A7 bei Oy-Mittelberg: Auto überschlägt sich

Teilen

D © Symbolfoto: Julia Boecken

Bei einem Unfall am vergangenen Sonntag bei Oy-Mittelberg überschlug sich ein Fahrzeug. Der 19-jährige Unfallverursacher hatte über 1,3 Promille im Blut.

Oy-Mittelberg. Ein Unfall mit vier Verletzten ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Früh gegen 7.45 Uhr auf der A7. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 19-jährige Unfallverursacher auf der linken Fahrspur der Autobahn in Richtung Füssen, als er auf Höhe der Rottachtalbrücke den vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Pkw eines 54-jährigen Urlaubers seitlich rammte.

Der Urlauber geriet dadurch mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Anschließend rutschte das schwer beschädigte Fahrzeug quer über beide Fahrspuren und kam an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Der 19-jährige kam nach dem ersten Zusammenstoß ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke, wobei sich das Fahrzeug überschlug und etwa 300 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen kam.

Unfallursache wahrscheinlich Alkoholisierung

Bei dem Unfall wurden sowohl der Verursacher und sein 18-jähriger Beifahrer als auch 54-jährige Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verteilt. Grund für den fatalen Fahrfehler dürfte die mit über 1,3 Promille nicht unerhebliche Alkoholisierung des 19-jährigen Unfallfahrers gewesen sein. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt und er darf nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Für die Unfallaufnahme, die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A7 in Richtung Füssen für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neben einem Rettungshelikopter und vier Rettungswagen mit einem Notarzt die Feuerwehr Waltenhofen mit 20 Mann, die Autobahnmeisterei mit zwei Mitarbeitern sowie zwei Streifen der Verkehrspolizei Kempten.