtlinge sind am vergangenen Sonntag in Marktoberdorf angekommen. Jetzt werden Unterkünfte gesucht.

Es sind 88 Menschen, die nach Angaben des Landratsamtes in der Turnhalle des Gymnasiums untergebracht sind und von dort aus in private Unterkünfte vermittelt werden sollen.



Die Flüchtlinge waren am Sonntag von der zentralen Aufnahmestelle der Regierung von Schwaben in Augsburg gestartet und in zwei Bussen nach Marktoberdorf gebracht worden. Sie wurden bereits in Augsburg registriert und auf Corona getestet.



Die Turnhalle ist zur vorübergehenden Aufnahme der Flüchtlinge gedacht und dient damit als Erstaufnahmeeinrichtung des Landkreises. Der Kreisverband des Roten Kreuzes sowie die Kräfte der Feuerwehr hatten die Turnhalle zuvor mit 150 Betten zur Notunterbringung ausgestattet. In der Halle angekommen, erhielten die Flüchtlinge ein warmes Essen sowie Hygienepakete. Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) dankte den freiwilligen Helfern ausdrücklich für die Zusammenarbeit.



„Wir arbeiten daran, die heute angekommenen Flüchtlinge in private Unterkünfte zu vermitteln“, sagte Zinnecker am Sonntag. „Da wir davon ausgehen, dass wir in den kommenden Wochen noch mehr Flüchtlinge zugewiesen bekommen, sind wir sehr dankbar für weitere Angebote der Unterbringung.“



Wer Wohnraum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine anzubieten hat, kann das bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung oder unter Angabe der Kontaktdaten an die E-Mail asyl@lra-oal.bayern.de melden. Zinnecker sagte dazu: „Allen, die Flüchtlinge aufnehmen, danke ich von Herzen.“