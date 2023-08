Außerferner Kulturzeit: Postgelb als verbindende Farbe

Seilschaften: Das ist das diesjährige Motto der Kulturzeit. © ed

Die dominierende Farbe bei der 34. Kulturzeit der Außerferner Kulturinitiative „Huanza“ ist Postgelb, das Motto der Veranstaltungsreihe ist „Seilschaften“.

Reutte – „Wir haben die Farbe Gelb deshalb gewählt, da die Post schon seit Jahrhunderten die Menschen verbindet – früher per Kutsche und heute eher elektronisch per E-Mail“, erklärt „Huanza“-Obfrau Veronika Kunz-Radolf bei der Vorstellung des Programms. Ihr ist es wichtig, dass die Kulturzeit auch Außerferner Orte von Ehrwald bis Vils, von Elmen über Reutte bis Breitenwang und Ehenbichl einbezieht und verbindet.

Die Eröffnung wird am Sonntag, 10. September, um 16 Uhr, an außergewöhnlicher Stelle, mit einem Theaterstück in einem Bus beim Naturparkhaus bei Elmen gestartet. Das Stück mit dem Titel „Die Seilschaft“ wird von Beate Palfrader, Carola Kristen, Heiner Günther und Thomas Außerhofer aufgeführt. „Toll wäre es, wenn wir das in einem gelben Postbus präsentieren könnten, wir haben unsere Fühler, um das zu verwirklichen, ausgestreckt“ so Palfrader.

In der Folge bis zur Finissage mit der Fischkopf-Combo am 13. Oktober um 20 Uhr im VZ Breitenwang gibt es ein buntes Programm, das für alle Interessierten und jene, die es werden wollen, etwas bereithält. Mit über 20 Events von der Malerei über musikalische Darbietungen in vielen Variationen, interessanten Lesungen und sogar einem öffentlichen Frauen-Stammtisch ist sicher nicht nur für Abwechslung, sondern auch für außergewöhnliche Kultur gesorgt.



Das Huanza-Team hat sich wieder viel Mühe gemacht um ein anspruchsvolles Programm präsentieren zu können. Das Programm gibt es unter www.huanza.at (ed)