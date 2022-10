Ab Montag Verkehrsbeschränkungen in der Füssener Innenstadt

Autofahrer müssen ab Montag in der Füssener Innenstadt mit Beeinträchtigungen rechnen. © Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Zu Verkehrsbeschränkungen kommt es in der Füssener Innenstadt von Montag, 10. Oktober, bis voraussichtlich Ende Oktober wegen Kanalsanierungsarbeiten.

Das teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen sind jeweils stadteinwärts die Ottostraße, der Ottokreisverkehr, die Von-Freyberg-Straße, die Luitpoldstraße, der Prinzregentenplatz, die Bahnhofstraße, der Kaiser-Maximilian-Platz und die Augustenstraße.

Vom 10. bis 13. Oktober finden Arbeiten statt, die abschnittsweise in folgender Reihenfolge vorgenommen werden:

- Ottostraße ab Einmündung Glückstraße, Ottokreisel und Von-Freyberg-Straße; Die Umleitung verläuft über die innere Kemptener- und Luitpoldstraße.

- südliche Luitpoldstraße (Umleitung über Ottostraße)

- Nördliche Luitpoldstraße (Umleitung über die die südliche Luitpoldstraße und die Von-Freyberg-Straße)

- Prinzregentenplatz bis Kaiser-Maximilian-Platz (Umleitung über Augustenstraße)

- Augustenstraße; in dieser Zeit verläuft die Umleitung über den Prinzregenten- und Kaiser-Maximilian-Platz und die Augsburger Straße.

Vom 17. bis 20. und am 24. Oktober finden in einem zweiten Schritt weitere Arbeiten statt. In dieser Zeit sind oben genannte Straßen – wiederum lediglich stadteinwärts – nacheinander gesperrt; die Umleitungen verlaufen wie im ersten Bauabschnitt.

Abhängig von den Witterungsbedingungen kann sich die Dauer der Maßnahmen ändern.