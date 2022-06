Justizminister der Länder tagen in Schwangau: Eisenreich trägt sich ins Goldene Buch ein

Teilen

Die Ostallgäuer Landtagsabgeordnete Angelika Schorer und Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke (rechts) empfangen den bayerischen Justizminister Georg Eisenreich (alle CSU) in Schwangau, wo er sich ins Goldene Buch der Gemeinde einträgt. © Kerstin Schneekloth

Schwangau – Die Justizminister der Bundesländer tagten diese Woche in Schwangau. Das nutzte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU), um sich ins Goldene Buch der Gemeinde Schwangau einzutragen.

Die Justizminister der Bundesländer waren am Mittwoch und Donnerstag für die 93. Justizministerkonferenz in Schwangau zu Gast und tagten im Ameron-Hotel in Hohenschwangau. Zum Auftakt der Konferenz traf sich der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Justizminister Georg Eisenreich, mit Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke (CSU).

„Es ist für uns eine besondere Ehre, dass der bayerische Justizminister seine Länderkolleginnen und -kollegen nach Schwangau eingeladen hat“, sagte Rinke zur Begrüßung. „Die föderale Abstimmung trägt erheblich zur Fortentwicklung des Rechtsstandortes Deutschland bei. Wir hoffen, dass eine gut organisierte Arbeitsatmosphäre und das einzigartige Landschaftserlebnis der Konferenz helfen!“

Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie

Als sich der Justizminister ins Goldene Buch der Gemeinde eintrug, sagte er: „Ich möchte mich herzlich für die große Gastfreundschaft bedanken. Hier in den Ammergauer Alpen zeigen wir unseren Gästen den Freistaat von seiner schönsten Seite. Schwangau ist mit seinen Bergen, Schlössern und Seen ein Ort der Inspiration, der Besucher aus aller Welt anzieht.“ Er sei sich sicher, dass auch Deutschlands rechtspolitische Ideenschmiede hier viele gute Initiativen hervorbringen werde.

„Wir haben den Vorsitz in Zeiten großer Herausforderungen übernommen. In Schwangau wollen wir 2022 neue rechtspolitische Akzente setzen und das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat stärken.“

Schwerpunkte der 93. Justizministerkonferenz waren unter anderem der Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, gegen Hass und Hetze im Internet, gegen Antisemitismus sowie Cyberkriminalität.



Ein wichtiges Ziel sei laut Pressemitteilung des Bayerischen Justizministeriums auch die weitere Digitalisierung der Justiz.

kb